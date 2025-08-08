Bắc Ninh lần đầu tiên miễn giấy phép xây dựng nhà ở đối với loạt dự án

UBND phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) vừa công bố danh sách 7 dự án được miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, căn cứ theo Luật Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đây là một trong những địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh triển khai quy định này.

Theo quy định hiện hành, các công trình nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ được miễn giấy phép xây dựng.

7 dự án đầu tiên ở Bắc Ninh được “cởi trói” giấy phép xây dựng. Ảnh: Hạnh Phúc

Theo đó, phường Kinh Bắc triển khai giai đoạn 1 miễn giấy phép xây dựng tại 7 dự án gồm: Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn khu Đương Xá 3; Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn tại khu Đương Xá 3 và khu Khúc Toại; Khu dân cư dịch vụ Thụ Ninh; Khu nhà ở và công trình công cộng thuộc khu Hồ Ngọc Lân;

Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn khu Đương Xá; Khu nhà ở tái định cư cho các hộ dân trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đương Xá 1 và Vạn Phúc; Khu nhà ở tái định cư cho các hộ dân trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc khu Khúc Toại.

Dự kiến trong giai đoạn 2, phường Kinh Bắc sẽ tiếp tục triển khai chính sách miễn giấy phép xây dựng đối với khoảng 50 dự án, phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn tất việc áp dụng quy định trên toàn địa bàn.

Trong quá trình triển khai, lãnh đạo phường Kinh Bắc yêu cầu trưởng các khu phố tích cực vận động, tuyên truyền người dân chấp hành quy định pháp luật về đất đai, đô thị, xây dựng, môi trường; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt tình hình tại cơ sở, phát hiện, ngăn chặn không để phát sinh vi phạm và báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm trong trật tự xây dựng.

Trước đó, tại buổi làm việc với Sở Xây dựng, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Xây dựng triển khai bản đồ số toàn tỉnh làm nền tảng quản lý quy hoạch, tiến tới thí điểm từng bước miễn cấp phép xây dựng với những khu đô thị đã quy hoạch kiến trúc và quy hoạch chi tiết 1/500, nhằm tạo hành lang thông thoáng trong thực hiện các thủ tục pháp lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.