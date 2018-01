Quảng Nam: Cảnh sát đường thủy nổ súng bắt gỗ lậu

(Dân Việt) Trước tình hình 2 lâm tặc tay lăm lăm con dao nhằm chống đối lại lực lượng chức năng và chặt dây thả gỗ lậu xuống sông để phi tang, Cảnh sát đường thủy Quảng Nam đã nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Sáng 10.1, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy Quảng Nam cho biết, đã bàn giao hơn 8,3m3 gỗ lậu cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra xử lý và truy tìm các đối tượng vận chuyển gỗ lậu.

Theo đại úy Mẫn, qua nắm bắt tình hình hoạt động của đường dây buôn bán gỗ lậu từ huyện Nam Giang về địa bàn làng mộc Kim Bồng (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) vào cuộc triệt phá đường dây buôn bán gỗ lậu trên tuyến sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam.

Ghe chở gỗ lậu bị lực lượng Cảnh sát đường thủy Quảng Nam bắt lúc rạng sáng 10.1.

Nhận được thông tin từ các trinh sát báo về, trong đêm 9.1, lâm tặc sẽ đưa số lượng gỗ lớn bằng đường thủy từ Nam Giang về đoạn sông Thu Bồn ở làng mộc Kim Bồng (TP.Hội An), các trinh sát đường thủy đã đóng giả người dân đánh bắt cá quanh khu vực sông này để thực hiện nhiệm vụ.

Trinh sát thuộc Đội Cảnh sát đường thủy Quảng Nam đã nổ súng chỉ thiên để trấn áp lâm tặc chở gỗ lậu.

Khoảng 4h sáng 10.1, các trinh sát cảnh sát đường thủy phát hiện chiếc ghe đang vận chuyển gỗ lậu lưu thông hướng sông Thu Bồn về làng mộc Kim Bồng. Ngay lập tức, xuồng cao tốc của các trinh sát áp sát. Trên ghe lúc đó có hai lâm tặc tay cầm dao thủ sẵn với ý đồ chống đối lại các trinh sát. Trước thái độ hung hăng của lâm tặc, các trinh sát buộc phải nổ súng chỉ thiên để uy hiếp. Lúc này, hai lâm tặc mới bỏ lại ghe gỗ lậu chạy thoát thân.

Tại hiện trường, ghe gỗ lậu lâm tặc đưa từ Nam Giang về hàng chục hộp với khối lượng hơn 8,3m3 gỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.