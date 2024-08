Nhân vật chính trong Team "Bà Sểnh Vlog" tử vong do bị lũ cuốn

Chiều 30/8, một lãnh đạo UBND thị trấn Lăng Can (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, bà Triệu Thị L, 54 tuổi, trú tại địa phương không may bị lũ cuốn tử vong vào sáng cùng ngày.

Theo đó, vào sáng 30/8, trên địa bàn thị trấn Lăng Can xảy ra mưa lớn, bà L đi xem lũ không may bị trượt chân ngã xuống dòng suối và bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng người dân đã cùng nhau tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân, sau đó đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, bà Triệu Thị L (có biệt danh là Sểnh Vlog) ở địa phương làm nông nghiệp. Những lúc rảnh rỗi, bà cùng các con làm các video vui nhộn, giải trí rồi đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Bà Sểnh Vlog qua đời do lũ cuốn trôi vào sáng 30/8. Ảnh: Trang Facebook Bà Sểnh Vlog

Sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Lâm Bình đã huy động các lực lượng tại chỗ, tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi và tổ chức đến động viên thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người tử vong.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, lễ viếng bà L được tổ chức vào hồi 7 giờ 00 ngày 31/8/2024 và tiễn đưa vào lúc 9 giờ 00 cùng ngày tại: Thôn Nặm Đíp (Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang).

Theo thông tin từ Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, từ đêm 29/8 đến ngày 30/8, trên địa bàn tỉnh có nơi mưa rất to như: Xã Lăng Can 102mm, xã Bình An 78mm (huyện Lâm Bình); xã Tân Thanh 100mm, xã Thiện Kế 93mm (huyện Sơn Dương); xã Yên Lâm 101mm (huyện Hàm Yên).

Mưa lớn khiến các địa bàn các huyện, thành phố xảy ra ngập úng, lũ cục bộ trên các suối nhỏ, gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.