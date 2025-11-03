Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ hai, ngày 03/11/2025 11:55 GMT+7

Bán cà phê nhiều nhất thế giới, Việt Nam vẫn chưa có sàn giao dịch chuyên biệt, chưa có Hiệp hội Cà phê đặc sản

+ aA -
Minh Huệ Thứ hai, ngày 03/11/2025 11:55 GMT+7
Tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện, ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh đề xuất cần thành lập các sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt để thu hút vốn. Qua đó, có thể tập trung được người mua, người bán, người sản xuất, thúc đẩy chế biến sâu nông sản.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện, ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh cho biết, doanh nghiệp của ông có thế mạnh về xuất khẩu nông sản như hồ tiêu, cà phê; sản phẩm có mặt ở 120 nước trên thế giới, doanh thu trung bình đạt 350 triệu USD mỗi năm.

Theo ông, Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản lớn ra khắp các quốc gia, nhiều mặt hàng nông sản đứng số 1, 2, 3 thế giới. Tuy nhiên, do không chủ động được khâu bán hàng và giá cả thường rất khiêm tốn nên giá trị thực thu được chưa tương xứng.

Ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh đề xuất cần thúc đẩy chế biến sâu, thiết lập các sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt, trong đó có các mặt hàng nông sản chủ lực.

Ông cho rằng, Việt Nam đang đứng trên “mỏ vàng” nông sản, nhưng có quá nhiều điểm nghẽn khiến việc khai thác chưa hiệu quả. Từ đó, ông Thông kiến nghị cần tập trung xây dựng các nhà máy chế biến sâu nông sản. Các tỉnh nên khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản ở các vùng nông nghiệp lớn. Bởi chế biến sâu sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao cho nông sản Việt khi xuất khẩu.

Ngoài ra, để lưu thông hàng hóa ổn định và thu hút vốn, Tổng Giám đốc Phúc Sinh Group đề xuất cần xây dựng các sàn giao dịch hàng hóa. Thông qua đó, có thể tập trung được người mua, người bán, người sản xuất.

Các sàn giao dịch hàng hóa sẽ định hình giá trị thực cho nông sản Việt. Đây là nền tảng để phát triển chế biến sâu.

Ông Phan Minh Thông chia sẻ tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói. Ảnh: Dân Việt

Ông Phan Minh Thông nhấn mạnh, cần tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa từ vùng trồng, sửa đổi và nâng cao tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, trước mắt là phục vụ tiêu dùng trong nước, sau là xuất khẩu. Cũng cần xem xét vấn đề thuế VAT với hàng xuất khẩu nhằm giảm thời gian hoàn thuế, doanh nghiệp có nguồn vốn để quay vòng sản xuất.

Trả lời ý kiến của ông Thông, ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chế biến, Chất lượng và phát triển thị trường nông sản (Bộ NNMT) cho biết, về việc phát triển các nhà máy chế biến sâu nông sản, Bộ NNMT hoàn toàn đồng tình. Việt Nam đang chủ trương xây dựng các vùng nguyên liệu nông sản chủ lực, trong đó phát triển diện tích và năng suất phải đi kèm với giải pháp chế biến sâu.

"Theo đó, được sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, chúng tôi đã có một loạt giải pháp nhằm thúc đẩy chế biến sâu đối với một số ngành hàng như rau quả, chăn nuôi, thủy sản... Chúng tôi rất hoan nghênh các tập đoàn lớn như Phúc Sinh, Đồng Giao, Vĩnh Hoàn, Minh Phú... đã đầu tư mạnh mẽ cho các vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến sâu, có các sản phẩm giá trị gia tăng, từ đó phát triển nông nghiệp bền vững. Chúng tôi sẽ phối hợp với các tập đoàn tổng kết, đánh giá các mô hình này để thời gian tới có giải pháp nhân rộng trên cơ sở các Đề án của Bộ đã ban hành", ông Phong nói.

Nông dân Lâm Đồng thu hoạch cà phê. Ảnh: CAT.

Về vấn đề thành lập Sở giao dịch hàng hóa, ông Phong cho biết, hiện nay chúng ta đã có Sở Giao dịch hàng hoá (MXV) do Bộ Công Thương cấp phép từ năm 2010. Trong đó, nhiều mặt hàng của Việt Nam đang được giao dịch như hồ tiêu, cà phê, điều, cao su, ngô, đậu tương, lúa mì... Sở này liên thông với một số sở giao dịch hàng hoá lớn tại Chicago (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) hay Trung Quốc...

Được biết, hiện nay Bộ Công Thương cũng đang đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định 158 về những vấn đề liên quan tới mua bán qua sàn giao dịch, nhằm hoàn thiện hơn nữa cơ chế vận hành Sàn giao dịch. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Công Thương đưa ra chính sách điều chỉnh phù hợp, nhằm xây dựng các sàn giao dịch chuyên biệt về nông sản như cà phê, gạo...

Ngoài ra, hiện nay Việt Nam cũng đã có một số sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên biệt về nông sản như Voso, Postmart... Các sàn này đều kết hợp với các mạng lưới phân phối lớn như Tổng Công ty Lương thực, Tổng Công ty Cà phê đáp ứng tiêu thụ lượng nông sản lớn, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, kết nối với các vùng nguyên liệu. Bên cạnh nữa, chúng ta cũng đã có nhiều ứng dụng thương mại điện tử có giao dịch sản phẩm nông sản như Shoppe, Lazada, Tiki, Sendo, cũng góp phần đưa nông sản Việt Nam giao dịch rộng rãi cả trong nước và quốc tế…

"Chúng tôi nhất trí với đề xuất của ông Phan Minh Thông và sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các sàn giao dịch này trở nên chuyên nghiệp, nhằm thu hút vốn, tạo công ăn việc làm, đặc biệt là định hình giá trị thực của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới", ông Phong khẳng định.

Dấu ấn Cuba trên đất tỉnh Tây Ninh: Chủ tịch Fidel Castro thăm nhà máy đường, vẫn còn nhà Đại sứ Cuba tại Tây Ninh

Cũng tại Diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thành Thực, CEO Công ty CP Công nghệ Phần mềm AutoAgri cho biết, hiện nay giá cà phê đang tăng rất cao, tới 300% so với năm 2020, góp phần đưa giá trị xuất khẩu đạt mức kỷ lục. Đây là thành công rực rỡ của ngành.

Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn chưa thành lập được Hiệp hội Cà phê đặc sản. Các mô hình làm cà phê đặc sản còn mang tính chất nhỏ lẻ nên gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ và xây dựng thương hiệu.

Trong khi đó, tại Quyết định 1392 ngày 2/4/2021 của Bộ Nông nghiệp có một nội dung là thúc đẩy thành lập Hiệp hội cà phê đặc sản. Vì vậy, bà Thực kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường có những hỗ trợ cụ thể nhằm thúc đẩy thành lập Hiệp hội cà phê đặc sản.

Bà Thực dẫn chứng, cà phê đặc sản tuy còn nhỏ lẻ song đã có những đóng góp nhất định trong việc đem lại sự bứt phá về giá cho cà phê Việt Nam. Trên thế giới, 2 nước là Mỹ và Anh không trồng cà phê, song mới đây, họ đã mua lại doanh nghiệp làm cà phê đặc sản nổi tiếng.

Bà Nguyễn Thị Thành Thực, CEO Công ty CP Công nghệ Phần mềm AutoAgri đề nghị cần thành lập Hiệp hội Cà phê đặc sản. Ảnh: Dân Việt 

Bà Thực cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng xây dựng tiêu chuẩn về cà phê đặc sản. "Với tiềm năng, diện tích và sản lượng cà phê như hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể nâng giá trị gấp 2-3 lần nếu làm cà phê đặc sản", bà Thực khẳng định.

CEO Công ty CP Công nghệ Phần mềm AutoAgri cũng nêu thực tế, mặc dù các chương trình OCOP Mỗi xã một sản phảm đã có những thành công đáng mừng, nhưng cách thức xuất khẩu sản phẩm như giai đoạn vừa qua sẽ dần gặp khó khăn nếu chúng ta không có chiến lược sớm trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Các mô hình khu/cụm công nghiệp hiện nay có nhiều ưu đãi, nhưng yêu cầu về diện tích tối thiểu (thường là 5.000 m²) cùng với giá đất cao (khoảng 4 triệu đồng/m²) dẫn đến chi phí thuê đất lên tới khoảng 20 tỷ đồng. Mức chi phí này vượt quá khả năng của hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các chủ thể OCOP.

Do đó, bà Thực đề xuất có thể xây dựng những mô hình/cụm làng nghề quy mô 500 m² hoặc 1.000 m². Đây là mô hình cực kỳ quan trọng và thành công ở Trung Quốc, rất phù hợp với nông nghiệp Việt Nam. Khi tổ chức ở quy mô nhỏ hơn, các chủ thể OCOP hoàn toàn có thể chung nhau đầu tư.

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết, sẽ phối hợp với các địa phương, cơ quan chuyện môn về đất đai sẽ có chính sách thuê, mua-bán đất phù hợp hơn. Ảnh: Dân Việt

Giải đáp kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thành Thực, ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết, Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018.

Đến nay, sau 7 năm, đã có gần 18.000 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên (Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2025 10.000 sản phẩm OCOP). Bên cạnh đó, chất lượng các sản phẩm OCOP đã được nâng cao hơn rất nhiều.

Trong số hơn 9.000 chủ thể tham gia OCOP, có khoảng 40% chủ thể là HTX, 30% doanh nghiệp nhỏ, còn lại là hộ nông dân và cơ sở sản xuất.

Về cơ chế chính sách, hỗ trợ, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành bộ tiêu chí để phát triển sản phẩm OCOP; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, thương mại, quảng bá sản phẩm… Về quy hoạch: Chủ yếu do các địa phương. Tuy nhiên, trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới có tiêu chí quy hoạch cụm công nghiệp, làng nghề. "Thời gian tới, trong quá trình triển khai chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương, cơ quan chuyện môn về đất đai sẽ có chính sách thuê, mua-bán đất phù hợp hơn", ông Sơn nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Singapore là quốc gia nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, tuy nhiên, Thương vụ Việt Nam tại Singapore lưu ý các doanh nghiệp cần xác định gạo Việt Nam không chỉ tiêu thụ tại thị trường Singapore mà còn được các doanh nghiệp Singapore xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới.

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Nhà nông
Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Đây, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Ninh Bình trước sáp nhập, tuyến đường đẹp mê ly, nhà to, đường rộng

Nhà nông
Đây, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Ninh Bình trước sáp nhập, tuyến đường đẹp mê ly, nhà to, đường rộng

Vì sao lắm người Hải Phòng mê tít nuôi gà Thái Lan, đi lút cút, bé như nắm tay, trông như cục bông?

Nhà nông
Vì sao lắm người Hải Phòng mê tít nuôi gà Thái Lan, đi lút cút, bé như nắm tay, trông như cục bông?

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ tham mưu để phát triển diện tích trồng giống lúa Việt Nam ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha

Nhà nông
Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ tham mưu để phát triển diện tích trồng giống lúa Việt Nam ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha

Đọc thêm

Kịch bản tăng trưởng của thị trường bất động sản phía Nam những tháng cuối năm ra sao?
Chuyển động Sài Gòn

Kịch bản tăng trưởng của thị trường bất động sản phía Nam những tháng cuối năm ra sao?

Chuyển động Sài Gòn

Bất động sản tại khu vực phía Nam và TP.HCM đang lấy lại đà tăng trưởng nguồn cung và lượng giao dịch khách hàng.

Loại thịt có protein ngang sữa, trứng, giúp bổ xương, tốt tim, kết hợp với củ 'trường thọ' thành món bánh ngon
Gia đình

Loại thịt có protein ngang sữa, trứng, giúp bổ xương, tốt tim, kết hợp với củ "trường thọ" thành món bánh ngon

Gia đình

Ngoài sữa, trứng hay thịt cá thì loại thịt này cũng là một loại thực phẩm cung cấp protein hàng đầu, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Malaysia bất ngờ được 'chỉ đường' thoát án phạt nặng từ FIFA
Thể thao

Malaysia bất ngờ được "chỉ đường" thoát án phạt nặng từ FIFA

Thể thao

Tạp chí Wall Pass nhận định, LĐBĐ Malaysia (FAM) có nguy cơ phải chịu án phạt nặng từ FIFA nếu tiếp tục kháng cáo, thay vì tìm kiếm giải pháp ngoại giao để được xem xét giảm nhẹ.

Từ Hi Thái Hậu ăn uống lãng phí đến mức trù sư phải 'làm ảo thuật' như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hi Thái Hậu ăn uống lãng phí đến mức trù sư phải "làm ảo thuật" như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hi Thái Hậu luôn sống một cuộc sống đầy nhung lụa xa hoa, ngoài sức tưởng tượng của người đời.

CIA phát động chiến dịch quyến rũ châu Âu
Thế giới

CIA phát động chiến dịch quyến rũ châu Âu

Thế giới

Giám đốc CIA John Ratcliffe đã gặp gỡ các quan chức EU vào tuần trước nhằm nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ căng thẳng với các cơ quan tình báo Mỹ, Politico đưa tin, trích dẫn 3 nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Tăng tốc dự án nhà ở xã hội phường Hiệp Bình: Hoàn thiện quỹ nhà cho người lao động
Chuyển động Sài Gòn

Tăng tốc dự án nhà ở xã hội phường Hiệp Bình: Hoàn thiện quỹ nhà cho người lao động

Chuyển động Sài Gòn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 6, phường Hiệp Bình, TP.HCM phải đẩy nhanh tiến độ, phục vụ nhu cầu an cư của người lao động.

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây
Nhà nông

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Nhà nông

Ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng thỉnh thoảng ông Đoàn Viết Thành, nông dân nuôi cá lồng ở xã Tiền Phong vẫn nhìn về phía đàn cá đặc sản là cá lăng, cá trắm đen to bằng bắp chuối trong lồng nuôi ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập, hồ Hòa Bình thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình) trước mặt đang tới kỳ xuất bán, không giấu được nụ cười mãn nguyện...

Những nông dân, hợp tác xã 4.0 ở Lào Cai, ngồi ở vườn mà đưa nông sản đi khắp mọi miền đất nước
Nhà nông

Những nông dân, hợp tác xã 4.0 ở Lào Cai, ngồi ở vườn mà đưa nông sản đi khắp mọi miền đất nước

Nhà nông

Không cần chờ thương lái hay vất vả mang hàng ra chợ, nhiều nông dân và hợp tác xã (HTX) ở Lào Cai giờ đây đã tự tin dùng điện thoại để livestream bán nông sản. Cách làm này đang giúp nông sản của tỉnh Lào Cai đến thẳng tay người tiêu dùng cả nước, bán được giá hơn và dần thay đổi cuộc sống của người dân vùng cao.

Hà Tĩnh: Hơn 200 người 'đội mưa' xử lý sự cố vỡ bờ bao tại mỏ sắt Thạch Khê
Tin tức

Hà Tĩnh: Hơn 200 người "đội mưa" xử lý sự cố vỡ bờ bao tại mỏ sắt Thạch Khê

Tin tức

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến xảy ra sự cố vỡ bờ bao mỏ sắt thuộc dự án khai thác sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh), nước tràn ra ngoài đe dọa khu dân cư lân cận. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người cùng phương tiện, vật liệu khẩn trương gia cố, ngăn nguy cơ ngập lụt.

Khi Gen Z mê 'xem bói' bằng ChatGPT
Xã hội

Khi Gen Z mê "xem bói" bằng ChatGPT

Xã hội

Không chỉ tìm đến thầy bói, nhiều bạn trẻ giờ đây chọn hỏi ChatGPT về vận mệnh, tình duyên, sự nghiệp của mình. Dưới vỏ bọc “AI thông minh” và “phân tích khoa học”, một dạng mê tín kiểu mới đang len lỏi trong đời sống số của thế hệ Gen Z - nơi công nghệ vừa là công cụ, vừa là chiếc gương phản chiếu những bất an tinh thần.

Bất động sản Hải Phòng bước vào giai đoạn bứt phá
Doanh nghiệp

Bất động sản Hải Phòng bước vào giai đoạn bứt phá

Doanh nghiệp

Hải Phòng đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ chưa từng có, trở thành tâm điểm mới của kinh tế miền Bắc. Trong bức tranh đó, bất động sản nổi lên như lĩnh vực dẫn dắt, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ hàng loạt lợi thế đặc biệt - từ quy hoạch, hạ tầng đến tiềm năng tăng giá vượt trội. Nổi bật trong số đó là Ruby Coastal City, dự án biểu tượng kiến tạo chuẩn sống thượng lưu bên bờ biển Đồ Sơn.

Áo dài Việt 'kể chuyện' di sản trong không gian huyền ảo của Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Tin tức

Áo dài Việt "kể chuyện" di sản trong không gian huyền ảo của Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tin tức

Tại không gian Hồ Văn – Văn Miếu Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật thời trang “Áo dài trên con đường di sản” đã mang đến hành trình đầy cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp di sản Việt qua tà áo dài. Từ cố đô Hoa Lư, Thăng Long – Hà Nội, Huế, đến đại ngàn Tây Nguyên...

Xúc động những bếp ăn nghĩa tình giữa tâm lũ Hà Tĩnh
Media

Xúc động những bếp ăn nghĩa tình giữa tâm lũ Hà Tĩnh
4

Media

Giữa lúc nhiều khu dân cư vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) vẫn ngập sâu trong nước lũ, lực lượng chức năng và các đội thiện nguyện không quản khó khăn, ngày đêm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con. Nhiều “bếp ăn nghĩa tình” đã được thắp lên, mang những suất cơm nóng hổi và hơi ấm sẻ chia đến với bà con vùng tâm lũ.

Hà Nội tăng mạnh ca sốt xuất huyết, nhiều ổ dịch ở ngưỡng nguy cơ cao
Xã hội

Hà Nội tăng mạnh ca sốt xuất huyết, nhiều ổ dịch ở ngưỡng nguy cơ cao

Xã hội

Theo CDC Hà Nội, tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 486 ca mắc sốt xuất huyết, tăng mạnh so với tuần trước. Đáng chú ý, trong tuần cũng ghi nhận 1 nam thanh niên mắc não mô cầu.

Một thuyền viên bị rơi xuống biển tử vong trong đêm tối ở vùng biển Phú Quý tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Một thuyền viên bị rơi xuống biển tử vong trong đêm tối ở vùng biển Phú Quý tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Sáng 3/11, trao đổi với Dân Việt, đại diện UBND Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng(huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể một thuyền viên đang làm việc trên tàu bất ngờ rơi xuống biển tử vong cho đình lo hậu sự.

Agribank hỗ trợ kịp thời các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt do mưa lũ lịch sử
Doanh nghiệp

Agribank hỗ trợ kịp thời các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt do mưa lũ lịch sử

Doanh nghiệp

Trước tình hình mưa lũ lịch sử do cơn bão số 12 gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tỉnh, thành miền Trung, Agribank đã khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ, kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiệt hại.

Sáng ra mở cửa, người dân tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, sững sờ… trước cảnh tượng 'khó tin'
Xã hội

Sáng ra mở cửa, người dân tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, sững sờ… trước cảnh tượng "khó tin"

Xã hội

Sáng sớm nay (3/11), một hiện tượng bất ngờ - màn sương trắng dày đặc bao trùm nhiều phường khu vực Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) nay là tỉnh Gia Lai, khiến khung cảnh như được khoác lên tấm áo mờ ảo, bảng lảng trong không khí đầu đông.

TP.HCM dẫn đầu cả nước triển khai Đề án 06, xây nền dữ liệu số phục vụ người dân
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM dẫn đầu cả nước triển khai Đề án 06, xây nền dữ liệu số phục vụ người dân

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước triển khai Đề án 06, hoàn thành số hóa 4 loại sổ hộ tịch, đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp. Từ đó, thực hiện khai thác dữ liệu để cấp các bản sao trích lục hộ tịch mà không còn phụ thuộc vào nơi người dân đã đăng ký, nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú.

Nhờ bàn giao loạt dự án lớn, Nam Long báo lãi quý 3 'nhập đường đua' khi tăng 24 lần cùng kỳ
Nhà đất

Nhờ bàn giao loạt dự án lớn, Nam Long báo lãi quý 3 'nhập đường đua' khi tăng 24 lần cùng kỳ

Nhà đất

Quý 3/2025, Nam Long ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến, đảo chiều từ lỗ sang lãi sau một năm trầm lắng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm sâu, cho thấy áp lực vốn vẫn hiện hữu.

Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long nhận Huy chương vàng cho vở diễn về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
Văn hóa - Giải trí

Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long nhận Huy chương vàng cho vở diễn về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Văn hóa - Giải trí

Vở diễn về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ do Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long dàn dựng đã đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Đưa trâu, bò ra xa gầm sàn, xây homestay đón khách, bản dưới chân cột cờ Lũng Cũ thành bản du lịch tốt nhất thế giới
Nhà nông

Đưa trâu, bò ra xa gầm sàn, xây homestay đón khách, bản dưới chân cột cờ Lũng Cũ thành bản du lịch tốt nhất thế giới

Nhà nông

Nép mình dưới chân Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) thiêng liêng, nơi điểm cực Bắc của Tổ quốc, Lô Lô Chải từng là một bản làng nghèo khó, sống với núi, với đá. Ấy vậy mà giờ đây, thôn Lô Lô Chải đã "thay da đổi thịt", vươn mình trở thành Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025.

EVNCPC họp khẩn ứng phó bão số 13: Giữ vững an toàn, kỷ luật trong mưa lũ
Doanh nghiệp

EVNCPC họp khẩn ứng phó bão số 13: Giữ vững an toàn, kỷ luật trong mưa lũ

Doanh nghiệp

Sáng 3/11, tại Đà Nẵng, trước tình hình mưa lũ phức tạp và dự báo bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với sự chủ trì của Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư kết nối tất cả các Công ty Điện lực và đơn vị thành viên, người đại diện phần vốn tại các Công ty Cổ phần để chỉ đạo ứng phó.

Cấm người livestream đưa tin gian dối về sản phẩm khi bán hàng trên mạng
Kinh tế

Cấm người livestream đưa tin gian dối về sản phẩm khi bán hàng trên mạng

Kinh tế

Để đảm bảo rõ trách nhiệm và ràng buộc thông tin người bán hàng trên thương mại điện tử, mạng xã hội, Luật Thương mại điện tử xây dựng quy định người livestream bán hàng phải xác định danh tính, cấm thông tin gian dối về sản phẩm.

Vì sao trả lời 'cầm tinh con lừa', Lưu Dung được Càn Long thăng quan 3 cấp?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao trả lời "cầm tinh con lừa", Lưu Dung được Càn Long thăng quan 3 cấp?

Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao câu trả lời "cầm tinh con lừa" của Lưu Dung lại được vua Càn Long tán thưởng đến mức lập tức cho thăng chức như vậy?

Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, xe cứu hỏa bất lực hú còi, học sinh trễ giờ vào lớp
Ảnh

Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, xe cứu hỏa bất lực hú còi, học sinh trễ giờ vào lớp

Ảnh

Sáng 3/11, cơn mưa phùn dai dẳng kéo dài đã khiến hàng loạt tuyến đường tại Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, dòng phương tiện "chôn chân" nhích từng mét, nhiều học sinh trễ giờ vào lớp.

Lưu Bị đã có bao nhiêu cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng đều bỏ lỡ?
Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bị đã có bao nhiêu cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng đều bỏ lỡ?

Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bị từng có hơn một lần nắm trong tay cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng cuối cùng đều không tận dụng được.

Thị trường thép Việt Nam phụ thuộc hơn 50% vào nguồn hàng Trung Quốc
Nhà đất

Thị trường thép Việt Nam phụ thuộc hơn 50% vào nguồn hàng Trung Quốc

Nhà đất

9 tháng năm 2025, Việt Nam nhập hơn 11,2 triệu tấn sắt thép trị giá gần 8 tỷ USD, trong đó hơn một nửa đến từ Trung Quốc. Thị trường thép trong nước vẫn trầm lắng dù giá có dấu hiệu ổn định.

Gia cố bùn bằng khí nén - Giải pháp san lấp bền vững mở hướng mới cho phát triển đô thị ven biển Việt Nam
Kinh tế

Gia cố bùn bằng khí nén - Giải pháp san lấp bền vững mở hướng mới cho phát triển đô thị ven biển Việt Nam

Kinh tế

Công nghệ gia cố bùn khí nén K-DPM giúp san lấp ven biển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường, nâng cao chất lượng phát triển đô thị ven biển Việt Nam.

Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” thế giới
Nhà đất

Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” thế giới

Nhà đất

Ngày 3/11 tại Hà Nội, Dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, do tổ chức nổi tiếng thế giới New7Wonders khởi xướng. Với việc tham gia bầu chọn, Vinhomes tự tin khẳng định tầm nhìn vượt thời đại, định vị Vinhomes Green Paradise là biểu tượng mang tầm vóc thế giới, hội tụ đủ yếu tố để đại diện cho tương lai đô thị của nhân loại.

Nhà đầu tư góp ý thẳng thắn với TP.HCM, hiến kế để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư
Chuyển động Sài Gòn

Nhà đầu tư góp ý thẳng thắn với TP.HCM, hiến kế để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư

Chuyển động Sài Gòn

Nhằm giúp TP.HCM có thể tiếp tục thu hút thêm nhiều vốn đầu tư nước ngoài, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore vừa nêu nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và các kiến nghị cụ thể.

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

3

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

4

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

5

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?