Rau xanh đắt đỏ, TP.HCM nỗ lực ổn định giá thực phẩm trong mùa mưa lũ

Siêu thị khuyến mãi rau củ quả

Theo ghi nhận của phóng viên, trong khi giá rau củ tại nhiều chợ truyền thống TP.HCM tăng mạnh, thì giá cả tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm vẫn ổn định, hoặc chỉ nhích tăng vài nghìn đồng mỗi kg.

Tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Vũ Tùng, phường Gia Định, cửa hàng vẫn triển khai chương trình mua 1 tặng 1 đối với các loại rau như cải thìa, cải bẹ xanh, mồng tơi… với giá 16.900 đồng/bó 300g.

Do nhu cầu tăng cao nên từ trưa, các mặt hàng rau này không còn nhiều trên kệ.

Khách mua rau xanh tại cửa hàng Bách Hóa Xanh với chương trình mua 1 tặng 1. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Bách Hóa Xanh cho biết các chương trình ưu đãi quen thuộc như giảm giá, mua 1 tặng 1 hay ưu đãi cuối ngày vẫn được duy trì thường xuyên.

Tương tự, nhiều hệ thống siêu thị khác cũng cam kết giữ giá ổn định cho thị trường.

Đại diện MM Mega Market cho biết đối với giá cả các mặt hàng rau xanh, hệ thống cam kết mang đến mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời điều chỉnh phù hợp.

Đại diện Central Retail, đơn vị quản lý chuỗi siêu thị GO!, Tops Market cho hay đối với khu vực phía Nam, hiện việc giao hàng đến hệ thống siêu thị vẫn diễn ra bình thường.

Các điểm bán thuộc hệ thống hiện nay đang cung cấp hàng hóa với giá cả ổn định, bình ổn cho người tiêu dùng.

Làm việc với nhà cung cấp, tăng rau củ quả về siêu thị

Dù vậy, theo các doanh nghiệp phân phối lớn, tình hình mưa bão, lũ lụt sẽ tác động đến nguồn cung thực phẩm, đặc biệt là rau củ tươi sống.

Đại diện Bách Hóa Xanh nhận định trong bối cảnh mưa bão hiện nay, sẽ ảnh hưởng đến một số vùng trồng và các tuyến vận chuyển nên nguồn cung rau có biến động. Doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động, duy trì nguồn hàng và nỗ lực duy trì giá bình ổn.

“Chúng tôi đã tăng cường làm việc với các nhà cung cấp và mở rộng thu mua từ nhiều vùng trồng khác nhau để bảo đảm chất lượng và sản lượng. Chuỗi cũng bổ sung nhiều mặt hàng rau củ có thời gian bảo quản dài ngày, giúp khách hàng luôn có đầy đủ lựa chọn thay thế cho nhóm rau lá trong thời điểm thời tiết bất lợi”, đại diện Bách Hóa Xanh nói.

Các siêu thị cam kết ổn định giá, làm việc với nhà cung cấp để tăng nguồn hàng. Ảnh: Hồng Phúc

Phía MM Mega Market cho hay hiện tại, các chuyến xe vận chuyển hàng từ nguồn cung Đà Lạt về khu vực miền Nam vẫn được duy trì bình thường. Hệ thống cam kết nỗ lực tối đa để duy trì nguồn cung ổn định, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hỗ trợ nhà cung cấp và phục vụ khách hàng một cách liên tục và an toàn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động triển khai các phương án ứng phó và kịp thời cung ứng hàng hóa, đồng hành cùng cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn này”, đại diện MM Mega Market nói.

Phía Central Retail cập nhật thêm không chỉ cung ứng cho miền Nam, đội ngũ thu mua và logistic của doanh nghiệp đang tích cực phối hợp để có thể đặt hàng thực phẩm tươi sống ở miền Bắc giao đến các siêu thị miền Trung, và đưa hàng từ miền Nam ra miền Trung - những tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết trong bối cảnh hiện nay, cơ quan quản lý sẽ phát huy vai trò của Chương trình Bình ổn thị trường TP.HCM.

Chương trình Bình ổn thị trường TP.HCM ra đời và được thiết kế nhằm cố gắng trong các tình huống, doanh nghiệp tham gia là những doanh nghiệp lớn, có năng lực đảm bảo duy trì giá cả ổn định ở mức tương đối, thời gian nhất định để đảm bảo cung cầu và ổn định giá cả cho người tiêu dùng.

Ông cũng đề cập thêm rằng, các doanh nghiệp lớn về sản xuất như thịt heo, trứng gia cầm và các nhà phân phối lớn hiện nay đều đã tham gia vào chương trình Bình ổn thị trường TP.HCM. Vì vậy, không lo thiếu hàng, thiếu doanh nghiệp bình ổn cung cấp hàng cho thị trường.

Theo ông Phương, trong bối cảnh hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp lớn sẽ cố gắng nỗ lực giữ giá tối đa, hỗ trợ giúp thị trường hạn chế tối đa tình trạng té nước theo mưa để trục lợi, nâng giá bất hợp lý. Những nỗ lực này kiềm chế giá, góp phần giúp thị trường ổn định.