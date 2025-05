Ngày 5/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 68 cán bộ là lãnh đạo phòng và chỉ huy cấp đội, công an cấp xã thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Trương Minh Đương trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CAT.

Theo đó, đã có 68 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tự nguyện xin nghỉ công tác trước hạn gồm 2 trưởng phòng, 35 phó trưởng phòng, 5 đội trưởng, 10 phó đội trưởng và 16 phó trưởng công an cấp xã.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: CAT.

Tại buổi lễ, đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp quan trọng suốt quá trình công tác lâu dài của các cán bộ tự nguyện xin nghỉ công tác trước hạn.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAT.

Đại tá Trương Minh Đương đánh giá, việc tiên phong, tự nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy trong công tác sắp xếp, bố trí nhân sự và xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Phùng Tất Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAT.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi, đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng phòng PA02 gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong thực hiện nhiệm vụ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với 68 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy.