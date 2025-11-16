Bà Cao Thị Xuyên người uy tín nêu gương giúp nhiều hộ thoát nghèo

Hình ảnh bà Cao Thị Xiêng, 70 tuổi, thôn Suối Lách, xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa là người phụ nữ Raglai với sự uy tín và tận tâm nhiều năm qua đã trở thành "đầu tàu" quan trọng, dẫn dắt bà con trong thôn bản vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo bền vững.

Trước đây, đồng bào Raglai xã Trung Khánh Vĩnh canh tác dựa vào nương rẫy, người dân chỉ quen làm lúa rẫy, năng suất thấp, mỗi héc ta chỉ thu từ 2-3 tấn/năm. Mỗi mùa lúa kéo dài đến 6 tháng, lệ thuộc nước trời nên năm được, năm mất. Đói, nghèo cứ dai dẳng đeo đuổi bà con.

Bà Cao Thị Xiêng, dân tộc Raglai, thôn Suối Lách, xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa là người uy tín ở địa phương hướng dẫn người dân trồng lúa và cây ăn quả.

Là người có uy tín ở địa phương, bà Cao Thị Xuyên nắm bắt chủ trương tỉnh Khánh Hòa phát động chương trình phát triển kinh tế- xã hội miền núi. Lúc này, vai trò của những đảng viên người dân tộc thiểu số tại thôn, xóm được phát huy. Bà vận động các hộ dân thực hiện làm lúa và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý để tăng năng suất cây trồng.

Đặc biệt, ban đầu bà Xiêng chỉ vận động vài hộ dân làm thí điểm theo phương pháp cùng gieo giống lúa mới bằng cách gieo sạ cùng thời điểm, chăm bón cùng lúc, làm cỏ cùng thời gian và những hộ này đến thời kỳ thu hoạch xoay vòng nên đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ vài hộ ban đầu đến nay đã có trên 11 hộ cùng tham gia mô hình, mô hình đã được phát huy và nhân rộng. Những hộ làm ít nhất với diện tích 2 - 3 sào, nhiều nhất 5 - 7 sào, năng suất cũng tăng lên từ 1 - 2 tạ/sào/năm so với trước đây.

Bà Xuyên cho hay, với hệ thống dẫn nước như hiện nay lúa nước 1 năm có thể làm 3 vụ, lượng lúa thu về cao gấp nhiều lần lúa rẫy nên nhiều bà con đã mạnh dạn làm theo, nhiều hộ có tiền để nuôi con cái ăn học.

Bà Cao Thị Xuyên kể, trong thời kỳ chiến tranh bà được cán bộ trong căn cứ hướng dẫn, bắt đầu làm lúa nước từ những năm gian khổ đó. Sau năm 1975, vợ chồng bà Xiêng lựa chọn những khu đất bằng phẳng, sát sông, suối để khai hoang, làm ruộng. Những gốc cây rừng, bụi tre lớn được vợ chồng bà dọn sạch, san phẳng, đắp bờ, dẫn nước từ suối vào làm ruộng. Vợ chồng bà đều là đảng viên nên làm trước để bà con Raglay làm theo. Không chỉ hướng dẫn bà con mà vợ chồng bà còn hỗ trợ giống giúp những người xung quanh.

Bà Cao Thị Xuyên (bên trái) đã học tập nhiều cách làm hay, hiệu quả giúp cho các hộ đồng bào làm ăn thoát nghèo.

Bà Cao Thị Xiêng chia sẻ, hai vợ chồng tôi tự khai hoang, phá những gốc cây 2-3 người ôm lại có nhiều gai nữa. Mỗi năm phấn đấu khai hoang 2 sào, sau đó cho mỗi hộ dân 1 đám ruộng. Dân ở đây thấy như vậy mới học hỏi, khai hoang theo. Trước đó, thì bà con ở đây chưa biết làm bờ ruộng, chưa biết cấy lúa. Rất khó làm lúa nước, bà con phải học hỏi dần dần mới thích nghi.

Bà Xuyên còn vận động các hộ trên địa bàn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Từ việc nuôi bò, dê, đến trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê, hay mía tím. Họ là minh chứng sống cho thấy sự thay đổi trong tư duy sản xuất lạc hậu có thể mang lại cuộc sống ấm no. Những mô hình kinh tế gia đình từ hộ nghèo vươn lên thành hộ khá giả đã trở thành bài học thực tế, dễ áp dụng nhất cho cả thôn.

Toàn thôn Suối Lách có trên 180 hộ, với trên 800 nhân khẩu, đa số chủ yếu người dân làm nông nghiệp. Nhờ công tác vận động tuyên truyền của bà Xuyên nên mô hình trồng lúa được phát huy, xuất hiện mô hình trồng bưởi da xanh, trồng cây ăn quả hiệu quả. Các hộ từ hộ nghèo khó vươn lên có cuộc sống ổn định như: Hộ Hoàng Thị Lê, Hoàng Thị Tới, Cao Thị Phượng, Cao Bơ... Bản thân bà được tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp nhiều năm liền.