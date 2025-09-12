Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Xã hội
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 16:24 GMT+7

16 thực phẩm giàu protein giúp xây dựng cơ bắp hiệu quả

+ aA -
Nhật Hà (Theo Healthshots) Thứ sáu, ngày 12/09/2025 16:24 GMT+7
Protein là thành phần quan trọng cấu tạo nên cơ bắp, đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phục hồi và phát triển cơ sau khi tập luyện. Dưới đây là 16 nguồn thực phẩm giàu protein mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống hằng ngày để tăng cường sức mạnh và khối lượng cơ bắp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0


Protein là thành phần quan trọng cấu tạo nên cơ bắp, đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phục hồi và phát triển cơ sau khi tập luyện. Ảnh: Adobe Stock

1. Sản phẩm từ sữa

Sữa bò và sữa chua, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp, là nguồn protein chất lượng cao. Sữa chua Hy Lạp chứa lượng protein gấp đôi so với loại thường, vừa giúp cơ phục hồi nhanh chóng, vừa duy trì quá trình tái tạo cơ lâu dài. Ngoài ra, sữa bò còn cung cấp tỷ lệ cân bằng giữa protein, chất béo và carbohydrate, giúp thúc đẩy khối lượng cơ nạc và tăng cường sức mạnh.

2. Đậu nành

Đậu nành là nguồn protein thực vật hoàn chỉnh, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Một khẩu phần đậu nành 28g có thể cung cấp tới 25g protein. Ngoài ra, đậu nành giàu vitamin K, sắt và phốt pho, có lợi cho sức khỏe xương và sản xuất năng lượng.

3. Phô mai tươi

Phô mai tươi ít béo chứa tới 28g protein/cốc, cùng các axit amin chất lượng cao giúp kích thích tăng trưởng cơ. Nhờ chứa casein tiêu hóa chậm, phô mai tươi còn duy trì quá trình phục hồi cơ bắp suốt đêm hoặc khi cơ thể nhịn ăn lâu.

4. Các loại đậu

Đậu đen, đậu đỏ, … không chỉ giàu chất xơ mà còn cung cấp lượng protein thực vật dồi dào, hỗ trợ tiêu hóa và phát triển cơ bắp. Ăn đa dạng các loại đậu giúp cân bằng dinh dưỡng và tăng hiệu quả phục hồi.

5. Đậu nành Nhật (Edamame)

Đậu nành Nhật là đậu nành non, giàu protein, chất xơ, folate và vitamin K. Loại thực phẩm này chứa đủ 9 axit amin thiết yếu, là lựa chọn tuyệt vời cho người ăn chay hoặc muốn thử nguồn protein khác ngoài thịt.

6. Hạt diêm mạch

Hạt diêm mạch được coi là ngũ cốc nổi bật vì cung cấp protein hoàn chỉnh. Một cốc hạt diêm mạch chứa 8g protein, kèm carbohydrate phức hợp, chất xơ, sắt và magiê, giúp tăng năng lượng bền vững và hỗ trợ phục hồi cơ.

7. Đậu gà

Đậu gà là sự kết hợp tuyệt vời giữa carbohydrate phức hợp và protein. Chúng không chỉ bổ sung năng lượng mà còn thúc đẩy sự phát triển cơ bắp. Hàm lượng chất xơ cao cũng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

8. Đậu phộng

Khoảng 28g đậu phộng chứa 7g protein cùng chất béo lành mạnh. Đây là món ăn vặt tiện lợi, giúp tăng năng lượng và hỗ trợ phục hồi cơ.

9. Đậu phụ

Đậu phụ vừa tốt cho cơ bắp vừa có lợi cho sức khỏe tổng thể. Ảnh: Adobe Stock

Đậu phụ là lựa chọn quen thuộc trong chế độ ăn chay, cung cấp protein hoàn chỉnh cùng canxi và sắt. Nó dễ dàng kết hợp trong nhiều món ăn, vừa tốt cho cơ bắp vừa có lợi cho sức khỏe tổng thể.

10. Hạnh nhân

Hạnh nhân giàu protein, chất béo tốt, chất xơ và vitamin E. Ăn hạnh nhân giúp phục hồi cơ, hỗ trợ tim mạch và là món ăn nhẹ lý tưởng để bổ sung dinh dưỡng.

11. Gạo lứt

Mặc dù không giàu protein, nhưng gạo lứt lại là nguồn carbohydrate phức hợp kết hợp tốt với các loại đậu, tạo thành bộ axit amin đầy đủ. Nó cung cấp năng lượng bền vững cùng vitamin B và magiê.

12. Các loại hạt

Hạt bí ngô, óc chó, hạt chia... đều giàu protein, chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và khoáng chất. Chúng giúp giảm viêm, hỗ trợ miễn dịch và phục hồi cơ hiệu quả.

13. Trứng

Một quả trứng chứa khoảng 6g protein chất lượng cao và giàu leucine - axit amin quan trọng cho quá trình tổng hợp cơ. Với chi phí không đắt, dễ chế biến, trứng phù hợp với hầu hết chế độ ăn.

14. Ức gà

Ức gà ít chất béo, giàu protein và là thực phẩm kinh điển trong chế độ ăn tăng cơ. Đây là nguồn đạm giúp phục hồi và phát triển cơ mà không làm tăng lượng calo quá nhiều.

15. Cá (cá hồi, cá ngừ)

Cá hồi và cá ngừ giàu protein và axit béo omega-3, giúp giảm viêm cơ và cải thiện quá trình phục hồi cơ. Ảnh: Freepik

Cá hồi và cá ngừ cung cấp nhiều protein cùng omega-3, giúp giảm viêm cơ và cải thiện quá trình phục hồi. Cá hồi giàu vitamin D và chất béo lành mạnh, trong khi cá ngừ ít béo hơn nhưng vẫn giàu đạm.

16. Thịt bò nạc

Thịt bò nạc không chỉ giàu protein mà còn cung cấp sắt, kẽm và vitamin B12 – những dưỡng chất quan trọng cho năng lượng và hệ miễn dịch. Đây là lựa chọn tuyệt vời để xây dựng cơ bắp chắc khỏe.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người mù 20 năm thấy ánh sáng nhờ cấy "răng vào mắt"

Brent Chapman, sống tại Canada, đã có lại thị lực sau hai thập kỷ mù lòa nhờ một ca phẫu thuật đặc biệt mang tên “răng trong mắt”.

Vụ "bức tâm thư kêu cứu": Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Xã hội
Vụ 'bức tâm thư kêu cứu': Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

Xã hội
Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Xã hội
Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Du lịch Pháp rối loạn vì biểu tình và đình công lan rộng

Xã hội
Du lịch Pháp rối loạn vì biểu tình và đình công lan rộng

Đọc thêm

Cuối tháng 7 Âm, 3 con giáp bật sáng trí tuệ, làm đâu thắng đó nhưng tránh bốc đồng, tham lợi nhỏ
Gia đình

Cuối tháng 7 Âm, 3 con giáp bật sáng trí tuệ, làm đâu thắng đó nhưng tránh bốc đồng, tham lợi nhỏ

Gia đình

Cuối tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ tỏa sáng nhờ năng lực và trí tuệ của bản thân. Mỗi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, giúp tài lộc tăng tiến.

GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ
Kinh tế

GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ

Kinh tế

Ngày 13/9/2025, GSM cùng VinFast và các đối tác ngân hàng công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt “Mua xe 0 đồng” dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 hoặc Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Các tài xế có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng và trả góp cố định chỉ từ 9,1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm để sở hữu xe và tạo ra nguồn thu nhập ngay lập tức.

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z
Kinh tế

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Kinh tế

Hòa mình vào nhịp điệu rạng rỡ của Concert “Em Xinh Say Hi”, TPBank một lần nữa khắc họa những giai điệu đẹp về sự sáng tạo không biên giới. Không chỉ tiên phong trong vai trò ngân hàng số, TPBank còn tự hào là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ – chắp cánh cho ước mơ tỏa sáng và góp phần viết tiếp hành trình vươn tầm thế giới của những tài năng Việt.

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc
Chuyển động Sài Gòn

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn mời tài xế ô tô đánh liên tiếp vào người đàn ông lớn tuổi lên làm việc.

'Thất bại của NATO', những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại
Điểm nóng

"Thất bại của NATO", những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại

Điểm nóng

Thất bại của Ukraine tại khu vực chiến dịch đặc biệt sẽ là cú sốc lớn đối với NATO và dẫn đến leo thang xung đột, GS John Mearsheimer tại Đại học Chicago tuyên bố với Trung tá Lục quân Mỹỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis trong cuộc phỏng vấn.

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?

Thể thao

Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?; M.U gặp khó về thương vụ Elliot Anderson; Adam Wharton có thể tới Liverpool; Real Madrid chú ý tới Jeremy Monga; Larissa Riquelme làm bình luận viên ở World Cup 2026.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?
Xã hội

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?

Xã hội

Ngày 15/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 với 3 đợt thi.

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Theo dữ liệu cập nhật từ Binance, USDT trên thị trường P2P Việt Nam đã bất ngờ giảm mạnh trong một tuần trở lại đây.

Giá USD hôm nay 15/9: 'Nín thở' chờ đợi tín hiệu từ Fed
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9: "Nín thở" chờ đợi tín hiệu từ Fed

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9 trong nước ghi nhận không biến động so với sáng qua. Trong khi đó, chỉ số DXY chứng kiến nhịp chỉnh ngay từ lúc mở cửa.

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?
Nhà nông

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?

Nhà nông

Lần đầu tiên tổ chức sau khi tỉnh Gia Lai hợp nhất, Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh mở rộng 2025 đã gây choáng ngợp với hơn 5.000 tác phẩm sinh vật cảnh và hàng chục ngàn tác phẩm cây cảnh thương mại.

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga
Điểm nóng

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang lợi dụng sự cố máy bay không người lái ở Ba Lan để lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga, giáo sư Tuomas Malinen của Đại học Helsinki cho biết trên mạng xã hội X.

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside
Doanh nghiệp

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside

Doanh nghiệp

Khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng, ân hạn nợ gốc 5 năm cùng ưu đãi chiết khấu đến 18,5%. Đây là giỏ hàng đẹp nhất dự án The Gió Riverside với lợi thế vượt trội về vị trí, tầm nhìn hướng sông trải rộng 270 độ cùng chuỗi tiện ích cao cấp.

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc
Pháp luật

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc

Pháp luật

Ngô Quang Vỹ, 35 tuổi, ở Bắc Ninh, cùng đồng phạm chế tạo, mua bán hàng nghìn khẩu súng qua mạng xã hội, thu lời hàng tỷ đồng trước khi bị Bộ Công an triệt phá.

Ngựa bạch 'ăn sâm' ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo
Giảm nghèo bốn phương

Ngựa bạch "ăn sâm" ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo

Giảm nghèo bốn phương

Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.

Video: Thủ đoạn 'phù phép' rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)
Bạn đọc

Video: Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)

Bạn đọc

Những hình ảnh nhóm PV Dân Việt ghi nhận từ chợ đầu mối đến sân Công ty sơ chế cho thấy, rau củ đưa vào bữa ăn học đường, siêu thị không đẹp đẽ như hồ sơ doanh nghiệp quảng bá.

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu
Điểm nóng

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu

Điểm nóng

Nếu NATO bắt đầu bắn hạ máy bay không người lái trên không phận Ukraine, điều đó sẽ dẫn đến leo thang toàn diện và khơi mào một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu, Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng "Liên minh Sahra Wanenknecht - Vì Lý trí và Công lý" (SWU) của Đức, cho biết.

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”
Dân Việt trò chuyện

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”

Dân Việt trò chuyện

Nếu nhiều nhạc sĩ dùng âm nhạc để vẽ giấc mơ, thì Trần Tiến dùng nó để chép lại đời thực. Một đời thực có bụi, có máu, có nụ cười và nước mắt. Có quê nghèo, có phố thị, có đồng bằng, cao nguyên và cả những khúc quanh tâm hồn không thể đặt tên.

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc
Gia đình

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc

Gia đình

Cây cảnh này là hiện thân của vẻ đẹp nhiệt đới tươi tốt, khổng lồ, ấn tượng, mang đến vẻ đẹp vô tận, biến đổi bất kỳ cảnh quan nào.

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ
Tin tức

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ

Tin tức

Hai ngày sau thảm án ở Đắk Lắk, gia đình của nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận nén nỗi đau, chăm sóc cháu gái và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

'Kinh tế xanh lam' ở tỉnh Lâm Đồng thực ra là kinh tế dựa vào rừng núi, hay biển cả?
Nhà nông

"Kinh tế xanh lam" ở tỉnh Lâm Đồng thực ra là kinh tế dựa vào rừng núi, hay biển cả?

Nhà nông

Lâm Đồng biển xanh (biển tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập) thuộc top đầu Việt Nam về bờ biển dài, vựa cá lớn, năng lượng gió, du lịch biển, đảo và du lịch trên cát. Cùng với hệ thống cảng biển loại II, các cụm, khu công nghiệp… được định hướng sẽ trở thành một khu vực năng động, mạnh giàu từ biển mà hạt nhân là “phát triển trung tâm kinh tế biển” cho toàn vùng với các ngành kinh tế biển đa dạng.

Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi
Văn hóa - Giải trí

Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Văn hóa - Giải trí

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi sở hữu gương mặt cá tính, số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, giá dầu thô tiếp tục phục hồi, chuẩn bị cho tuần tới tăng nhanh.

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin
Thể thao

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin

Thể thao

M.U vừa trải qua thất bại 0-3 trước Man City tại vòng 4 Premier League, nhưng HLV Ruben Amorim khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình.

NATO thất vọng tột cùng trước phản ứng bất ngờ của Mỹ đối với Nga
Điểm nóng

NATO thất vọng tột cùng trước phản ứng bất ngờ của Mỹ đối với Nga

Điểm nóng

Theo Reuters, các quốc gia NATO châu Âu được cho là 'thất vọng và bối rối' trước phản ứng của Washington đối với vụ máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI
Nhà nông

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI

Nhà nông

Trang trại 17 tầng của Công ty Công nghệ Yingzi Quảng Châu (Công ty Yingzi) tại Quảng Châu (Trung Quốc) đang nuôi khoảng 12.000 lợn nái được vận hành bởi các công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới giống như một "pháo đài" an toàn sinh học bảo vệ đàn vật nuôi trước mọi dịch bệnh.

Mô hình nhỏ – hiệu quả lớn: Giảm nghèo từ nuôi cá lóc, ong mật ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị
Video

Mô hình nhỏ – hiệu quả lớn: Giảm nghèo từ nuôi cá lóc, ong mật ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị

Video

Những ao cá lóc phủ bạt xi măng, những đàn ong cần mẫn lấy mật từ rừng rú quê nhà, những mô hình tưởng nhỏ bé, giản dị, nhưng lại mở ra cơ hội lớn cho bà con xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0
Thể thao

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0

Thể thao

Sau chiến thắng 6-0 của Barcelona trước Valencia, HLV Hansi Flick đã tiết lộ lý do ông cất cầu thủ chạy cánh Raphinha trên ghế dự bị.

Vĩnh Long dự chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội
Nhà đất

Vĩnh Long dự chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội

Nhà đất

Vĩnh Long dự kiến chi gần 100 tỷ đồng hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho các dự án nhà ở xã hội, nhằm tháo gỡ khó khăn thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn.

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên 'ôm trọn' các chi tiết lịch sử lên phim?
Văn hóa - Giải trí

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên "ôm trọn" các chi tiết lịch sử lên phim?

Văn hóa - Giải trí

“Mưa đỏ” đã chứng minh rằng phim lịch sử – chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể chinh phục khán giả và đạt được thành công thương mại. Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định, điện ảnh không thể can thiệp vào quá khứ nhưng hoàn toàn có thể tạo dựng những điều tốt đẹp hơn cho hiện tại và tương lai.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga