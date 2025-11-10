Mẹ ruột Hoài Linh gặp chuyện “dở khóc, dở cười”…

Mẹ ruột Hoài Linh khiến con trai Dương Triệu Vũ tá hóa

Ca sĩ Dương Triệu Vũ – em trai của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh vừa chia sẻ câu chuyện mà mẹ của mình là bà Lệ Phương gặp phải khiến anh tá hỏa.

Theo đó, bà Lệ Phương kể với Dương Triệu Vũ rằng, thời gian gần đây có một người xưng là bạn của ông Võ Tòa – tức bố của Hoài Linh và Dương Triệu Vũ ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm bà. Ông nhiệt tình tới mức còn muốn mang các món ăn qua cho bà.

Tuy nhiên, bà đều từ chối vì không quen biết. Sự nhiệt tình của người đàn ông này khiến mẹ ruột Hoài Linh hết sức lo lắng và sợ hãi. Bà không dám trả lời tin nhắn của người này vì sợ ông qua nhà tìm gặp.

Dương Triệu Vũ và mẹ. Ảnh: FBNV

“Nghe mẹ kể câu chuyện của mình mà tôi tá hoả. Tôi cứ tưởng mẹ đang trở thành nạn nhân của mấy trò lừa đảo. Nhưng khi mở điện thoại của mẹ tôi ra đọc tin nhắn, tôi càng tá hỏa hơn khi ai đó cài cho mẹ “ông bận AI”, đã vậy còn lưu hẳn tên bạn thân Võ Tòa. Thảo nào mẹ tôi cứ hỏi ông này về bố tôi hoài”, Dương Triệu Vũ chia sẻ.

Mẹ ruột Hoài Linh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Phương năm nay đã 87 tuổi. Bà lấy ông Võ Tòa và sinh hạ được 6 người con, trong đó Hoài Linh là con trai thứ ba.

Được biết, trước đây, bà Lệ Phương từng điều hành một nhà hộ sinh. Tuy nhiên, trong quãng thời gian ba của Hoài Linh vắng nhà, bà phải vất vả một mình nuôi các con và hai người mẹ già. Có lúc, bà phải sống ở chuồng heo mà người ta mới xây xong. Bên cạnh đó, mẹ Hoài Linh còn làm nhiều nghề lao động tay chân để kiếm tiền chăm lo cho gia đình.

Bức ảnh kỷ niệm của gia đình Hoài Linh khi mới qua Mỹ. Ảnh: FBNV

“Tôi ở nhà một mình nuôi sáu đứa con với hai mẹ già, là mẹ ông và mẹ tôi. Hồi xưa, cả gia đình ở Cam Ranh (Khánh Hòa), tới năm 1975 mới chạy vào ở Dầu Giây. Tôi cơ cực đến nỗi phải ở chuồng heo mà người ta mới xây xong (nhưng chưa nuôi heo), tôi bèn lợp lên để ở”, mẹ ruột Hoài Linh từng chia sẻ.

Ở tuổi xế chiều, bà Lệ Phương được các con chăm sóc rất chu đáo và đầy đủ. Hoài Linh, Dương Triệu Vũ rất hiếu thảo, quan tâm và chăm lo hết lòng cho mẹ. Khi ông Võ Tòa còn sống, bà thường cùng các con đưa ông đi du lịch khắp nơi. Khi ông rời cõi tạm, bà cũng là người vượt qua nỗi đau để con cái yên tâm làm việc.

Khi tuổi cao sức yếu, mẹ ruột Hoài Linh mới dừng các hoạt động bên ngoài để yên tâm tĩnh dưỡng. Duy chỉ có điều ở tuổi này bà vẫn lo lắng cho Hoài Linh, lúc anh vướng ồn ào từ thiện.

Hoài Linh cùng bố mẹ trong liveshow của Dương Triệu Vũ tổ chức ở Nha Trang. Ảnh: FBNV

Cách đây mấy năm, khi nói về lùm xùm của con trai, bà tâm sự: "Hoài Linh buồn, nằm im và không nói gì. Hoài Linh nói con không cãi, ai cũng nói lại, thôi con không nói lại đâu. Tôi cũng động viên con là mẹ tin ở con, mẹ không có sợ”. Dù mọi chuyện có xảy ra với con, bà vẫn là người mẹ đứng bên Hoài Linh và che chở cho anh.

Cách đây không lâu, khi được hỏi về mẹ, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh cũng chia sẻ rằng, ngày trước bà Lệ Phương thường ở Mỹ 6 tháng thì về Việt Nam 3 tháng. Nhưng giờ sức khỏe yếu đi dần nên bà ở lại Việt Nam chứ không chịu đi nữa.

“Bố mẹ tôi chưa bao giờ đòi hỏi con cái làm gì cho mình, chỉ mong các con khỏe mạnh. Tôi từng tuổi này vẫn bị mẹ rầy la chuyện ăn uống, ngủ nghỉ. Khoảng 10 năm trước, tôi đã có thói quen không khóa cửa để mẹ có thể vào phòng mình bất cứ lúc nào. Có lúc tôi làm bộ ngủ, cảm nhận được mẹ tới đứng nhìn nhìn, hôn lên vai mình một cái rồi lẳng lặng đi ra.

Mẹ ruột Hoài Linh trong ngày sinh nhật của con trai. Ảnh: FBNV

Mấy lần tôi bận đi diễn Tết, mẹ giận ghê gớm, mồng Ba mắng sa sả: "Kêu tui về ăn Tết rồi đi miết, cả ngày không thấy mặt". Tuổi này, mẹ muốn gì tôi làm đó, miễn là không ảnh hưởng sức khỏe”, Hoài Linh bày tỏ.

Trước đó, trong một livestream giao lưu cùng khán giả, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã tiết lộ về một kỷ niệm với anh trai Hoài Linh. Nam ca sĩ kể rằng, Hoài Linh là người rất hiếu thảo, không bao giờ cãi lời bố mẹ. Chỉ duy nhất một lần anh cãi lời mẹ đi làm một việc động trời.

“Thời gian đó, gia đình tôi rất nghèo, phải ở trong một căn nhà lụp xụp nhưng mẹ tôi vẫn luôn dặn các con không được đi làm, chỉ được đi học. Nhà có nghèo, có khổ thế nào mẹ cũng sẽ lo được.

Nhưng anh Hoài Linh thấy mẹ chân yếu tay mềm mà phải thức khuya dậy sớm làm việc cực khổ nên lén mẹ đi bán trái cây. Anh ấy đội một thúng trái cây trên đầu chạy giữa trời nắng chang chang, mỗi khi có tàu hỏa tới rồi nhảy lên tàu bán cho người ta rồi lại nhảy xuống.

Vô tình một ngày có người bạn của mẹ về mách mẹ tôi. Mẹ về mắng anh Hoài Linh quá trời: “Việc này rất nguy hiểm, con mà bị làm sao sao mẹ sống nổi. Mẹ đã nói với con rồi, mẹ chỉ muốn con đi học thôi, không làm gì ngoài đi học hết”.