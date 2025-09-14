Bắc Ninh kiến nghị sửa luật để kéo giảm giá nhà ở xã hội

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc góp ý sửa đổi Luật nhà ở năm 2023 và Nghị định số 100.

Trong công văn, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định 100 đã giúp các địa phương như Bắc Ninh đẩy nhanh được việc phát triển nhà ở xã hội, nhiều đối tượng đã được nhận nhà ở xã hội, ổn định cuộc sống.

Bắc Ninh muốn sửa quy định để giảm giá bán nhà ở xã hội, thu hút đầu tư. Ảnh: Hồ Văn

Tuy nhiên, qua quá trình xây dựng và phát triển nhà ở xã hội, UBND tỉnh Bắc Ninh nhận thấy còn một số nội dung chưa phù hợp với thực tế vận hành của các tòa nhà ở xã hội.

Cụ thể, tại điều 23 Nghị định số 100, quy định về diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại trong dự án nhà ở xã hội.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, thực tế, sau khi bố trí diện tích sàn để kinh doanh thương mại sang một khối nhà riêng biệt của dự án, việc các tòa nhà ở xã hội còn lại trong dự án bố trí các căn nhà ở xã hội tại tầng 1 phát sinh nhiều bất cập khi các hộ gia đình tại đây tổ chức kinh doanh, buôn bán gây ảnh hưởng đến công tác trật tự, phòng cháy, chữa cháy…

Để giải quyết bất cập nêu trên, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi thành: "Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có nhiều khối nhà thì chủ đầu tư được lựa chọn bố trí trong từng khối nhà hoặc gộp chung toàn bộ phần diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại của từng khối nhà vào phần diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại của một hoặc vài khối nhà.

Sau khi bố trí toàn bộ diện tích sàn thương mại vào một khối nhà, các khối nhà ở xã hội còn lại được phép bố trí diện tích sàn tại tầng 1, tầng 2 để kinh doanh dịch vụ, thương mại mà không tính vào chỉ tiêu quy hoạch".

Hiện nay, Bắc Ninh là địa phương đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: AI

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, phương án sửa đổi này sẽ giúp kéo giảm giá bán nhà ở xã hội; Có cơ sở để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ các cư dân toà nhà xã hội;

Tạo điều kiện nâng cao lợi nhuận cho chủ đầu tư, góp phần thu hút nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội; Thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước sau khi toà nhà xã hội đi vào vận hành, tránh hiện tượng biến tướng các căn nhà xã hội tầng 1 với mục đích để ở sau một thời gian đều biến tướng thành kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Theo Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh được giao đầu tư xây dựng tối thiểu hơn 135.000 căn cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp.



Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 71 dự án nhà ở xã hội với khoảng 102.390 căn hộ. Trong số này có 26 dự án đã hoàn thành, 5 dự án hoàn thành một phần với tổng số 20.726 căn hộ. 45 dự án còn lại đang được thực hiện; tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng.

