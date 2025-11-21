88 thủ khoa tiêu biểu của TP.HCM được vinh danh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chúc mừng các thủ khoa và khẳng định đây là những hạt nhân tiêu biểu của xã hội học tập và là đại diện cho thế hệ công dân trẻ tự tin hội nhập quốc tế.

Ông nhấn mạnh chương trình do Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức hằng năm đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những tài năng trẻ.

Với quy mô học sinh – sinh viên tăng mạnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM hiện có hơn 700.000 học sinh THPT và hơn 650.000 sinh viên. Ông Cường đánh giá đây là nguồn nhân lực trẻ dồi dào, góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Minh

Lãnh đạo Thành phố xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách giáo dục, mở rộng chính sách tuyển dụng, đãi ngộ sinh viên xuất sắc và tạo môi trường để tài năng trẻ yên tâm cống hiến.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng: “Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tôi mong mỗi bạn trẻ biết biến tri thức thành sức mạnh thực tiễn; chủ động sáng tạo, không ngừng học hỏi; biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể và biến khát vọng khởi nghiệp thành những dự án khả thi, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phát triển”.

Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa được vinh danh. Ảnh: Nguyệt Minh

Sinh viên thủ khoa trúng tuyển tại các trường đại học trên địa bàn TP.HCM được vinh danh. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông Cường cũng đề nghị Thành đoàn và Hội Sinh viên tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”, đồng thời tham mưu chính sách phát huy đội ngũ thủ khoa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của Thành phố.



Năm 2025, chương trình vinh danh 88 thủ khoa, đánh dấu năm thứ 12 liên tiếp Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức sự kiện ý nghĩa này.

40 thủ khoa trúng tuyển đều đạt điểm tuyển sinh từ 26 điểm trở lên (bậc cao đẳng từ 25 điểm). Đáng chú ý, có 2 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 (chưa tính điểm ưu tiên). Bên cạnh đó, có 23 bạn đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic môn học các cấp.

Trong 48 thủ khoa tốt nghiệp có tới 40 cử nhân tốt nghiệp loại Xuất sắc; 3 thủ khoa đạt điểm tốt nghiệp tuyệt đối 4.0/4; 33 cử nhân từng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp hoặc giải thưởng Sao Tháng Giêng.

Qua 12 năm triển khai, chương trình đã vinh danh tổng cộng 957 thủ khoa. Điều đặc biệt, theo Hội Sinh viên TP.HCM, tất cả thủ khoa tốt nghiệp trong năm nay đều được cơ quan, doanh nghiệp mời tuyển dụng ngay sau khi ra trường và nhanh chóng phát huy tốt năng lực, sở trường của mình.