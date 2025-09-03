Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ tư, ngày 03/09/2025 18:13 GMT+7

6 ngày đón gần 4 triệu khách, VEC khẳng định chuẩn vận hành quốc tế, sẵn sàng cho các sự kiện quy mô nhất thế giới

Thứ tư, ngày 03/09/2025 18:13 GMT+7
Đón gần 4 triệu lượt khách chỉ trong 6 ngày, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khẳng định vị thế trung tâm triển lãm Top 10 thế giới. Sức hút vượt mọi dự báo khiến Triển lãm được kéo dài đến ngày 15/9, minh chứng VEC đủ tầm gánh vác những siêu triển lãm, đại sự kiện quy mô nhất thế giới.
Ngày 28/8, “biển người” bắt đầu đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội) khi Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai màn. Choáng ngợp và mãn nhãn là những ấn tượng đầu tiên của du khách khi tận mắt chiêm ngưỡng không gian triển lãm lớn nhất lịch sử.

“Tôi chưa từng thấy một triển lãm nào đồ sộ đến thế. Từ những thành tựu rực rỡ của đất nước suốt 80 năm, nét đặc trưng của từng vùng miền, đến những sản phẩm và công nghệ mới nhất, tất cả đều hội tụ ở đây”, chị Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội) chia sẻ.

Không gian triển lãm cả trong nhà và ngoài trời, với tổng diện tích gần 260.000m2 được thiết kế hiện đại, ứng dụng nhiều công nghệ mới như AR/VR, 3D Mapping, Immersive Room… khiến du khách không khỏi trầm trồ, thích thú. Những cụm mô hình máy bay đồ sộ, vũ khí hiện đại thu hút dòng người xếp hàng dài để trực tiếp trải nghiệm, khám phá, chụp ảnh check-in...

Các gian trải nghiệm công nghệ tại Triển lãm luôn chật kín. Du khách thích thú khi được tương tác, trò chuyện với robot hình người 100% make-in-Vietnam của VinMotion, chiêm ngưỡng xe điện chống đạn Lạc Hồng 900 LX dành cho nguyên thủ, hay thử lái máy bay A320, bắn súng mô phỏng…

“Đây không chỉ là một triển lãm đơn thuần, mà như một công viên trải nghiệm mang đến đại tiệc thị giác hiếm có. Mỗi không gian trưng bày đều giúp du khách, đặc biệt là giới trẻ, dễ dàng tiếp thu kiến thức về lịch sử và hiểu thêm về thành tựu và sự phát triển của đất nước một cách tự nhiên, sống động”, anh Trần Văn Nghĩa (Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

Lượng khách đổ về VEC tăng nhanh theo cấp số nhân. Cao điểm nhất vào ngày 1/9, Triển lãm đón tới 1,05 triệu người - con số kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ Triển lãm nào từ trước đến nay tại Việt Nam, đưa VEC trở thành “tọa độ vàng” của kỳ nghỉ lễ 2/9. Mỗi không gian đều được thiết kế như một phông nền check-in, đưa hình ảnh triển lãm phủ sóng mạng xã hội.

“Đi đến đâu cũng thấy mọi người cười nói, chụp ảnh, ai cũng đầy tự hào, đúng là một cách rất hay, rất hiệu quả để giáo dục về lịch sử và văn hóa”, ông Nguyễn Văn Thái, cựu chiến binh 70 tuổi từ Ninh Bình, chia sẻ.

Suốt những ngày Triển lãm, sắc đỏ sao vàng tràn ngập khắp VEC. Du khách khoác áo in cờ Tổ quốc, tay cầm quốc kỳ tạo nên bầu không khí lễ hội sôi sục trong dịp Tết Độc lập.

“Đến đây mới thấy được tinh thần Việt Nam mạnh mẽ đến nhường nào”, nhóm du khách từ Hải Phòng chia sẻ.

Dịp này, Trung tâm Triển lãm Việt Nam vinh dự đón tiếp các đoàn khách cấp cao, gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, cùng sự hiện diện của các đoàn quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Lào, Campuchia, Cuba… và các đối tác toàn cầu trong lĩnh vực MICE. Sự hiện diện của các đoàn khách cao cấp khẳng định vai trò của Việt Nam như một điểm hẹn uy tín, hội tụ và kết nối bạn bè quốc tế, đồng thời cho thấy vị thế Việt Nam ngày càng vươn xa trên toàn cầu.

Đón lượng khách kỷ lục, có ngày vượt 1 triệu khách, nhưng VEC vẫn vận hành trơn tru, an ninh đảm bảo, không rác thải tồn đọng. Bí quyết nằm ở hạ tầng đồng bộ, tiện ích đa dạng của VEC - từ khu đỗ xe rộng lớn lên đến 10.000 chỗ, 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí, 12 quầy thông tin trong nhà, ngoài trời, 925 nhà vệ sinh cả trong nhà và ngoài trời… - đến tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp của Vingroup và sự đồng hành của 2.000 tình nguyện viên, mang đến trải nghiệm trọn vẹn của du khách.

“Rất đông mà vẫn an toàn, sạch đẹp, nhân viên hướng dẫn chu đáo”, ông David Brown (du khách người Mỹ) nhận xét.

Với quy mô Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, VEC chứng minh khả năng tổ chức sự kiện quy mô đặc biệt lớn. Nơi đây được xem là “thành phố sự kiện” tương lai, trung tâm của ngành công nghiệp văn hóa và giải trí, tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô và cả nước.

“Thành công của Triển lãm Thành tựu đất nước giúp chúng ta tự tin phát triển Trung tâm Triển lãm Việt Nam trở thành nơi biểu trưng cho sức sống mới và sự vươn mình của dân tộc”, nhà sử học Dương Trung Quốc nhìn nhận.

Trước sự quan tâm đặc biệt và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện trong các tầng lớp nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kéo dài triển lãm thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu, đến 15/10, nhằm giúp người dân có điều kiện tham quan, trải nghiệm.

Hưởng ứng quyết định của Thủ tướng, VEC đã công bố miễn phí mặt bằng cũng như vận hành, dịch vụ cho toàn bộ các gian hàng, chung tay biến triển lãm thành một “đại tiệc” thực sự của đất nước.

Với thành công vượt kỳ vọng của Triển lãm Thành tựu đất nước, giới chuyên gia nhìn nhận, VEC hoàn toàn có đủ năng lực đăng cai tổ chức những sự kiện lớn nhất hành tinh, đưa Việt Nam lên bản đồ các thành phố triển lãm hàng đầu thế giới.

“Với tầm nhìn chiến lược, hạ tầng đồng bộ và sự hợp tác từ Chính phủ tới doanh nghiệp, tôi tin rằng Việt Nam sở hữu công trình triển lãm top 10 thế giới sẽ vươn lên trở thành trung tâm sự kiện quốc tế hàng đầu khu vực và thế giới”, bà Ramona Fischer, đại diện GL EVENTS, tập đoàn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp sự kiện, đồng thời là đơn vị tư vấn tổ chức Triển lãm, khẳng định định.

