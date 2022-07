Bamboo Airways tìm thêm nhà đầu tư và muốn có đủ 100 máy bay

Theo số liệu chính thức từ Cục Hàng không Việt Nam cập nhật, Bamboo Airways là hãng bay dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa về tỉ lệ OTP, với 96,9% chuyến bay cất cánh đúng giờ - duy trì tỉ lệ đã đạt được trong 4 tháng đầu năm 2022 và tăng 4 điểm so với giai đoạn cùng kỳ năm 2021.



Bamboo Airways cũng là cái tên duy nhất trong top 3 hãng bay nội địa lớn nhất về quy mô khai thác bảo toàn được tỉ lệ đúng giờ trên 90%.

Hai hãng Vietnam Airlines và Vietjet Air lần lượt ghi nhận tỉ lệ đúng giờ là 86,5% (giảm 7,8 điểm so với cùng kỳ) và 86,7% (giảm 5,9 điểm so với cùng kỳ). Tỉ lệ đúng giờ trung bình của toàn ngành hàng không Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 89% - giảm 5,2 điểm so với cùng kỳ 2021.

Bamboo Airways là hãng bay có tỉ lệ chậm chuyến thấp nhất trong 3 "ông lớn" hàng không nội địa. Trong 5 tháng đầu năm 2022, Vietnam Airlines ghi nhận tỉ lệ chậm chuyến là 13,5% (tăng 7,8 điểm so với cùng kỳ) còn Vietjet Air có 13,3% chuyến bay bị chậm (tăng 5,9% so với cùng kỳ). Trong khi đó, tỉ lệ này ở Bamboo Airways là 3,1% (giảm 0,2 điểm so với cùng kỳ).