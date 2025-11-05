Arsenal đạt kết quả hoàn hảo, HLV Mikel Arteta bất ngờ tỏ ra khiêm tốn

Arsenal đạt cột mốc 10 trận thắng liên tiếp

Arsenal hành quân đến sân khách gặp Slavia Praha với sự tự tin và hưng phấn cao độ. Trong 9 trận đấu trước đó trên mọi đấu trường, Arsenal toàn thắng. Thống kê đầy ấn tượng này giúp Arsenal đứng đầu bảng tại Premier League và cũng có chuỗi thắng tuyệt đối ở Champions League.

Arsenal không gặp quá nhiều khó khăn để thể hiện đẳng cấp vượt trội so với Slavia Praha. Các bàn thắng của Bukayo Saka và Mikel Merino (2 bàn) giúp Arsenal giành chiến thắng dễ dàng 3-0. Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Arsenal tại Champions League và đội bóng này tiến sát hơn đến vòng đấu knock-out nhờ thành tích ấn tượng.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mikel Arteta chia sẻ: “Đây là một trận đấu khó khăn. Slavia Praha rất quyết liệt, họ có hàng phòng ngự chặt chẽ và chơi rất tốt. Chúng tôi đã rất hiệu quả trong những cơ hội có được. Chúng tôi cũng không để họ có những cơ hội rõ ràng".

Bên cạnh đó, HLV Mikel Arteta cũng thể hiện cảm xúc đặc biệt với tiền đạo Viktor Gyokeres. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Chúng tôi nhớ Viktor Gyokeres, việc cậu ấy không ra sân vì chấn thương là một sự thiếu hụt lớn cùng với những tiền đạo khác mà chúng tôi hiện không có".

Ngoài ra, HLV Mikel Arteta đánh giá rất cao các cầu thủ khác khi khẳng định: “Mikel Merino đã vào sân, ghi hai bàn thắng và có một màn trình diễn tuyệt vời. Về Max Dowman, cậu ấy là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân trong một trận đấu tại Champions League, và điều đó cho thấy phong độ đáng kinh ngạc cũng như tiềm năng mà cậu ấy có".

