13 dự án bất động sản được Đà Nẵng cho phép mở bán

Ngày 15/10, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã công bố danh sách 13 dự án bất động sản được mở bán.

Các dự án bao gồm: Khu đô thị Thành Hà, phân khu 1 (phường Hội An Tây) 315 lô; Khu dân cư Phong Nhị (phường An Thắng) 211 lô; Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 (xã Núi Thành) 219 lô; Khu phố chợ Điện Nam Bắc (phường Điện Bàn Đông) 28 lô; Khu dân cư An Phú (Phường Quảng Phú) 200 lô; Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng (phường Điện Bàn Đông) 140 lô; Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An - (phường Điện Bàn Đông) 355 lô.

Một dự án bất động sản ở phường Điện Bàn (Đà Nẵng) đang trong quá trình hoàn thành thủ tục. Ảnh: Đình Thiên

Bên cạnh đó còn có dự án Khu dân cư Tam Quang giai đoạn 4 (xã Núi Thành) 80 lô; Khu phố chợ Chiên Đàn (xã Chiên Đàn) 239 lô; Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi giai đoạn 1 (phường Điện Bàn Đông) 230 lô; Khu dân cư trung tâm thị trấn Tân An (xã Hiệp Đức) 126 lô; Khu phố chợ Đông Phú (xã Quế Sơn) 262 lô và Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 (xã Núi Thành) 62 lô.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, kể từ ngày 1/8/2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành, trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo gửi cho Sở Xây dựng về việc quyền sử dụng đất đủ điều kiện được chuyển nhượng để Sở Xây dựng xem xét quyết định ra thông báo được mở bán.

Việc này nhằm kiểm soát chặt thị trường bất động sản vốn xảy ra nhiều khiếu kiện, tranh chấp trong thời gian qua.

