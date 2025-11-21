Chủ đề nóng

Bà Võ Thị Minh Sinh tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Nguyễn Tình Thứ sáu, ngày 21/11/2025 11:24 GMT+7
Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sáng 21/11, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nghệ An; ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị và 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các giai cấp, nhân sỹ, tri thức, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang Nhân dân và các thành phần kinh tế.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 21/11 tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An.

Với khẩu hiệu: “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội lần này có chủ đề: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia”.

Đại hội lần thứ XVI có nhiệm vụ đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV (nhiệm kỳ 2024-2029); chỉ rõ những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu và triển khai 6 chương trình hành động trọng tâm, tập trung vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân gắn với nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới góp phần tích cực vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XVI.

Với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI kêu gọi đồng bào các giới, các dân tộc, tôn giáo; đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân; lực lượng vũ trang; cộng đồng người Nghệ An ở ngoài tỉnh và nước ngoài tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chương trình hành động của Đại hội XVI, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trước đó, Đại hội đã hiệp thương cử 119 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 (khuyết 1). Đại hội cũng đã hiệp thương cử 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI. Hội nghị lần thứ nhất cũng hiệp thương cử 8 vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

