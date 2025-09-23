2 loại đồ uống khiến bạn dễ bạc tóc, hói đầu





Hơn 80% nam giới tại Mỹ trải qua tình trạng rụng tóc. Ảnh: Pimpampix – stock.adobe.com

Theo NYU Langone Health (hệ thống y tế lớn tại New York), hơn 80% nam giới và gần một nửa phụ nữ tại Mỹ sẽ trải qua tình trạng rụng nhiều tóc trong đời. Nguyên nhân có thể đến từ nhiều yếu tố di truyền, thay đổi hormone, tác dụng phụ của điều trị y tế, và cả thiếu hụt dinh dưỡng.

Để hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe mái tóc, các nhà khoa học đã phân tích 17 nghiên cứu liên quan đến hơn 61.000 người từ 7 đến 77 tuổi. Kết quả chỉ ra rằng, chế độ ăn và đồ uống tiêu thụ hàng ngày có ảnh hưởng không nhỏ đến mật độ, màu sắc và sức sống của tóc.

Đồ uống có đường và rượu: thủ phạm chính gây rụng tóc, tóc bạc sớm

Đồ uống có cồn và có đường gây nguy hại tới mái tóc. Ảnh: Pormezz – stock.adobe.com

Trong đó, tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường như soda làm tăng nguy cơ rụng tóc, đặc biệt ở nam giới. Cụ thể, uống hơn 3.500 ml/tuần (tương đương khoảng 10 lon soda) có liên quan rõ rệt tới tình trạng tóc thưa và yếu.

Nguyên nhân nằm ở việc đường đơn trong đồ uống và đồ ăn vặt thúc đẩy sản xuất bã nhờn (loại dầu tự nhiên giúp bảo vệ da đầu). Khi lượng bã nhờn dư thừa, nang tóc dễ bị bít tắc, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển. Hậu quả là nang tóc bị viêm, kích ứng, tổn thương và cuối cùng là rụng tóc.

Không chỉ soda, rượu cũng bị liệt kê vào danh sách đồ uống gây hại cho tóc. Hai nghiên cứu trong đánh giá cho thấy, uống rượu thường xuyên có liên quan đến rụng tóc và bạc tóc sớm.

Theo các chuyên gia, rượu làm cơ thể mất nước, cản trở hấp thu dưỡng chất và gây rối loạn hormone. Đồng thời, nó làm gia tăng stress oxy hóa - yếu tố phá hủy nang tóc và cản trở sản xuất melanin, khiến tóc nhanh bạc, khô xơ và thiếu sức sống.

Vitamin D giúp giảm rụng tóc

5 nghiên cứu trong cùng đánh giá chỉ ra rằng, Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ rụng tóc và thúc đẩy mọc tóc.

Ngoài Vitamin D, sắt cũng được ghi nhận có liên quan tích cực đến sự phát triển của tóc. Bổ sung thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, rau lá xanh đậm hoặc ngũ cốc nguyên hạt có thể hỗ trợ cải thiện độ dày và sức sống của mái tóc.

Không dừng lại ở đó, các nghiên cứu còn cho thấy chế độ ăn giàu protein, đậu nành, rau họ cải và một số loại thực phẩm bổ sung khác đều mang đến tín hiệu tích cực, giúp hạn chế rụng tóc và tăng mật độ tóc.

Tuy vậy, dinh dưỡng không phải lúc nào cũng giải quyết triệt để mọi trường hợp rụng tóc. Tùy nguyên nhân, người bệnh có thể được chỉ định dùng thuốc như minoxidil, áp dụng liệu pháp laser cường độ thấp, hoặc trong trường hợp nặng, phẫu thuật cấy tóc.

Để bảo vệ mái tóc, giới chuyên môn khuyến nghị: Hạn chế tiêu thụ soda, đồ uống có đường và rượu; tăng cường bổ sung Vitamin D, sắt và protein từ chế độ ăn cân bằng; duy trì lối sống lành mạnh: ngủ đủ, giảm stress, tập thể dục thường xuyên.