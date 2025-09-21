Nhiều cửa hàng bánh trung thu nổi tiếng tại TP.HCM như Như Lan, Givral, Phương Diêm Thuận… những ngày qua thu hút rất đông khách. Khoảng một tuần trở lại đây, khi chuẩn bị bước sang tháng Tám âm lịch, nhu cầu mua bánh trung thu của người dân bắt đầu tăng cao.

Tại cửa hàng bánh trung thu Như Lan trên đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, rất đông khách vây lấy các tủ kính chọn bánh. Cả chục nhân viên túc trực ở quầy để giới thiệu bộ bánh mùa trung thu năm nay.

Bánh trung thu Như Lan trên đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, TP.HCM hút khách. Ảnh: Hồng Phúc

Anh Thành, ngụ phường Gia Định cho biết hàng năm, trước Tết Trung thu khoảng hơn nửa tháng, anh mới bắt đầu đi mua bánh biếu gia đình hai bên nội ngoại và gửi tặng một số đồng nghiệp.

“Tôi mua 5 hộp, đầy đủ các loại nhân thập cẩm, đậu xanh, khoai môn. Bánh trung thu năm nay không quá khác biệt các năm trước. Giá bánh chỉ nhỉnh hơn một xíu”, anh Thành nói.

Tại cửa hàng Phương Diêm Thuận, phường Bình Tiên, không khí mua bánh trung thu còn sôi nổi hơn. Bánh ở đây là loại bánh truyền thống của người Hoa. Khách xếp hàng đặc kín để mua bánh trung thu. Dự kiến, vài ngày tới, số lượng khách mua bánh còn đông hơn.

Không chỉ các cửa hàng, nhiều hệ thống siêu thị cũng ghi nhận lượng khách tìm mua bánh trung đang tăng cao, nhất là trong bối cảnh “bánh trung thu nhà làm” năm nay ảm đạm do bị siết vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhiều siêu thị thuộc hệ thống Co.opmart ghi nhận các thương hiệu uy tín trong nước như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica và bánh nhãn riêng Co.op Bakery của siêu thị được ưa chuộng. Giá bán mỗi bánh từ 38.500 đồng đến 146.000 đồng, hộp bánh dao động từ 285.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/hộp.

Đại diện Co.opmart đánh giá thị trường bánh trung thu năm nay có nhiều biến động khi giá bán tăng nhẹ do chi phí sản xuất leo thang, trong khi sức mua chững lại vì người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Do đó, siêu thị cũng áp dụng chiết khấu đến 16% cho các đơn bánh trung thu đa dạng từ truyền thống đến cao cấp.

Khách tìm mua bánh trung thu tại siêu thị, trung tâm thương mại. Ảnh: H.Phúc

Các siêu thị Aeon ghi nhận sức mua với các nhóm sản phẩm phục vụ Trung thu tăng khoảng 5-10% so với dịp Trung thu năm ngoái. Sức mua tăng mạnh từ đối tượng khách hàng doanh nghiệp đối với các sản phẩm bánh trung thu, do các doanh nghiệp có xu hướng mua sản phẩm sớm hơn so với mọi năm để được chiết khấu cao.

Theo Aeon, các đơn hàng cho thấy nhóm khách trẻ có xu hướng tiêu dùng tập trung vào những sản phẩm bánh với hương vị mới như Matcha, Oolong, Yuzu, lava chocolate, cốm hay lá dứa. Trong khi khách hàng lớn tuổi vẫn trung thành với các hương vị truyền thống như nhân thập cẩm, nhân trứng, sen…

Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido, sản lượng bánh trung thu Thọ Phát và Kido của doanh nghiệp năm nay tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Ông Nguyên đánh giá mùa Tết Trung thu năm nay khả quan với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cơ quan chức năng siết hàng giả, hàng nhái và doanh nghiệp đều hỗ trợ người tiêu dùng các vấn đề mới liên quan đến thuế, hóa đơn theo các quy định mới nhất của cơ quan chức năng.