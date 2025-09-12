Ba Lan điều 40 ngàn quân đến sát Belarus, bất ngờ đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus

Trạm kiểm soát quốc tế Bruzgi. Ảnh RIA

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, khi công bố quyết định này, đã biện minh cho "lợi ích an ninh", giải thích rằng giai đoạn tích cực của cuộc tập trận quân sự Nga-Belarus "Phương Tây-2025" sẽ bắt đầu vào thứ Sáu. Ông Tusk cũng cho biết một lý do khác dẫn đến quyết định đóng cửa biên giới là việc Belarus bắt giữ một công dân Ba Lan bị tình nghi hoạt động gián điệp.

Hiện vẫn chưa rõ Ba Lan sẽ đóng cửa biên giới với Belarus trong bao lâu. Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan, Marcin Kerwiński, tuyên bố rằng ngày mở cửa biên giới vẫn chưa được xác định và sẽ không tự động gắn liền với ngày kết thúc cuộc tập trận Zapad-2025. Theo ông, việc đóng cửa biên giới không phải là mối lo ngại lớn nhất của Ba Lan về các cuộc tập trận Nga-Belarus, mà là "những hành động khiêu khích theo nghĩa rộng".

Cùng lúc đó, Kerwinski hứa “sẽ không đóng cửa biên giới một ngày nào một cách vô ích”.

Sau thông báo đóng cửa biên giới, Đại biện lâm thời Ba Lan Krzysztof Ozanna đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus và đã có văn bản phản đối ông.

Minsk gọi động thái này là bất hợp pháp và vô căn cứ. Theo lập trường của Bộ, việc tạm thời đình chỉ giấy thông hành cho thấy ý định che giấu hành động của chính mình chứ không phải là sự hiện diện của bất kỳ mối đe dọa nào từ Belarus.

Quan điểm này cũng đã được chuyển đến Đại biện Lâm thời EU tại Belarus, Sten Nerlov. Nhà ngoại giao châu Âu này đảm bảo rằng các hành động của Ba Lan sẽ được đánh giá phù hợp về "mức độ tương xứng của các biện pháp đã thực hiện và mức độ đe dọa thực sự".

Cuộc tập trận "Zapad-2025" giữa Belarus và Nga sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Belarus từ ngày 12 đến ngày 16/9. Mục tiêu của cuộc tập trận này là kiểm tra năng lực của hai nước trong việc đảm bảo an ninh quân sự cho Nhà nước Liên bang và khả năng sẵn sàng đẩy lùi các hành vi xâm lược có thể xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus, Viktor Khrenin, trước đó đã tuyên bố rằng đã có quyết định giảm quy mô của cuộc tập trận Zapad-2025 và chuyển các cuộc diễn tập chính vào sâu hơn trong nước từ biên giới phía tây. Sau đó, Cục trưởng Cục Hợp tác Quân sự Quốc tế Belarus - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Valery Revenko giải thích rằng kế hoạch cập nhật cho cuộc tập trận Belarus-Nga bao gồm việc giảm gần một nửa số lượng quân tham gia.

Ba Lan sẽ triển khai 40.000 binh sĩ tới biên giới với Belarus, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Cezary Tomczyk cho biết trên kênh truyền hình Polsat .

Ông giải thích rằng điều này có liên quan đến cuộc tập trận Nga-Belarus "Zapad-2025" đang được tổ chức trên lãnh thổ Belarus, mặc dù trước đó thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng cuộc tập trận Nga-Belarus không nhằm vào bất kỳ ai mà là nhằm mục đích tiếp tục hợp tác.

Các cuộc tập trận của Nga và Belarus được coi là mang tính tấn công. Đó là lý do tại sao quân đội Ba Lan đang chuẩn bị cho việc này. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ có khoảng 40.000 binh sĩ (gần biên giới phía đông)", ông Tomczyk nói.

Ông lưu ý rằng Ba Lan đã chuẩn bị cho cuộc tập trận Zapad-2025 "trong nhiều tháng". Đặc biệt, quân đội Ba Lan đã tiến hành các cuộc tập trận riêng, có sự tham gia của hơn 30.000 binh sĩ Ba Lan cũng như quân đội NATO.