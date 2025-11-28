Chủ đề nóng

79 công nhân, học sinh ở TP.HCM cấp cứu trong một ngày, nghi ngộ độc thực phẩm

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 28/11/2025 09:58 GMT+7
Hàng chục công nhân và nhiều học sinh ở TP.HCM phải nhập viện cấp cứu do nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa.
Tối 27/11, thông tin từ 2 bệnh viện lớn tại TP.HCM cho biết tổng cộng 79 trường hợp là công nhân và học sinh đã được đưa đến cấp cứu trong cùng một ngày với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Cấp cứu hàng loạt công nhân nghi ngộ độc thực phẩm

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đã tiếp nhận một lúc 60 công nhân từ một công ty tại xã Đông Thạnh, TP.HCM, vào chiều cùng ngày. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, đỏ da, ngứa, đau đầu, tê môi, xuất hiện khoảng 1-2 giờ sau bữa ăn trưa.

Bữa ăn trưa do đơn vị suất ăn cung cấp gồm cá cam chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, và canh chua rau giá, đậu bắp. Qua khai thác, các bệnh nhân đều dùng chung suất ăn này, và thực phẩm bị nghi ngờ là cá cam.

Công nhân nghi bị ngộ độ thực phẩm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Ảnh: BVCC

Đại diện bệnh viện cho biết, 36 công nhân đã được xử trí kịp thời và cho xuất viện theo dõi tại nhà do sức khỏe ổn định. 24 trường hợp còn lại được giữ lại điều trị nội trú để tiếp tục theo dõi, nhưng may mắn không có ca nặng và không ghi nhận tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã lập tức lấy mẫu, báo cáo cơ quan chức năng và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành điều tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của công ty cung cấp suất ăn.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cũng tiếp nhận 19 học sinh nhập viện cấp cứu do nổi mẩn đỏ, dị ứng nghi phản vệ thức ăn.

Trong số này, 17 em có triệu chứng phản vệ thức ăn mức độ nhẹ (độ 1), đã được bác sĩ xử trí ban đầu và cho về nhà theo dõi. Chỉ có 2 trường hợp phản vệ độ 2 được chỉ định nhập viện để theo dõi sát sao.

Đại diện Bệnh viện Thủ Đức xác nhận vụ việc đã được báo cáo nhanh cho Sở Y tế TP.HCM và HCDC (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM) theo quy trình xử lý các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tập thể.

Hiện, ngành y tế của cả 2 khu vực đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân của các vụ việc, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các công nhân và học sinh còn nằm viện.

