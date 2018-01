Gia nhập câu lạc bộ tỷ USD, mức giá nào cho HDBank?

(Dân Việt) Hôm nay 5.1, gần 981 triệu cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) sẽ chính thức “đổ bộ” lên HoSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 33.000 đồng/cổ phiếu. Là ngân hàng đầu tiên “xông đất” sàn HoSE năm 2018, liệu HDBank sẽ làm nên kỳ tích xứng danh tên gọi “cổ phiếu vua”?

Cụ thể, với mức giá tham chiếu 33.000 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa trong ngày giao dịch đầu tiên của HDBank ước đạt gần 32.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 1.43 tỷ USD và giành vị trí đáng kể trong top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE.

Giao dịch tại HDBank (Ảnh: IT)

Đặc biệt, với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20%, nếu HDBank làm nên kỳ tích “tăng kịch trần” như Taseco Airs (mã chứng khoán AST) làm được trong phiên giao dịch ngày hôm qua (4.1) thì mức vốn hóa của HDBank sẽ còn “khủng” hơn nữa.

Vừa chào sàn, HDBank đã ngồi “chiếu trên” trong nhóm ngân hàng

So với thị giá của 12 cổ phiếu ngân hàng khác đang giao dịch trên sàn niêm yết tập trung hiện nay, mức giá chào sàn của cổ phiếu HDBank thuộc "chiếu trên" so với hầu hết các thành viên còn lại. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 4.1, VCB của Vietcombank vẫn đứng đầu về thị giá trong nhóm “cổ phiếu vua” với mức giá 55.400 đồng/CP; kế đến là VPB của VPBank với mức giá đóng cửa 44.900 đồng/CP; và ACB của Ngân hàng Á Châu là 38.800 đồng/CP.

Như vậy, nếu chào sàn giá 33.000 đồng/CP thì HBD của Ngân hàng HDBank sẽ tạm giữ vị trí thứ 4 về thị giá nhóm “cổ phiếu vua” trên sàn chứng khoán, vượt qua BID của BIDV (mức giá 27.550 đồng/CP) và hàng loạt các tên tuổi khác như: MBB, CTG, VIB, LPB, STB, EIB...

Còn nếu làm nên kỳ tích tăng “kịch trần” với biên độ 20% (tăng 6.600 đồng/CP) trong phiên giao dịch đầu tiên thì HDB sẽ vươn lên vị trí thứ 3 về thị giá trong nhóm cổ phiếu ngân hàng (lên giá 39.600 đồng/CP), vượt qua ACB. Khi đó, vốn hóa của HDB dự kiến sẽ đạt gần 39.000 tỷ đồng. Tất nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra với thị trường chứng khoán.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017-2018 của HDBank

Về cơ cấu cổ đông của HDBank, tính đến 14.12.2017, HDBank chỉ có duy nhất 1 cổ đông lớn là Công ty CP Sovico - do bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT làm đại diện phần vốn. Hiện Sovico nắm giữ 13,34% vốn điều lệ của HDBank. HDBank hiện có 2 công ty con, đều được thành lập tại Việt Nam bao gồm Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM do HDBank sở hữu 100% vốn và Công ty Tài chính TNHH HD Saison do HDBank sở hữu 50% vốn.

Về “sức khỏe” tài chính, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 cho thấy, HDBank đạt 1.538 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Ngân hàng đạt gần 1.398 tỷ đồng. Đặc biệt, tính đến 30.9.2017 HDBank còn hơn 2.017 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng vốn chủ sở hữu đạt 8.104 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng.

“Thiên thời, địa lợi”, chỉ chờ... gió đông?

Khác với nhiều mã cổ phiếu vua khác thường “thấp thỏm” khi chào sàn, theo chia sẻ của HDBank, nhà băng này đã có sẵn “thiên thời, địa lợi” và chỉ chờ “gió đông” là sẵn sàng ra khơi. Trên thực tế, thời điểm HDBank định giá là vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2017, khi đó con số 33.000 đồng/CP cho giá tham chiếu là dựa trên sự so sánh công bằng với các ngân hàng khác. Nhưng nhà đầu tư cần lưu ý, ở thời điểm đó, VN-Index đang nằm trong khoảng 800 điểm và đến thời điểm này, VN-Index đã tăng trưởng 25% - thời điểm cơ hội của thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì vậy, nếu định giá lại HDBank thì có thể mức giá chào sàn sẽ còn cao hơn nữa.

Lợi nhuận của HDbank qua từng năm (*là dự kiến năm 2017)

Một điểm cộng nữa cần lưu ý với cổ phiếu HDBank là trong thời điểm IPO vừa qua, mức giá chào bán 32.000 đồng/cp của HDBank với các nhà đầu tư nước ngoài chỉ là mức trung bình chứ không phải là giá cao nhất. Chưa kể, HDBank cũng rất “hút hàng” khi nhà băng này chỉ chào bán với giá trị khoảng 300 triệu USD nhưng cầu của thị trường lên đến 1 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so với giá trị ngân hàng chào bán.

“Sau khi niêm yết, room ngoại của HDBank vẫn còn mở ở mức 8.5% và nhiều khả năng các nhà đầu tư ngoại sẽ tiếp tục mua vào vì lượng room này vẫn còn rất hấp dẫn với các quỹ đầu tư ngoại”, ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC) nhận định.

Trong khi đó, một chuyên gia phân tích của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nhận định, nếu căn cứ vào mức tăng trưởng thì HDBank vẫn duy trì được mức tăng trưởng lợi nhuận 40%, điều này cho thấy tiềm năng nội tại của nhà băng này vẫn còn nhiều. Còn nếu định giá cổ phiếu HDB theo phương pháp so sánh P/B được tính toán dựa trên việc so sánh hệ số P/B bình quân (P/B bq) của các ngân hàng có quy mô hoạt động tương tự với HDBank hiện đang niêm yết trên HOSE và HNX thì HDBank được định giá từ 33.175-39.684 đồng/CP...