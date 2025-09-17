Arsenal vượt qua Athletic Bilbao, HLV Arteta hết lời khen 2 cầu thủ dự bị

Arsenal tạo đột biến với quyết định sáng suốt của HLV Arteta

Arsenal làm khách trước Athletic Bilbao và đối diện với rất nhiều áp lực. Athletic Bilbao thi đấu quyết tâm, có thực lực và khiến Arsenal gặp không ít khó khăn.

Arsenal thi đấu khá bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu cho đến khi HLV Arteta đưa ra quyết định thay người rất hợp lý. 2 cầu thủ Leandro Trossard và Gabriel Martinelli vào sân đã tạo ra bước ngoặt mang tính hiệu quả tối đa cho “Pháo thủ”.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Arsenal có bàn mở tỷ số vào phút 72 khi Trossard kiến tạo để Martinelli lập công. Đến phút 87, Martinelli đáp lễ với việc kiến tạo lại để Trossard ghi bàn. Chung cuộc, Arsenal thắng 2-0 và có khởi đầu thuận lợi để mở ra cơ hội tiến xa.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arteta không tiếc lời khen ngợi 2 cầu thủ dự bị được ông tung vào sân và đã cùng nhau tỏa sáng. HLV Arteta cho biết: “Điều chúng tôi luôn bàn bạc trước mỗi trận đấu là những cầu thủ muốn dứt điểm hay kiến tạo phải cùng tạo ra tác động cụ thể. Gabi (Martinelli) và Leo (Trossard) đã vào sân và tạo ra được sự khác biệt.

Họ đã chơi rất xuất sắc và trên thực tế thì vả đội bóng cũng thi đấu như vậy. Trong nhiều khoảnh khắc, cả 2 cầu thủ này đã chơi ở đẳng cấp rất cao. Đó là tinh thần mà tôi luôn mong muốn với tất cả các thành viên trong đội bóng. Nếu mọi cầu thủ đều chơi được như vậy, chúng tôi có thể thắng nhiều trận đấu”.

Nhấn mạnh kỹ hơn về ý nghĩa của trận thắng này, HLV Arteta khẳng định: “Tôi rất vui. Đây là một nơi rất tuyệt vời để thi đấu, khi bầu không khí trên sân thật không thể tin được.

Tôi biết đây là trận đấu khó khăn và rất hạnh phúc khi đội bóng đã giành chiến thắng. Giờ tôi sẽ đi thăm gia đình và hy vọng tất cả mọi người đều có niềm vui”.