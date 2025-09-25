Bà von der Leyen không loại trừ việc bắn hạ máy bay Nga xâm phạm bầu trời NATO

Trả lời phỏng vấn CNN, bà von der Leyen nói: “Quan điểm của tôi là chúng ta phải bảo vệ từng centimet vuông lãnh thổ, điều đó có nghĩa là nếu có sự xâm nhập vào không phận, sau khi cảnh báo, sau khi đã nói rất rõ ràng, tất nhiên, phương án bắn hạ một máy bay chiến đấu xâm nhập không phận của chúng ta được đặt lên bàn.”

Hàng loạt vụ máy bay Nga và máy bay không người lái được cho là của Nga đã bị cáo buộc xâm nhập không phận các đồng minh NATO, gây lo ngại ở sườn phía đông của khối và các khu vực khác.

Tuần này, Estonia đã kêu gọi tổ chức các cuộc họp khẩn của NATO và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi ba tiêm kích Nga bị cáo buộc bay trong không phận nước này trên Vịnh Phần Lan trong 12 phút. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận Ba Lan và Romania.

Tất cả những điều đó đang gia tăng sức ép buộc NATO phải đưa ra một phản ứng thuyết phục. Không có một kế hoạch phản ứng rõ ràng, khối sẽ khó duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy, Bloomberg nêu.

Phản ứng khác nhau

Tuy nhiên, trái với các đối tác, Đức kêu gọi cách tiếp cận thận trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cảnh báo rằng các đồng minh NATO có nguy cơ rơi vào “cái bẫy leo thang” của Tổng thống Vladimir Putin nếu bắn vào máy bay Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johannes Wadeful cho rằng Điện Kremlin đã tính toán việc này: "Đầu tiên là khiêu khích các đồng minh NATO, và sau đó, trong trường hợp leo thang, hành động hoàn toàn bất ngờ và làm mất uy tín của NATO".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố các nước thành viên liên minh không nên nổ súng vào máy bay Nga. Theo ông Macron, các nước NATO đã phản ứng đủ mạnh mẽ để vừa có thể bảo vệ Ukraine vừa bảo vệ được không phận của họ.

Các đồng minh khác lại yêu cầu lập trường cứng rắn hơn để gửi thông điệp tới Điện Kremlin. Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs kêu gọi NATO “biểu dương sức mạnh” để đáp trả các vụ xâm nhập của Nga.

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện quan điểm của mình trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Ba. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ nỗ lực của các đồng minh NATO bắn hạ máy bay Nga hay không, ông Trump trả lời: “Có, tôi ủng hộ”.

Tuy nhiên, Bloomberg viết rằng lập trường của Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Ông Trump từ chối nói liệu Nhà Trắng có ủng hộ NATO nếu khối tấn công máy bay Nga trên không phận của mình hay không, chỉ nói rằng điều đó “phụ thuộc vào hoàn cảnh” nhưng khẳng định “chúng tôi rất kiên quyết ủng hộ NATO”.

Chỉ vài giờ trước bình luận của ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk rằng nước này sẵn sàng bắn hạ máy bay nước ngoài xâm nhập không phận. Theo ông Rubio, chính sách của NATO là chặn máy bay nước ngoài nếu chúng không tấn công, chứ không phải bắn hạ.

Thứ Ba, NATO ra tuyên bố hứa sẽ “phản ứng cứng rắn” với các vụ xâm nhập của Nga, cho biết khối sẽ sử dụng mọi biện pháp, kể cả quân sự, để tự vệ - phù hợp với lập trường của ông Tusk.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb kêu gọi các đồng minh “không phản ứng thái quá, nhưng phải đủ cứng rắn, bởi điều duy nhất mà Nga hiểu là sức mạnh”.

Ở chiều ngược lại, bài báo viết, Kremlin đang chịu áp lực từ sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Ukraine. Trong một bài đăng mạng xã hội hôm 23/9, ông Trump viết rằng theo ông, Ukraine – với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu – có đủ khả năng không chỉ đẩy lùi mà còn lấy lại toàn bộ lãnh thổ Nga chiếm từ năm 2022, “và có thể còn hơn thế”.

Moscow bác bỏ phát biểu của ông Trump, phát ngôn viên Dmitry Peskov tuyên bố Nga vẫn “kiên định và ổn định”. Một nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận trong Điện Kremlin cho biết, điều quan trọng nhất là ông Trump vẫn giữ quyết định đứng ngoài cuộc chiến Nga - Ukraine.



