Ban Bí thư chỉ định 3 nhân sự lãnh đạo vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định 3 lãnh đạo của tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo nội dung được lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố, 3 cán bộ được chỉ định gồm: Ông Nguyễn Kim Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Trương Thị Hương Bình - Giám đốc Sở Tài chính.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai chúc mừng các cán bộ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PV

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ định 68 người tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Với việc bổ sung thêm 3 cán bộ lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai hiện có tổng cộng 19 thành viên.

Trong đó Thường trực Tỉnh ủy có 6 cán bộ, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bảo.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn gửi lời chúc mừng đến 3 cán bộ vừa được Ban Bí thư chỉ định.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là bước kiện toàn quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Theo ông, việc bổ sung nhân sự lần này kỳ vọng giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt sự tin tưởng và kỳ vọng lớn vào các đồng chí được bổ sung. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh để đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy nói.