Thứ năm, ngày 20/11/2025 13:58 GMT+7

Giáo viên dạy trẻ khuyết tật ở Cần Giờ: Từng ngày gieo hạt yêu thương, cống hiến lặng thầm

Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 20/11/2025 13:58 GMT+7
Cần Giờ với sự yên bình hiếm có của một vùng ngoại thành, nơi có Trường Chuyên biệt Cần Thạnh lặng lẽ nép mình trên đường Lê Thương. Tại đây, sự yên bình ấy được dệt nên từ những nhọc nhằn và tâm huyết của đội ngũ giáo viên. Họ từng ngày "gieo hạt yêu thương" cho những học sinh kém may mắn.
Trường Chuyên biệt Cần Thạnh (thuộc sở GDĐT TP.HCM), tiền thân là cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật do Giáo xứ Cần Giờ thành lập từ năm 1993, nay đã khang trang hơn. Câu chuyện về sự cống hiến của quý thầy cô vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.

Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, thuộc xã Cần Giờ, hiện đang nuôi dạy 59 học sinh khuyết tật trên địa bàn. Ảnh: Nguyệt Minh

Từ trăn trở đến việc duy trì bữa ăn bán trú miễn phí

Trường Chuyên biệt Cần Thạnh hiện đang nuôi dạy 59 em học sinh khuyết tật với nhiều dạng tật khác nhau như down, bại não, khiếm thính, và rối loạn phổ tự kỷ. Điều khiến bất cứ ai đến thăm cũng phải cảm phục chính là việc nhà trường vẫn đang chủ động gánh vác trách nhiệm nuôi ăn bán trú miễn phí cho các em.

Cô Trần Thị Lệ Thu – Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Cần Thạnh cùng các em học sinh của trường. Ảnh: Nguyệt Minh

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, cô Trần Thị Lệ Thu – Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ cho biết, trong khi các trường chuyên biệt khác trên thành phố đều thu tiền ăn, thì tại Cần Thạnh, bữa ăn cho hơn 50 em học sinh bán trú vẫn hoàn toàn miễn phí, duy trì liên tục từ ngày thành lập đến nay.

“Trường đặc thù từ xưa đến giờ vẫn miễn phí bữa ăn trưa cho các em, giờ cũng thành nếp nên việc thu tiền cũng khiến tôi hay tất cả giáo viên đều áy náy. Tôi thấy mình còn làm được, vận động được, còn một chút nguồn, còn lo cho các con được thì mình cứ lo”- cô Thu tâm sự.

Theo cô Thu, mỗi suất ăn được tính khoảng 35.000 đồng/em. Với hơn 50 suất ăn mỗi ngày, chi phí mỗi tháng lên tới hàng chục triệu đồng. Toàn bộ kinh phí này đều được nhà trường tự vận động.

Ngoài việc được ăn bữa trưa miễn phí, các em học sinh đặc biệt ở đây đều được các thầy, cô quan tâm từ từng việc nhỏ. Ảnh: Nguyệt Minh

Cô Thu cho biết, việc huy động nguồn lực ngày càng khó khăn, số tiền vận động không ổn định. "Tôi sợ một ngày nào đó không còn nguồn lực để chăm lo, cuộc sống của các con sẽ khó khăn hơn, vì rất nhiều gia đình ở đây không có điều kiện"- cô Thu rưng rưng.

Bằng cả tâm huyết và sự lăn xả, nhà trường biến nỗi lo thành hành động. Từ gạo, gia vị, nhu yếu phẩm, cho đến mái che, tivi cho lớp học... tất cả đều nhờ vào sự vận động xã hội hoá.

"Xin được gì là tôi đều cố gắng. Có những lúc đi chợ, tôi sẽ xin được thêm rau, hay gia vị, chính vì như thế cũng đỡ một phần nào chi phí ăn trưa cho các em" - cô Thu giãi bày.

Nhớ lại thời điểm chuẩn bị chuyển công tác về trường, lúc đó cô Thu đang là hiệu trưởng của một trường Tiểu học trên địa bàn, cô Thu cho biết sự lo lắng trước khi chuyển sang môi trường đặc biệt như Trường Chuyên biệt Cần Thạnh là có. Đặc biệt sau khi biết tin nguồn quỹ hỗ trợ tiền ăn bán trú trước đó (từ một quỹ từ thiện nước ngoài) đã rút, cô càng cảm thấy khó khăn hơn.

Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình 3 năm đồng hành cũng nhà trường, niềm vui lớn nhất của cô chính là việc các em học sinh vẫn có những bữa ăn miễn phí, ngày càng vui vẻ và trưởng thành hơn.

Tấm lòng và sự hy sinh vượt lên chuyên môn

Cô Vũ Thị Mỹ Thơ, một giáo viên đã công tác 29 năm tại Trường Chuyên biệt Cần Thạnh. Ảnh: Nguyệt Minh

Chỉ trong một lớp học, nhưng có đủ các em từ down, bại não, khiếm thính, và rối loạn phổ tự kỷ, thế mới hiểu để đồng hành với trẻ khuyết tật, tất cả giáo viên đều cần nhiều hơn kỹ năng chuyên môn, đó chính là tình yêu thương và sự bao dung.

Cô Vũ Thị Mỹ Thơ, một giáo viên đã công tác 29 năm tại trường đã kể lại những khó khăn ban đầu khi tiếp xúc với học sinh có hành vi khó lường.

“Hồi mới vô trường, có một em bị khiếm khuyết về hành vi. Em đi kế bên cô Hiệu trưởng, nói chuyện bình thường xong rồi sang qua đánh vào mặt cô Hiệu trưởng, nhưng đánh xong em cũng bình thường, không biết đó là sai” - cô Thơ kể lại.

Với những đứa trẻ như thế, đòi hỏi giáo viên phải vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, dùng tình thương và sự kiên nhẫn để từng bước dạy các em hiểu về ranh giới hành vi. Cô Thơ cho biết, sự tiến bộ nhỏ bé của các em chính là niềm vui lớn nhất, giúp các cô vượt qua mọi khó khăn về vật chất.

29 năm kiên trì gắn bó với nghề, đến hiện tại, ngọn lửa yêu nghề vẫn rực cháy trong ánh mắt và từng lời kể của cô Thơ. Nghĩ đến lúc sắp phải về hưu, cô Thơ buồn: "Công việc này đã gắn bó với mình quá lâu, có những trẻ mình không chỉ dạy một vài năm, mà đến cả chục năm. Chính vì thế, nếu nghỉ hưu tôi cũng sẽ rất nhớ các em, nhớ công việc này" - cô Thơ tâm sự.

Cô Trần Thị Lệ Xuân (SN 1995), giáo viên Trường Chuyên biệt Cần Thạnh đang dạy học sinh khiếm thính. Ảnh: Nguyệt Minh

Còn đối với những giáo viên trẻ như Cô Trần Thị Lệ Xuân (SN 1995), tình yêu thương trẻ là động lực lớn nhất để cô vẫn bám trụ nghề.

Cô Xuân, dù tốt nghiệp Sư phạm Tiểu học, đã chọn gắn bó 8 năm với nơi này: “Tôi thấy mình thương các bé nên tôi cũng không nghĩ là mình sẽ xin ra ngoài nữa”. Mỗi ngày, cô Xuân phải đi đò 45 phút từ đảo Thạnh An vào đất liền để đi làm, chấp nhận chi phí đi lại 40.000 đồng/ngày và quãng đường xa.

Nghĩ đến những đứa trẻ thậm chí bị bố mẹ ruồng bỏ, cô Xuân không cầm được nước mắt. Chính những khoảnh khắc như thế, càng khiến cô quyết tâm trao trọn tình yêu thương mà mình có cho các em.

Với những giáo viên dạy trẻ khuyết tật, áp lực không chỉ đến từ việc làm sao để dạy có hiệu quả với những học sinh đặc biệt của mình, mà còn từ sự kỳ vọng của phụ huynh.

Cô Hiệu trưởng Lệ Thu thừa nhận, áp lực từ phụ huynh mong muốn con tiến bộ nhanh là có thật, nhưng các cô luôn tự động viên nhau rằng: “Cái điều chúng tôi quan tâm là nhìn các con mỗi ngày các con tiến bộ, có một vài sự phát triển là chúng tôi đã vui rồi”.

Thành quả chậm rãi và những ước mơ giản dị

Một lớp học tại Trường Chuyên biệt Cần Thạnh không chỉ dạy một dạng trẻ khuyết tật, giáo viên thường phải có cách dạy riêng cho mỗi em trong một lớp. Ảnh: Nguyệt Minh

Chương trình giáo dục tại Trường Chuyên biệt Cần Thạnh là một sự kết hợp khéo léo. Trường vẫn dạy theo chương trình phổ thông như ngoài tiểu học, nhưng mỗi em học sinh lại có một Kế hoạch Giáo dục cá nhân riêng biệt. Điều này đồng nghĩa với việc, một bài học mà trẻ bình thường học trong 4-6 tiết, thì học sinh chuyên biệt có thể phải học tới 12 tiết hoặc hơn.

Theo chia sẻ của giáo viên, sự tiến bộ diễn ra chậm rãi. Có những em phải mất tới 12 đến 14 năm gắn bó với trường (từ tuổi can thiệp sớm 2 tuổi đến 18 tuổi) để đạt được thành tựu khiêm tốn: “đọc thông viết thạo, biết tính toán cơ bản” và học được các kỹ năng sống tối thiểu như chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi.

Tuy nhiên, sự cống hiến thầm lặng này đã mang lại những thành quả bất ngờ. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch xã Cần Giờ (nguyên Trưởng Phòng GDĐT huyện Cần Giờ) đánh giá cao chất lượng chuyên môn của trường: “Mặc dù đối tượng học sinh trường tiếp nhận rất là đặc biệt, nhưng trường thực hiện công tác chuyên môn rất tốt. Đặc biệt, trường đã đạt rất nhiều giải trong các cuộc thi của thành phố, như hội thi Nét vẽ xanh thành phố, trường cũng đạt được 9 giải”.

Học sinh của trường Chuyên biệt Cần Thành được học chương trình giáo dục phổ thông 2018, các em được tiếp cận các hoạt động ngoại khoá, phát triển năng lực. Ảnh: Nguyệt Minh

Ngày nay, các em học sinh Trường Chuyên biệt Cần Thạnh không chỉ được học tại cơ sở khang trang hơn, mà còn được tiếp cận chương trình đạt chuẩn, với đội ngũ giáo viên chất lượng.

Trong lớp học, cậu bé Đoàn Nhật Quang, 13 tuổi, đang học chương trình lớp 4 sau 6 năm gắn bó cười tươi rạng rỡ. Ngày đầu tới trường, Quang còn khá sợ sệt, tuy nhiên, sau khi nhận được sự dạy dỗ tận tâm của các thầy cô, em đã ngày càng cởi mở hơn.

"Em rất thích thứ 2 đầu tuần, vì lúc đó em được làm MC" - Quang hồn nhiên bày tỏ, ánh mắt cậu sáng rực lên những mơ ước về tương lai.

Với tập thể nhà trường, những thành quả không thể đong đếm bằng vật chất hay tốc độ, mà bằng niềm tin, bằng sự tiến bộ từng chút một của mỗi học sinh. "Kể cả trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng tôi cũng không kì vọng về việc được nhận những lời tri ân, hay những món quà. Điều mong muốn nhất vẫn là thấy các em ngày càng tiến bộ" - cô Trần Thị Lệ Thu, hiệu trưởng nhà trường tâm sự.

Trường Chuyên biệt Cần Thạnh hôm nay vẫn đang tiếp nhận những trường hợp trẻ khuyết tật từ 2 đến 18 tuổi, đảm bảo rằng không một "mầm non" nào tại vùng đất này bị lãng quên. Ánh mắt kiên định của đội ngũ giáo viên đã vẽ nên bức tranh về những "người gieo hạt yêu thương" thầm lặng, ngày đêm sẽ chia với những mảnh đời chưa được may mắn.

