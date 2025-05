10 vụ mất tích bí ẩn nhất tại Tam giác Quỷ Bermuda

Vùng biển kỳ bí Tam giác Quỷ Bermuda là một trong những nơi chứng kiến nhiều vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không và hàng hải. Theo báo Anh The Sun, có ít nhất 75 máy bay và hàng trăm tàu thuyền biến mất trong khu vực mà không hề có lời giải thích.

Vùng Tam giác Quỷ Bermuda là nơi rất nhiều tàu thuyền, máy bay biến mất bí ẩn.

Dưới đây là danh sách 10 vụ mất tích nổi tiếng nhất ở “vùng biển chết” Bermuda, nơi được cho là đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.000 người trong vòng 100 năm qua, theo The Sun.

10. Chuyến bay 19, năm 1945



Chuyến bay 19 (Flight 19) là tên của đội năm máy bay oanh tạc phóng ngư lôi Mỹ, biến mất trên ở Tam giác Quỷ vào ngày 5/12/1945 trong khi tập huấn.

Chuyến bay 19 là một trong những sự kiện nổi tiếng nhất của Tam giác Bermuda.

Tất cả 14 người trên chuyến bay đều biến mất không dấu vết. Trong quá trình tìm kiếm, một thuyền chở 13 người cũng biến mất trên mặt nước và không bao giờ được tìm thấy.

Theo The Richest, chuyến bay 19 là một trong những sự kiện nổi tiếng nhất của Tam giác Bermuda và là cảm hứng của bộ phim khoa học viễn tưởng “Close Encounters of the Third Kind” (Kiểu tiếp xúc thứ 3). Trong phim, những phi công biến mất bị bắt cóc đưa đến sao Hỏa và sau đó, được đưa về Trái Đất bởi chính những người bắt cóc.

9. “Tàu ma” đi cùng tàu Ellen Austin, năm 1881



Ellen Austin là tàu lớn của Mỹ thường xuyên di chuyển giữa New York và London. Trong một chuyến đi như vậy, con tàu gặp một chiếc thuyền không người lái di chuyển nhanh trong Tam giác Bermuda.

Ellen Austin là tàu lớn của Mỹ đã hai lần chứng kiến "tàu ma" ở Tam giác Quỷ Bermuda.

Thuyền trưởng của Ellen Austin quyết định đưa một số thủy thủ sang “tàu ma” để cố gắng cứu nó. Các thủy thủ cố gắng lái “tàu ma” cùng Ellen Austin đến London. Nhưng hai ngày sau, hai tàu bị tách trong bão.

Cơn bão khiến “tàu ma” biến mất cùng các thủy thủ, theo trang Bermuda Attractions. Cuộc tìm kiếm diễn ra nhưng thất bại.

Trong một chuyến đi khác, tàu Ellen Austin lần nữa đi qua “tàu ma” không người lái. Họ lại cử người lên tàu và kết cục y hệt lần trước.

8. Tàu USS Cyclops, năm 1918



USS Cyclops là tàu chở hàng khổng lồ cung cấp nhiên liệu cho hạm đội Mỹ trong Thế chiến 1.

Con tàu khởi hành với 309 người và hàng hóa nặng. Nó được phát hiện lần cuối ở Barbados, nơi tàu dừng lại để tải thêm hàng hóa đến Baltimore.

USS Cyclops cũng biến mất trong Tam giác Quỷ thời Thế chiến 1.

Tuy nhiên, USS Cyclops không bao giờ đến Baltimore. Một cuộc tìm kiếm lớn bắt đầu với lo ngại các thuyền viên bị tàu ngầm Đức bắt giữ.

Tuy nhiên, không có dấu vết nào của con tàu được tìm thấy và đây trở thành một trong những vụ mất tích có nhiều người thiệt mạng nhất ở Tam giác Quỷ. Năm 1941, hai tàu chị em của Cyclops cũng biến mất trên cùng lộ trình.

7. Máy bay C-54, 1947



Máy bay C-54 cất cánh từ Bermuda vào ngày 3/7/1947 gặp bão lớn. Theo điều tra, cơn bão có thể là lý do khiến máy bay vỡ tan không để lại dấu vết, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao máy bay lại lao vào bão trong khi có thể dễ dàng né tránh?

Không rõ tại sao máy bay C-54 đổi hướng bay vào tâm bão.

Ngay từ đầu, máy bay đã chuyển hướng bay định sẵn mà không hề thấy phi công thông báo. Sau đó, nó thay đổi đường đi lần hai, lao vào mắt bão.

Nhân viên mặt đất nghe thấy tiếng cầu cứu SOS không liền mạch nên đã bỏ qua. Sau đó tiếng SOS thứ hai được phát lên và rồi im lặng bao trùm. Chiếc máy bay chưa bao giờ được tìm thấy.

6. Máy bay Tudor Star Tiger, năm 1948



Vào ngày 30/1/1948, chiếc máy bay rời Santa Maria, Azores với 25 hành khách. Nhân viên mặt đất nhận được tọa độ và xác nhận máy bay sẽ đến Bermuda vào 5 giờ sáng. Sau đó, họ không thể liên lạc với máy bay Tudor Star Tiger thêm lần nào.

Bản đồ vẽ đường đi định sẵn của máy bay Tudor Star Tiger.

20 phút trước khi đến giờ dự định hạ cánh, họ tuyên bố kế hoạch khẩn cấp. Hàng tiếng sau, máy bay vẫn không đến nơi. 26 máy bay tìm kiếm nó suốt 5 ngày và không bao giờ tìm thấy.

5. Chuyến bay DC-3, năm 1948

Vào ngày 28/12/1948, một máy bay Douglas Dakota DC-3 cất cánh từ Puerto Rico để tới Miami, Florida. Khi cách sân bay 80km, máy bay gửi báo cáo vị trí, và đây là lần liên lạc cuối cùng của họ. Máy bay không bao giờ được tìm thấy cùng 26 người.

4. Chuyến bay 441, năm 1954



Chuyến bay 441 là máy bay vận tải quân sự lớn của Mỹ. Vào ngày biến mất, nó chở 42 hành khách, gồm sĩ quan hải quân và gia đình.

Chuyến bay 441 biến mất ở Tam giác Quỷ cùng 42 hành khách.

Khi bay vào Tam giác Bermuda, máy bay bỗng biến mất. Cuộc điều tra nguyên nhân đi vào bế tắc. Được biết máy bay có chứa bè cứu hộ có thể nổi trên biển nếu máy bay bị vỡ khi hạ cánh. Nhưng phi công thậm chí chưa bao giờ gửi tín hiệu SOS.

3. Thuyền Ma thuật, năm 1967



Witchcraft (có nghĩa là Ma thuật) là con thuyền sang trọng của người đàn ông tên Burrack, người cũng sở hữu khách sạn nổi tiếng. Ông mời cha mình lên thuyền để đi ngắm bờ biển Miami ban đêm. Họ thậm chí không đi quá bờ 1,6km.

Thuyền Witchcraft mất tích khi không đi quá bờ 1,6km.

Vào 9 giờ tối, lực lượng bảo vệ bờ biển nhận được điện thoại từ Burrack, nói rằng thuyền của ông đâm trúng một cái gì đó. Burrack thêm rằng đây không phải trường hợp khẩn cấp, họ chỉ cần kéo về bờ. Ông cũng nói mình sẽ đốt pháo sáng để giúp xác định vị trí.

Lực lượng cứu hộ đến nơi chưa đầy 20 phút sau đó nhưng chiếc thuyền đã biến mất. Cuộc tìm kiếm trên phạm vi 3.000 km vuông cũng không tìm thấy nó.

2. Loạt máy bay Piper Jets, từ năm 2005 đến 2007

Chiếc Piper Jets đầu tiên biến mất trong Tam giác Bermuda vào ngày 20/6/2005 khi chở ba người. Vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 10/4/2007 gần đảo Berry. Phi công ở một mình và không có hành khách nào khác.

1. Máy bay Trislander, 2008



Vụ biến mất gần đây nhất trong Tam giác Bermuda vào năm 2008. Chiếc máy bay Trislander ba động cơ cất cánh từ Santiago để bay tới New York vào ngày 15.12.2008 với 12 người.

Một chiếc máy bay Trislander đã biến mất vào ngày 15/12/2008.

Chỉ 35 phút sau khi cất cánh, máy bay biến mất khỏi radar. Cuộc tìm kiếm khổng lồ được lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tiến hành nhưng vô ích.