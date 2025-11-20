Cú sốc từ bản dịch lỗi khiến giáo sư Harvard và dịch giả Việt quyết tâm "giải cứu" Truyện Kiều

Chia sẻ về động lực triển khai dự án dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh phiên bản mới, dịch giả Nguyễn Đỗ kể lại "cú sốc" về cuốn tuyển thơ tam ngữ (Anh, Pháp, Việt) dịch Truyện Kiều, mà ông vô tình đọc được hai năm trước tại Việt Nam.

Ông cho biết bản thân đã bất ngờ đọc được những câu dịch không truyền tải được ngụ ý của bản gốc. "Tôi nghĩ tôi thương cho Truyện Kiều quá..." - ông Nguyễn Đỗ bày tỏ.

Buổi trò chuyện với Giáo sư John Stauffer – giảng viên Khoa Văn, Đại học Harvard (bìa trái), nhà thơ/dịch giả Nguyễn Đỗ (giữa) – thành viên dự án dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh tại Trường Đại học Hoa Sen. Ảnh: HSU

Chính khoảnh khắc đó đã khiến ông nảy ra ý định phải làm một bản dịch Truyện Kiều mới, nghiêm túc và xứng tầm. Dự án ra đời với cái tên khác biệt: The Soul of Kieu (Linh hồn của Kiều), thay vì The Tale of Kieu (Câu chuyện của Kiều) như truyền thống.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án, dịch giả Nguyễn Đỗ cho biết các thành viên bao gồm Nguyễn Đỗ (chủ biên, dịch thuật), Paul Hoover (Giáo sư Đại học San Francisco, dịch thuật) và Giáo sư John Stauffer (Đại học Harvard, phụ trách hậu kỳ và xuất bản).

Dịch giả Nguyễn Đỗ thẳng thắn chia sẻ: "Dịch Truyện Kiều rất khó và mất rất nhiều thời gian. Khi dịch Truyện Kiều hoặc dịch văn học Việt Nam, cần phải hiểu về tiếng Việt và tiếng Việt cổ". Theo ông, để bản dịch Truyện Kiều được thành công, cần phải đạt tiêu chí "3 trong 1". Bao gồm việc có hiểu biết về thơ như một nhà thơ; phải có vốn tiếng Anh trôi chảy; phải truyền đạt được tinh thần xúc cảm của Truyện Kiều.

Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen hào hứng lắng nghe buổi trò chuyện với Giáo sư John Stauffer – giảng viên Khoa Văn, Đại học Harvard, và nhà thơ/dịch giả Nguyễn Đỗ – thành viên dự án dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh. Ảnh: HSU

Từ góc độ của một học giả quốc tế, Giáo sư John Stauffer đã mang đến cái nhìn mới mẻ về giá trị toàn cầu của Truyện Kiều.

Ông chia sẻ, mỗi lần đọc, ông đều cảm thấy mình "trở thành một người tốt hơn, một người nhân văn hơn" và hiểu Việt Nam hơn, nhấn mạnh sức mạnh chuyển hóa mà tác phẩm mang lại.

Chia sẻ với sinh viên Trường Đại học Hoa Sen khi tìm hiểu cái hay của Truyện Kiều, giáo sư John Stauffer đã nhắn nhủ rằng giá trị đầu tiên là cái đẹp của ngôn ngữ, nó có tiềm năng chuyển hóa người đọc.

Trường Đại học Hoa Sen được trao nhiều chứng nhận

Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, thành viên Liên hiệp các hội UNESCO thế giới trao chứng nhận cho Trường Đại học Hoa Sen. Ảnh: HSU



Ngày 20/11, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, thành viên Liên hiệp các hội UNESCO thế giới đã trao chứng nhận cho Trường Đại học Hoa Sen, bao gồm Chứng nhận “Dẫn đầu sứ mệnh về Khoa học & Giáo dục”; Chứng nhận “Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO”; Chứng nhận “Đạo đức Toàn cầu”; Chứng nhận “Thúc đẩy Di sản và Công nghiệp Văn hóa - Sáng tạo”.