Bằng Kiều xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến G-Dragon

Ca sĩ Bằng Kiều bày tỏ: “Trước hết, Bằng Kiều muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay. Khi viết bài đó, Bằng Kiều chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, Bằng Kiều hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Bằng Kiều chân thành xin lỗi về những phát ngôn của mình. Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, Bằng Kiều đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân, cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ trên mạng xã hội… Đôi khi vì một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Bằng Kiều luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan”.

Ca sĩ Bằng Kiều đồng thời cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol. Nam ca sĩ cho rằng, vì bài đăng đó của mình mà vô tình khiến đàn em bị cuốn vào ồn ào không đáng có.

Vào tối 10/11, trên mạng xã hội, phát ngôn của Bằng Kiều về concert của G-Dragon đã gây tranh cãi dữ dội. Cụ thể, nam ca sĩ đăng một bức ảnh chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol, đồng thời cho biết cảm thấy chạnh lòng khi nhiều người Việt đi xem nghệ sĩ quốc tế và đưa ra lời nhận xét về chuyên môn của G-Dragon.

“Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng "chấp" bạn kia một mắt luôn”, Bằng Kiều viết.

Mặc dù ngay sau đó, Bằng Kiều đã nhanh chóng xóa bài đăng sau đó nhưng nhiều người đã chụp màn hình dòng chia sẻ này, lan truyền trên mạng xã hội khiến nam ca sĩ nhận nhiều chỉ trích.

Không ít khán giả cho rằng phát ngôn của Bằng Kiều thiếu tôn trọng nghệ sĩ nước ngoài, đặc biệt là khi hạ thấp năng lực của G-Dragon. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng bị chỉ trích vì kéo Quốc Thiên và Trung Quân Idol vào tranh cãi ngoài ý muốn.