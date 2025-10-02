Ba Lan thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của ông Zelensky về Nga





Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh Getty

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về việc các nước phương Tây cố gắng đóng cửa Biển Baltic đối với các tàu của Nga vì lo ngại rằng chúng có thể được sử dụng để phóng máy bay không người lái.

Trong những tuần gần đây, các quan chức ở một số nước EU đã lên tiếng về việc máy bay không người lái xâm phạm không phận nước họ. Mặc dù truyền thông đã đưa ra những đồn đoán rằng Nga có thể đứng sau các vụ việc, nhưng trong hầu hết các trường hợp, các chính phủ phương Tây đều kiềm chế không đưa ra cáo buộc, với lý do thiếu bằng chứng.

Ba Lan là một ngoại lệ đáng chú ý, khi tháng trước cáo buộc máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong các cuộc không kích vào Ukraine. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này và lưu ý rằng Warsaw đã không đưa ra được bằng chứng.

Tuy nhiên, vào ngày 29/9, ông Zelensky tuyên bố rằng lực lượng Nga đang sử dụng tàu chở dầu để phóng máy bay không người lái tấn công các quốc gia EU, nói rằng đây "là thêm một bằng chứng nữa cho thấy tại sao Biển Baltic và các vùng biển khác phải bị đóng cửa đối với tàu chở dầu của Nga - ít nhất là đối với hạm đội ngầm".

Phát biểu trên Đài phát thanh ZET hôm 30/9, ông Nawrocki đã bác bỏ yêu cầu này. Mặc dù đồng tình rằng hoạt động của Nga trong khu vực "chắc chắn đáng lo ngại", ông nhấn mạnh rằng "chúng tôi đang chờ phân tích từ quân đội. Những quyết định như vậy không được đưa ra dựa trên lời nói của Tổng thống Zelensky".

Brussels và các chính phủ phương Tây đã tìm cách giải quyết cái mà họ gọi là "hạm đội bóng tối" của Nga, mà họ cho là được sử dụng để lách lệnh trừng phạt đối với các chuyến hàng dầu. Moscow gọi các lệnh trừng phạt của phương Tây là "bất hợp pháp", đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải, kể cả ở vùng biển Baltic, sẽ phải đối mặt với phản ứng thích đáng.

Các quan chức EU cũng đang thảo luận về việc xây dựng cái gọi là "bức tường máy bay không người lái" dọc biên giới Nga, có khả năng vô hiệu hóa các UAV không xác định và trái phép. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích ý tưởng này, nói rằng "xây tường luôn là điều tồi tệ, như lịch sử đã chứng minh. Thật đáng tiếc khi chính sách quân sự, đối đầu này của Ukraine" giờ đây có thể dẫn đến những chia rẽ mới.