Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Theo báo cáo sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 do đại tá Vũ Mạnh Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trình bày, 6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham mưu kịp thời, đúng, trúng cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều vấn đề trên lĩnh vực an ninh, trật tự…

Đồng thời tập trung triển khai kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy khi không còn tổ chức công an cấp huyện theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả, các lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện trên 400 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 225 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng; phát hiện, bắt giữ 922 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy; phát hiện, xử lý gần 700 vụ, việc phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công tác thi hành án hình sự và cải cách tư pháp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được chú trọng, đổi mới cả về nội dung và biện pháp, góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đây là thời gian đầu chính quyền địa phương hai cấp hoạt động cũng là thời điểm tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, công tác bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh bố trí lại lực lượng, các loại tội phạm có xu hướng gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp, nguy hiểm hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đề nghị, Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, chú ý nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo toàn diện công tác công an; hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng lực lượng Công an xã xứng tầm nhiệm vụ mới. Ảnh: CAHY

Mục tiêu hàng đầu đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân là trong mọi tình huống phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân, dựa vào dân, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong mọi tình huống.

Người đứng đầu UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị, trong thời gian tới Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương tổ chức đại hội, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, chú ý nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo toàn diện công tác công an; hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng lực lượng Công an xã xứng tầm nhiệm vụ mới; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với lực lượng quân đội nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với đó nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Tiếp tục đổi mới tổ chức cơ quan điều tra, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, bảo đảm “không để lọt tội phạm, không để oan, sai”.

Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực trọng yếu, bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý xuất nhập cảnh; quản lý tạm trú, tạm vắng, nhân, hộ khẩu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm vừa tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong thời gian tới, mục tiêu đặt ra là giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2024. Ảnh: CAHY

Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ an ninh, trật tự…

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu toàn lực lượng tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó ưu tiên bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; bảo vệ vững chắc các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, tạo môi trường ổn định, hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội.

Các đơn vị nghiệp vụ an ninh cần phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã nắm chắc, nắm sâu tình hình, phân tích, dự báo sát diễn biến quốc tế, khu vực, trong nước để chủ động tham mưu và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia và tỉnh.

Cần rà soát, nhận diện rõ các loại tội phạm nổi lên, tập trung giải quyết các vụ việc, tin báo tội phạm theo đúng thời hạn pháp luật quy định; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, không để hình thành điểm nóng.

Mục tiêu đặt ra là giảm ít nhất 05% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2024. Tiến hành rà soát, đánh giá hoạt động các lực lượng nghiệp vụ theo hướng linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn địa phương sau sáp nhập.

Toàn lực lượng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đối với Công an cấp xã, phải tăng cường quản lý địa bàn, phát hiện kịp thời các biểu hiện, dấu hiệu vi phạm từ cơ sở, phát huy vai trò cảnh sát khu vực, lực lượng trật tự, hình sự trong tham mưu, giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng…