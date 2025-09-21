Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển

Mối tình giữa Nhâm Mạnh Dũng và bạn gái Đồng Thị Hoa Mỹ đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, nàng WAG đã gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh bikini nóng bỏng, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Cô nàng diện bộ bikini trắng tinh khôi, khoe làn da tươi sáng và vóc dáng nuột nà đáng ngưỡng mộ. Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 3 nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ.

Hình ảnh được Đồng Thị Hoa Mỹ đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Được biết, Đồng Thị Hoa Mỹ sinh năm 2001, quê Bắc Giang. Cô được biết đến là một hot girl, người mẫu ảnh và là một influencer có tiếng trên mạng xã hội với gần 800.000 người theo dõi trên TikTok. Mặc dù yêu xa, khi Hoa Mỹ đã chuyển vào Đà Nẵng sống và làm việc, trong khi Nhâm Mạnh Dũng vẫn ở Hà Nội, nhưng cặp đôi vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau.

Với gương mặt thanh tú và phong cách thời trang tinh tế, Hoa Mỹ được đánh giá là một trong những nàng WAGs nổi bật của làng bóng đá Việt Nam hiện tại.

Nhâm Mạnh Dũng, tiền đạo đang thuộc biên chế Thể Công Viettel, được biết đến là một trong những chân sút trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. Anh từng ghi bàn thắng lịch sử giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 31, mang về tấm huy chương vàng quý giá.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 và dần công khai mối quan hệ vào năm 2024. Kể từ đó, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ người hâm mộ.

Theo: Theo Thời báo VHNT