Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Thể thao
Thứ tư, ngày 17/09/2025 06:31 GMT+7

Arsenal vượt qua Athletic Bilbao, HLV Arteta hết lời khen 2 cầu thủ dự bị

+ aA -
Long Nguyên Thứ tư, ngày 17/09/2025 06:31 GMT+7
Arsenal đã đánh bại Athletic Bilbao 2-0 ở lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Mikel Arteta đánh giá rất cao năng lực của 2 cầu thủ dự bị đã tạo ra đột biến là Leandro Trossard và Gabriel Martinelli.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Arsenal tạo đột biến với quyết định sáng suốt của HLV Arteta

Arsenal làm khách trước Athletic Bilbao và đối diện với rất nhiều áp lực. Athletic Bilbao thi đấu quyết tâm, có thực lực và khiến Arsenal gặp không ít khó khăn.

Arsenal thi đấu khá bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu cho đến khi HLV Arteta đưa ra quyết định thay người rất hợp lý. 2 cầu thủ Leandro Trossard và Gabriel Martinelli vào sân đã tạo ra bước ngoặt mang tính hiệu quả tối đa cho “Pháo thủ”.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Arsenal có bàn mở tỷ số vào phút 72 khi Trossard kiến tạo để Martinelli lập công. Đến phút 87, Martinelli đáp lễ với việc kiến tạo lại để Trossard ghi bàn. Chung cuộc, Arsenal thắng 2-0 và có khởi đầu thuận lợi để mở ra cơ hội tiến xa.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arteta không tiếc lời khen ngợi 2 cầu thủ dự bị được ông tung vào sân và đã cùng nhau tỏa sáng. HLV Arteta cho biết: “Điều chúng tôi luôn bàn bạc trước mỗi trận đấu là những cầu thủ muốn dứt điểm hay kiến tạo phải cùng tạo ra tác động cụ thể. Gabi (Martinelli) và Leo (Trossard) đã vào sân và tạo ra được sự khác biệt.

Họ đã chơi rất xuất sắc và trên thực tế thì vả đội bóng cũng thi đấu như vậy. Trong nhiều khoảnh khắc, cả 2 cầu thủ này đã chơi ở đẳng cấp rất cao. Đó là tinh thần mà tôi luôn mong muốn với tất cả các thành viên trong đội bóng. Nếu mọi cầu thủ đều chơi được như vậy, chúng tôi có thể thắng nhiều trận đấu”.

Nhấn mạnh kỹ hơn về ý nghĩa của trận thắng này, HLV Arteta khẳng định: “Tôi rất vui. Đây là một nơi rất tuyệt vời để thi đấu, khi bầu không khí trên sân thật không thể tin được.

Tôi biết đây là trận đấu khó khăn và rất hạnh phúc khi đội bóng đã giành chiến thắng. Giờ tôi sẽ đi thăm gia đình và hy vọng tất cả mọi người đều có niềm vui”.

Tham khảo thêm

Liverpool đánh bại Arsenal, HLV Arne Slot hết lời khen Szoboszlai

Liverpool đánh bại Arsenal, HLV Arne Slot hết lời khen Szoboszlai

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

Truyền thông Indonesia bất ngờ đưa tin ĐT Việt Nam đang lên kế hoạch nhập tịch 3 cầu thủ gốc Brazil để quyết tâm phục hận Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

VĐV Đặng Thị Hồng vất vả mưu sinh

Thể thao
VĐV Đặng Thị Hồng vất vả mưu sinh

Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón

Thể thao
Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón

Tin nóng 22/9: Thủ môn 22 tuổi cao 1m92 của HAGL đánh bật Nguyễn Filip?

Thể thao
Tin nóng 22/9: Thủ môn 22 tuổi cao 1m92 của HAGL đánh bật Nguyễn Filip?

Thua Ninh Bình FC, HLV Vũ Hồng Việt khen Đặng Văn Lâm quá xuất sắc

Thể thao
Thua Ninh Bình FC, HLV Vũ Hồng Việt khen Đặng Văn Lâm quá xuất sắc

Đọc thêm

Đà Nẵng thí điểm 27 dịch vụ hành chính chủ động, 'chính quyền làm trước người dân'
Tin tức

Đà Nẵng thí điểm 27 dịch vụ hành chính chủ động, "chính quyền làm trước người dân"

Tin tức

Đà Nẵng thí điểm 27 dịch vụ hành chính chủ động, "chính quyền làm trước người dân", quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Giá thép nội giữ nguyên, cổ phiếu ngành thép 'chao đảo' vì EU điều tra chống bán phá giá
Nhà đất

Giá thép nội giữ nguyên, cổ phiếu ngành thép 'chao đảo' vì EU điều tra chống bán phá giá

Nhà đất

Giá thép trong nước tiếp tục giữ nguyên, song cổ phiếu ngành thép đồng loạt lao dốc khi EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá, gây áp lực lớn lên triển vọng thị trường.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, công bố danh sách nhân sự lãnh đạo khóa mới
Tin tức

Đồng chí Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, công bố danh sách nhân sự lãnh đạo khóa mới

Tin tức

Sáng ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Vì sao TP.HCM phải chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng?
Chuyển động Sài Gòn

Vì sao TP.HCM phải chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng?

Chuyển động Sài Gòn

Theo UBND TP.HCM, việc chuyển đổi để hệ thống công chứng hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của công chứng viên, viên chức... đồng thời nhằm hiện đại hóa hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Vụ cụ ông 78 tuổi lạc 6 ngày trong rừng ở Lâm Đồng: Chỉ ăn đọt mây và uống nước suối
Tin tức

Vụ cụ ông 78 tuổi lạc 6 ngày trong rừng ở Lâm Đồng: Chỉ ăn đọt mây và uống nước suối

Tin tức

Sau 6 ngày đi khỏi nhà và lạc trong rừng, với điều kiện thời tiết mưa liên tục thì người nhà của ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi) đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, huy động hàng trăm người đi tìm.

Ca sĩ Đức Phúc nói gì về kế hoạch sử dụng 9 tỷ đồng tiền thưởng của Intervision 2025?
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Đức Phúc nói gì về kế hoạch sử dụng 9 tỷ đồng tiền thưởng của Intervision 2025?

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Đức Phúc cho biết, anh sẽ dành một phần tiền thưởng để ủng hộ quỹ từ thiện tại Nga khi trả lời chương trình Let Them Talk của kênh Channel One.

Mẩu xương cá dài 4cm suýt lấy mạng người đàn ông 33 tuổi
Xã hội

Mẩu xương cá dài 4cm suýt lấy mạng người đàn ông 33 tuổi

Xã hội

Sau khi ăn cá, người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ bị mảnh xương dài 4cm đâm thủng ruột non gây áp xe ổ bụng phải nhập viện cấp cứu.

Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện toàn diện, đồng bộ hướng đến tiếp cận hiện trường trong 8 phút
Y tế

Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện toàn diện, đồng bộ hướng đến tiếp cận hiện trường trong 8 phút

Y tế

Nghị quyết số 72 ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị đã xác định rõ phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện là một giải pháp đột phá trong nâng cao năng lực hệ thống y tế, đồng thời yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đối với chi phí vận chuyển cấp cứu ngoại viện cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội.

Cô gái giúp đỡ cụ ông xách đồ, không ngờ bị tát văng cả kính
Xã hội

Cô gái giúp đỡ cụ ông xách đồ, không ngờ bị tát văng cả kính

Xã hội

Cú tát mạnh khiến kính của cô văng ra, cảnh sát đã tìm ra danh tính cụ ông và yêu cầu ông xin lỗi.

Món ăn 'cao lương mỹ vị' nào giúp Càn Long sống thọ tới 89 tuổi?
Đông Tây - Kim Cổ

Món ăn "cao lương mỹ vị" nào giúp Càn Long sống thọ tới 89 tuổi?

Đông Tây - Kim Cổ

Tổ yến được xếp vào nhóm "cao lương mỹ vị" bởi vì nó là món ăn bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người, trong đó có hoàng đế Càn Long của nhà Thanh (Trung Quốc).

Agribank được vinh danh Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh 2025: Dấu ấn từ hành trình “xanh hóa” tín dụng
Doanh nghiệp

Agribank được vinh danh Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh 2025: Dấu ấn từ hành trình “xanh hóa” tín dụng

Doanh nghiệp

Với “sứ mệnh” là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu phục vụ nông nghiệp - nông dân - nông thôn, Agribank đã và đang khẳng định rõ nét vai trò chủ lực trong triển khai tín dụng xanh, kiến tạo chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Xe bồn va chạm xe máy ở Nghệ An, 2 người tử vong thương tâm
Tin tức

Xe bồn va chạm xe máy ở Nghệ An, 2 người tử vong thương tâm

Tin tức

Chiếc xe bồn rẽ từ quốc lộ để băng qua đường sắt ở phường Vinh Hưng, Nghệ An thì bất bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy. Sau cú va chạm, 2 người phụ nữ trên chiếc xe máy ngã xuống đường bị xe bồn cán qua tử vong tại chỗ.

Ở Hà Tĩnh có 4 cây cổ thụ hoành tráng nguồn gốc ở Tây Nguyên, ra loại hạt ăn bổ dưỡng, từng cứu đói dân làng
Nhà nông

Ở Hà Tĩnh có 4 cây cổ thụ hoành tráng nguồn gốc ở Tây Nguyên, ra loại hạt ăn bổ dưỡng, từng cứu đói dân làng

Nhà nông

Bốn cây cổ thụ hoành tráng là 4 cây Kơ nia tuổi đời hàng trăm năm trong khuôn viên Trường Tiểu học Sơn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 4 cây cổ thụ này có nguồn gốc từ Tây Nguyên. Cả bốn cây Kơ nia được công nhận là Cây Di sản Việt Nam; từng là “pháo đài quan sát” trong chiến tranh và cung cấp hạt làm lương thực cứu đói cho dân làng qua những năm tháng chiến tranh gian khổ.

'Bên bờ vực sụp đổ': Anh bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga
Điểm nóng

"Bên bờ vực sụp đổ": Anh bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga

Điểm nóng

Bất chấp các lệnh trừng phạt, nền kinh tế Nga vẫn đang hoạt động tốt, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris nhận định trên kênh YouTube The Duran.

HLV Kim Sang-sik triệu tập 10 cầu thủ U23 lên ĐT Việt Nam, gồm những ai?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik triệu tập 10 cầu thủ U23 lên ĐT Việt Nam, gồm những ai?

Thể thao

ĐT Việt Nam sẽ tập trung từ 4/10 với nhiều sao trẻ U23 được triệu tập nhằm lấp khoảng trống do chấn thương trước hai trận gặp ĐT Nepal.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi sẽ quyết định nhiều chính sách hỗ trợ người dân tại kỳ họp thứ 4
Tin tức

HĐND tỉnh Quảng Ngãi sẽ quyết định nhiều chính sách hỗ trợ người dân tại kỳ họp thứ 4

Tin tức

Tại kỳ họp thứ 4, khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong những nội dung sẽ được HĐND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra thảo luận và quyết định, đáng chú ý là công tác nhân sự và quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Nhiều dự án trọng điểm thiếu vật liệu xây dựng, TP.HCM chỉ đạo giải quyết nhanh
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều dự án trọng điểm thiếu vật liệu xây dựng, TP.HCM chỉ đạo giải quyết nhanh

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM giao các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm của Thành phố.

Ông Hầu A Lềnh được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhiệm kỳ mới
Tin tức

Ông Hầu A Lềnh được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhiệm kỳ mới

Tin tức

Sáng nay 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc, với nhiều nội dung quan trọng. Tại Đại hội đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, ông Hầu A Lềnh được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030
Tin tức

Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Tin tức

Đây là mục tiêu tổng quát được Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm do Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức ngày 24/9.

Bức thư đầy cảm xúc của ông Lê Minh Hoan viết cho nông dân: Nông nghiệp đổi thay thì đất nước đổi thay
Nhà nông

Bức thư đầy cảm xúc của ông Lê Minh Hoan viết cho nông dân: Nông nghiệp đổi thay thì đất nước đổi thay

Nhà nông

Ông Lê Minh Hoan - Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không trực tiếp dự hội thảo, nhưng ông đã soạn riêng một bức thư rất tình cảm gửi đến chương trình.

Tháng 9 khép lại, 3 con giáp gặp vận đỏ, cuộc sống thăng hoa, tiền bạc, tình duyên cùng rực rỡ
Gia đình

Tháng 9 khép lại, 3 con giáp gặp vận đỏ, cuộc sống thăng hoa, tiền bạc, tình duyên cùng rực rỡ
5

Gia đình

Cuối tháng 9, 3 con giáp may mắn sẽ bước vào thời hoàng kim, vận đỏ rực rỡ soi đường, đầu tư sinh lời, cuộc sống hạnh phúc.

Sâm Ngọc Linh: Hướng giảm nghèo bền vững ở xã miền núi Tu Mơ Rông
Xã hội

Sâm Ngọc Linh: Hướng giảm nghèo bền vững ở xã miền núi Tu Mơ Rông

Xã hội

Nằm dưới chân núi Ngọc Linh hùng vĩ, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đang vươn lên mạnh mẽ nhờ khai thác tiềm năng đặc thù của cây dược liệu quý hiếm. Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Tu Mơ Rông đã và đang chuyển mình, từng bước giảm nghèo bền vững.

Khuyến nông TP.HCM chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sản xuất
Chuyển động Sài Gòn

Khuyến nông TP.HCM chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sản xuất

Chuyển động Sài Gòn

Ngành khuyến nông TP.HCM sẽ triển khai một loạt chương trình trong năm 2025 như chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, tập huấn để hỗ trợ nông dân, HTX phát triển sản xuất.

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch bất động sản: Kinh nghiệm quản lý hiệu quả ở một số nước (Bài 3)
Nhà đất

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch bất động sản: Kinh nghiệm quản lý hiệu quả ở một số nước (Bài 3)
10

Nhà đất

Để hạn chế tình trạng đầu cơ, thao túng và đảm bảo thị trường bất động sản vận hành minh bạch, bền vững, nhiều quốc gia đã triển khai những mô hình quản lý, giao dịch hiện đại. Kinh nghiệm từ các nước như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ... là những gợi ý cho Việt Nam khi lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý.

Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng thua đường làng, người dân sống trong cảnh “nắng bụi, mưa lầy”
Bạn đọc

Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng thua đường làng, người dân sống trong cảnh “nắng bụi, mưa lầy”

Bạn đọc

Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng đã xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nhiều năm, người dân sống bên đường khổ sở với tình trạng “nắng bụi, mưa lầy”, dù đã phản ánh nhiều năm nhưng tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa.

Đại hội Đảng bộ Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Khởi đầu một không gian phát triển mới
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đại hội Đảng bộ Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Khởi đầu một không gian phát triển mới

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Sáng ngày 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong bối cảnh hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang vừa hợp nhất, với sứ mệnh tổng kết những thành tựu rực rỡ đã đạt được, đồng thời đề ra phương hướng phát triển đột phá cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu ngăn chặn mọi hành vi trục lợi khi sửa đổi Nghị quyết 98
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu ngăn chặn mọi hành vi trục lợi khi sửa đổi Nghị quyết 98

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh việc rà soát, xây dựng, bổ sung Nghị quyết 98 phải chặt chẽ, minh bạch, tuyệt đối không để bị chi phối, lợi dụng, trục lợi trong quá trình hoạch định cơ chế, chính sách.

Tin sáng (24/9): Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?
Thể thao

Tin sáng (24/9): Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?

Thể thao

Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?; M.U chốt 3 HLV có thể thay Ruben Amorim; Everton và West Ham theo đuổi Gabriel Jesus; Barcelona cạnh tranh với Bayern Munich về Marc Guehi; Lamine Yamal được bạn gái động viên.

Bỗng dưng xuất huyết ồ ạt vì bệnh lý hiếm gặp
Xã hội

Bỗng dưng xuất huyết ồ ạt vì bệnh lý hiếm gặp

Xã hội

Một phụ nữ 30 tuổi bị xuất huyết ồ ạt, kéo dài vì chứng bệnh hiếm gặp: Thông động tĩnh mạch ở tử cung.

Hình ảnh Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất
Tin tức

Hình ảnh Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất

Tin tức

Sáng 24/9/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

2

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về "hồi sinh" sông Tô Lịch

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về 'hồi sinh' sông Tô Lịch

3

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

4

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

5

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu