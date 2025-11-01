Báo chí Argentina lại tung bằng chứng khiến bóng đá Malaysia choáng váng

Chuyên gia, CEO Nguyễn Thị Thành Thực: Lắng nghe nông dân nói, nhìn nông nghiệp đổi thay
Là người đã ba lần tham dự diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”, bà Nguyễn Thị Thành Thực, CEO Công ty CP Công nghệ phần mềm AutoAgri mang đến Diễn đàn lần thứ 4 nhiều tâm huyết và kỳ vọng. Với bà, đây không chỉ là nơi nông dân được “nói lên tiếng nói của mình”, mà còn là cơ hội để chuyển hóa những ý kiến thực tiễn thành chính sách, để nông nghiệp Việt Nam bước vững trên con đường xanh và bền vững. Diễn đàn do Báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức, thực hiện.