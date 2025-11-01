Báo chí Argentina lại tung bằng chứng khiến bóng đá Malaysia choáng váng

Đêm qua (31/10), cổng thông tin Capital de Noticias của Argentina lại tung ra tiếp thông tin, cho biết tiền vệ tấn công Imanol Machuca của ĐT Malaysia có tổ tiên hoàn toàn là người Argentina, chứ không phải là người Malaysia.

Theo Capital de Noticias, bà của Imanol Machuca sinh ở Roldan, thuộc tỉnh Santa Fe (Argentina), chứ không phải sinh ở Penang (Malaysia), như báo cáo mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp cho Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), liên quan đến hồ sơ xin nhập tịch cầu thủ này.

Báo Argentina tuyên bố bà của tiền vệ Imanol Machuca sinh ở Santa Fe (Argentina), chứ không phải ở Penang (Malaysia), như những gì FAM báo cáo với FIFA (Ảnh: NST).

Đây tiếp tục là "đòn đánh" khiến bóng đá Malaysia choáng váng. Chỉ trước đó một ngày, trong đêm 30/10, chính cổng thông tin Capital de Noticias của Argentina tung ra bằng chứng cho thấy, ông nội của trung vệ Facundo Garces sinh ở làng Villa Maria Selva, tỉnh Santa Fe (Argentina).

Đây là thông tin khác hẳn với thông tin FAM cung cấp cho FIFA, rằng ông nội của Facundo Garces sinh ra ở Penang (Malaysia). Thậm chí, Capital de Noticias còn cung cấp chính xác ngày sinh của ông nội cầu thủ Facundo Garces là ngày 29/5/1930. Đồng thời, họ cho biết luôn rằng bà cố nội của Facundo Garces là ai, sống ở đâu, tình trạng gia đình như thế nào.

Đây là những chi tiết chứng tỏ kênh thông tin của Argentina điều tra rất kỹ nhân thân của trung vệ nhập tịch Malaysia.

Ngay sau khi tờ Capital de Noticias của Argentina đăng tải thông tin nói trên, chiều qua (31/10), Quyền Chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi đăng đàn chỉ trích báo chí Argentina đưa thông tin sai lệch, làm rối tình hình bóng đá Malaysia.

Ngay lập tức, đến tối cùng ngày, vẫn là cổng thông tin Capital de Noticias tung tiếp bằng chứng, chứng minh cầu thủ tiếp theo trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia là tiền vệ tấn công Imanol Machuca có tổ tiên sinh ra ở Argentina, như đã nêu ở trên.

Thông tin mới được báo chí Argentina tung ra chỉ ít giờ sau khi Quyền chủ tịch FAM Mohd Yusoff Mahadi công khai chỉ trích, rằng truyền thông xứ sở tango đưa thông tin sai lệch (Ảnh: Harian Metro).

Trước hàng loạt thông tin bất lợi được chia sẻ bởi truyền thông quốc tế, tờ The Star của Malaysia phải thốt lên: “Quá trình kháng cáo của bóng đá Malaysia lên FIFA, về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch đang bị cấm thi đấu, dường như khó có thể thành công, sau khi truyền thông Argentina tiết lộ bằng chứng mới”.

“Những bằng chứng này mâu thuẫn với những tuyên bố về nguồn gốc tổ tiên của các cầu thủ nhập tịch có liên quan. Phát hiện của báo chí Argentina dường như càng củng cố thêm phán quyết do FIFA đưa ra trước đó, rằng 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả.

Vẫn còn đến 5 cầu thủ nữa trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đang bị treo giò, gồm Rodrigo Holgado (gốc Argentina), Jon Irazabal và Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), Joao Figueiredo (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan)”, The Star viết tiếp đầy vẻ hoang mang, lo ngại rằng đến lúc nào đó, lại có thêm bằng chứng từ các cơ quan khác nữa, về nguồn gốc thực của những người này.

Hiện tại, FIFA chuẩn bị tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ có liên quan, trước khi Liên đoàn Bóng đá thế giới kết luận về đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia.