Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung vừa ký ban hành Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử TP Hà Nội.



Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội.

Theo Quyết định, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, gồm các ông, bà: Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP - Chủ tịch Ủy ban bầu cử; Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử; Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử.



Ủy viên Ủy ban bầu cử gồm: Lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo các Sở, ban, ngành.



Ủy ban bầu cử TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 23 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.