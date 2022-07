Sân bay Nội Bài đạt kỷ lục cao điểm, nghiên cứu thu phí tự động không dừng

Video: Sân bay Nội Bài đón khách dịp cao điểm hè 2022.

Sân bay Nội Bài đón lượng khách cao kỷ lục

Tính trung bình trong tháng 6/2022, mỗi ngày sân bay Nội Bài đã phục vụ khoảng 580 lượt chuyến bay (470 L/C quốc nội và 110 L/C quốc tế) với 93,5 ngàn lượt khách (trong đó 83,3 ngàn lượt khách quốc nội và 10,2 ngàn lượt khách quốc tế).

Đáng chú ý có những ngày cao điểm sản lượng đạt hơn 600 lượt chuyến với hơn 104 ngàn khách (riêng sản lượng bay nội địa đạt 93 ngàn lượt khách/ngày).

Trong những ngày đầu tháng 7, sản lượng vận chuyển qua sân bay Nội Bài vẫn duy trì ở mức cao với trung bình 603 lượt chuyến bay (472 lượt chuyến nội địa, 130 lượt chuyến quốc tế) và 93,3 ngàn lượt khách (80,3 ngàn lượt khách nội địa, 12 ngàn lượt khách quốc tế).

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Thế Anh

Dự báo trong những ngày tới, sản lượng vận chuyển ngày cao nhất có thể lên tới 110 ngàn lượt khách. Tính trung bình, sản lượng bay quốc nội tại sân bay Nội Bài đang tăng trưởng ngoạn mục, tăng hơn 40% so với cao điểm hè 2019, thời điểm đỉnh cao trước khi có dịch Covid-19.

Mức sản lượng vận chuyển nội địa cao điểm hè 2022 tại Cảng đã vượt quá công suất thiết kế của Nhà ga hành khách T1. Sản lượng chuyến bay quốc tế cũng đang có nhiều dấu hiệu khả quan, sẽ tiếp tục phục hồi khi các thị trường Đông Bắc Á mở cửa…

Các phương tiện tới đưa đón hành khách cũng tăng cao trong thời gian vừa qua. Ảnh: Thế Anh

Lượng khách tăng cao kỷ lục so với công suất thiết kế của nhà ga hành khách T1 là 15 triệu khách/năm, nếu chia trung bình cho 365 ngày thì công suất phục vụ là 41 ngàn lượt khách/ngày.

Trên thực tế sân bay Nội Bài và các đơn vị liên quan đang phục vụ với lượng khách nội địa lên tới hơn 90 ngàn lượt khách.

Như vậy, để thấy rằng mọi mắt xích trong dây chuyền phục vụ đang nỗ lực tối đa vừa bố trí nhân lực hợp lí, vừa kiểm tra cơ sở hạ tầng trang thiết bị đảm bảo đáp ứng, vừa ứng dụng công nghệ thông tin vào điều phối khai thác, đảm bảo tối ưu trong công tác phục vụ hành khách tại tất cả các khâu.

Trong cơn lốc bùng nổ của sản lượng vận chuyển nội địa, sân bay Nội Bài đã áp dụng nhiều biện pháp song không tránh khỏi những khó khăn nhất định, cụ thể tại một số khung giờ cao điểm trong ngày, khu vực làn giao thông ra/vào Nhà ga hành khách T1 vẫn xảy ra tình trạng nhiều xe xếp hàng chờ, di chuyển khó khăn.

Hành khách được hướng dẫn tới khu vực làm thủ tục khi tới sân bay Nội Bài. Ảnh: Thế Anh

Sân bay Nội Bài nghiên cứu đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng

Nguyên nhân do sản lượng tăng cao đột biến, tăng 40% so với 2019, cao điểm trước dịch Covid-19, thêm vào đó lượng xe cá nhân vào sân bay Nội Bài tăng gấp 3 trước dịch; trong khi lượng khách sử dụng phương tiện công cộng giảm mạnh, chỉ đạt 30% so với trước, thêm vào đó nhiều khách dừng đỗ không đúng quy định, quá thời gian cho phép dẫn tới ảnh hưởng đến làn di chuyển.

Sân bay Nội Bài đã có nhiều thời điểm phục vụ khai thác trong tình trạng quá tải nên mọi mắt xích trong dây chuyền phục vụ đã làm quen với công tác phối hợp.

Phải khẳng định rằng trong các giai đoạn cao điểm, đội ngũ người lao động của Cảng cũng như các đơn vị liên quan đều căng mình, nỗ lực tối đa nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Lượng khách tới sân bay Nội Bài tăng cao, lực lượng an ninh tăng cường để hướng dẫn hành khách làm thủ tục. Ảnh: Thế Anh

Đợt cao điểm hè năm nay, sân bay Nội Bài tiếp tục triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm đảm bảo phục vụ chuyến bay và hành khách an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, sân bay Nội Bài tăng cường phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác; chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm.

Thực hiện mở tối đa 22/22 máy soi trước mỗi khung giờ cao điểm 01 giờ để đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân; Triển khai mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ, bố trí tăng cường lực lượng an ninh phối hợp với Đồn công an Nội Bài điều tiết phương tiện, phân làn giao thông.

Bố trí lực lượng Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ khách vào các khung giờ cao điểm; Triển khai hạn chế các phương tiện xe ưu tiên, xe đưa đón cán bộ nhân viên không đừng đỗ tại các vị trí trước Nhà ga hành khách T1, tạo luồng giao thông thông thoáng cho hành khách.

Sân bay Nội Bài đang nghiên cứu đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng để tăng năng lực thông xe và giảm tối đa tình trạng ùn ứ tại các lối vào/ra sân đỗ ô tô.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giao thông vận tải cho phép lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ để bố trí bổ sung 1 sân đỗ ô tô phục vụ người dân và xúc tiến hạng mục này.