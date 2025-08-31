Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 31/08/2025 14:44 GMT+7

Bao giờ kết thúc lập danh sách đề nghị hưởng chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178?

Thùy Anh Chủ nhật, ngày 31/08/2025 14:44 GMT+7
Hôm nay là ngày cuối cùng để các địa phương lập danh sách, báo cáo về trường hợp nghỉ việc khi sáp nhập đơn vị hành chính, các bộ ngành để được hưởng quyền lợi theo Nghị định 178.
Lái xe, bảo vệ, tạp vụ được hưởng chính sách theo Nghị định 178?

Mới đây, có nhiều công chức, viên chức và người lao động hợp đồng làm việc tại cơ quan Nhà nước có câu hỏi gửi tới Bộ Nội vụ về việc, nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ... có hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước có thuộc diện được xem xét, áp dụng chính sách hỗ trợ Nghị định 178 hay không?

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Sở Nội vụ Hải Phòng và các đơn vị về việc hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Liên quan đến đối tượng là hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) thì trường hợp lao động hợp đồng là nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ, kỹ thuật... thuộc đối tượng quy định.

Do đó, các trường hợp này sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại mà được xác định là dôi dư thì thuộc đối tượng xem xét, áp dụng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Trường hợp làm lái xe hoặc tạp vụ vẫn thuộc đối tượng nghỉ việc hưởng chính sách hỗ trợ theo chế độ 176. Ảnh: VOV

Về viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ tại Công văn số 68/CV-BCĐ, trước mắt, giữ ổn định hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa phương.

Đồng thời, chỉ thực hiện sắp xếp khi thực sự cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn, địa phương thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế) để thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đơn vị nào trực tiếp thực hiện phương án hợp nhất, sáp nhập được xác định là đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy để xem xét áp dụng các chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Về trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...), nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, căn cứ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách, chế độ.

Tính đến ngày 19/8, số người đã có quyết định nghỉ việc là 94.402 người, trong đó có 81.995 người đã trình cấp có thẩm quyền duyệt kinh phí và đã được phê duyệt (50.345 người đã nhận tiền).

Theo dự kiến, đến hết tháng 8, số lượng nghỉ theo Nghị định 178 sẽ tăng thêm khoảng 6.000 - 7.000 người, nâng tổng số nghỉ theo chế độ Nghị định 178 lên khoảng 100.000 người.

Sau khi chính quyền cấp xã mới được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đối với trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã khi sức khỏe không bảo đảm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Mục đích nhằm tạo điều kiện thuận lợi bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý còn trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, đáp ứng ngay yêu cầu công việc được giao.

Chấm dứt lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưởng chế độ Nghị định 178 từ 31/8

Trước đó, Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận 183 của Bộ Chính trị, trong đó có nội dung kết thúc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Theo đó, các bộ, ban, ngành và địa phương phải tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) trước ngày 31/8/2025. Thời hạn nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025, sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8/2025 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12/2025 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Cả nước có hơn 74.200 cán bộ, công chức nghỉ việc được nhận tiền trợ cấp sau sắp xếp

Cả nước có hơn 74.200 cán bộ, công chức nghỉ việc được nhận tiền trợ cấp sau sắp xếp

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về tình hình cán bộ, công chức nghỉ việc

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về tình hình cán bộ, công chức nghỉ việc

Hơn 25 nghìn cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trên cả nước đã nhận trợ cấp

Hơn 25 nghìn cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trên cả nước đã nhận trợ cấp

Thí sinh "ấm ức" dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

Là một trường hot nhất Việt Nam ở khối ngành Sức khỏe nên dù chỉ chênh nhau 0,01 điểm đã quyết định cơ hội đỗ - trượt. Do vậy, nhiều thí sinh cảm thấy trượt trong ấm ức.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội
Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

"Mỹ nhân bán rau" gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già

Xã hội
'Mỹ nhân bán rau' gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Xã hội
Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Xã hội
Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Thêm nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM được công bố miễn giấy phép xây dựng
Chuyển động Sài Gòn

Thêm nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM được công bố miễn giấy phép xây dựng

Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố thêm 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ, do đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Hiện tượng hiếm thấy tại bến xe Hà Nội
Kinh tế

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Hiện tượng hiếm thấy tại bến xe Hà Nội

Kinh tế

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục (từ 30/8 đến hết 2/9). Trái với cảnh quá tải thường thấy vào mỗi kỳ nghỉ, không khí tại các bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm… lại khá thông thoáng.

Đại tá Trần Tấn Nghĩa và chiến công trấn áp bọn phản động Quốc Dân Đảng trên phố Ôn Như Hầu
Đông Tây - Kim Cổ

Đại tá Trần Tấn Nghĩa và chiến công trấn áp bọn phản động Quốc Dân Đảng trên phố Ôn Như Hầu

Đông Tây - Kim Cổ

Mùa hè năm 1946, hai điệp viên H120 và C3 đã len lỏi vào hang ổ Quốc dân đảng, đánh cược cả mạng sống để mang về những tin mật quyết định. Chính từ những mảnh tin tình báo ấy, cuộc tập kích lịch sử ở phố Ôn Như Hầu đã nổ ra, bóc trần kế hoạch lật đổ chính quyền non trẻ và ghi dấu chiến công mưu trí, quả cảm của các chiến sĩ công an.

Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc
Xã hội

Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc

Xã hội

Trong dịp Tết Thanh Minh và các hoạt động viếng mộ tại Trung Quốc gần đây, một bộ phận người trẻ thuộc thế hệ Gen Z đang làm mới cách thể hiện lòng tôn kính với người đã khuất.

Quân Ukraine bao vây các đơn vị Nga gần Dobropillia ở Donetsk
Thế giới

Quân Ukraine bao vây các đơn vị Nga gần Dobropillia ở Donetsk

Thế giới

Người phát ngôn quân đội Ukraine Viktor Tregubov cho biết trên truyền hình quốc gia rằng các đơn vị Nga gần Dobropillia ở tỉnh Donetsk đã bị cô lập và đang bị bao vây.

'Mưa đỏ' đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, vượt mặt phim Tết của Trấn Thành
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, vượt mặt phim Tết của Trấn Thành

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa ghi nhận doanh thu vượt mốc 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày ra rạp. Tính đến 2h chiều 31/3, Mưa đỏ đã đạt 321 tỷ đồng.

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”
Văn hóa - Giải trí

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”

Văn hóa - Giải trí

Cộng đồng mạng thích thú với bộ ảnh của Triệu Thúy Hằng - Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 trong trang phục nữ thanh niên xung phong, lấy cảm hứng từ phim “Mưa đỏ”.

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hứa rót vốn lớn cho hạ tầng Việt Nam
Kinh tế

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hứa rót vốn lớn cho hạ tầng Việt Nam

Kinh tế

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần, tin tưởng rằng với các chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn mà Chính phủ Việt Nam thực hiện kết hợp với huy động tốt nguồn lực từ bên ngoài, Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng hai con số như mục tiêu đã đề ra.

Giá vàng hôm nay đỉnh điểm, cảnh chưa từng thấy ở tiệm vàng dịp nghỉ lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đỉnh điểm, cảnh chưa từng thấy ở tiệm vàng dịp nghỉ lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 31/8 vẫn giữ mốc đỉnh điểm 130,6 triệu đồng lượng. Dịp lễ 2/9 các năm trước, giá vàng không biến động nhiều. Năm nay, giá vàng tăng vọt dẫn đến cảnh tượng chưa từng thấy.

Một nơi ở Cần Thơ, ra ngõ, vô vườn đụng toàn tỷ phú, nhà nào cũng trồng 'cây tiền tỷ'
Nhà nông

Một nơi ở Cần Thơ, ra ngõ, vô vườn đụng toàn tỷ phú, nhà nào cũng trồng "cây tiền tỷ"

Nhà nông

Hơn một năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Nông dân tỷ phú xã Tân Bình, TP Cần Thơ đã trở thành bệ phóng, giúp nhiều nông dân thoát nghèo và không ít gia đình vươn lên làm giàu, chạm tới ngưỡng “tỉ phú miệt vườn” nhờ cách làm nông hiệu quả.

Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng
Nhà nông

Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng

Nhà nông

Mô hình nuôi cá chình trong bể xi măng của anh Đoàn Xuân Khiêm, ở thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, TPHCM) cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ làm chủ công nghệ ương giống.

Góc nhìn pháp lý vụ 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ’ cùng vợ bị khởi tố tội Trốn thuế
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ’ cùng vợ bị khởi tố tội Trốn thuế

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi trốn thuế gây thất thu nghiêm trọng ngân sách Nhà nước nên các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự 2015.

Đàn ông kiểu này càng chiều càng lộ bản chất tồi, phụ nữ tỉnh táo kẻo mất hết cả tình yêu lẫn tự trọng
Gia đình

Đàn ông kiểu này càng chiều càng lộ bản chất tồi, phụ nữ tỉnh táo kẻo mất hết cả tình yêu lẫn tự trọng

Gia đình

Chiều chuộng một người đàn ông như vậy, bạn sẽ dần đánh mất chính mình.

Hải sản vùng biển Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), trên trời dưới cá khô, mực khô
Nhà nông

Hải sản vùng biển Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), trên trời dưới cá khô, mực khô

Nhà nông

Thời điểm này, ngư dân các vùng ven biển Lâm Đồng (biển Bình Thuận trước đây) đang bước vào vụ cá nam nên nguồn hải sản khá dồi dào. Bên cạnh đa dạng các loại hải sản tươi sau khai thác được vận chuyển, tiêu thụ thị trường trong và ngoài tỉnh, một số mặt hàng hải sản khô đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, chất lượng dịch vụ đang tốt lên
Nhà nông

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, chất lượng dịch vụ đang tốt lên

Nhà nông

Trả lời phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai cho biết, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành nông thôn mới thông minh... đã và đang được xã Ngũ Chỉ Sơn nỗ lực triển khai thực hiện. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị.

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, tình cũ lên tiếng đầy 'ẩn ý'
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, tình cũ lên tiếng đầy "ẩn ý"

Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift xác nhận đã đính hôn với Travis Kelce vào ngày 26/8, nhưng bạn gái cũ của Kelce – Kayla Nicole – lại gây chú ý khi liên tục đăng tải các thông điệp đầy ẩn ý.

Đức thành lập nhà máy sản xuất máy bay không người lái bí mật tại Ukraine
Thế giới

Đức thành lập nhà máy sản xuất máy bay không người lái bí mật tại Ukraine

Thế giới

Nhà sản xuất máy bay không người lái Đức Quantum Systems đã mở các nhà máy bí mật ở Ukraine, cho phép sản xuất máy bay không người lái được thử nghiệm trực tiếp trong điều kiện chiến đấu, Politico đưa tin vào ngày 30/8.

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Media

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Media

TP Đà Nẵng rợp bóng cờ đỏ sao vàng, băng rôn cùng khẩu hiệu khắp các nẻo đường tạo nên không khí hân hoan mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Nghiêng say mùa thu' Bắc Hà năm 2025
Lào Cai thi đua yêu nước

“Nghiêng say mùa thu" Bắc Hà năm 2025

Lào Cai thi đua yêu nước

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tối 30/8, tại sân khấu Chợ đêm Bắc Hà, UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ khai mạc Festival “Nghiêng say mùa thu" năm 2025, với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.

Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam gia nhập CLB TP.HCM
Thể thao

Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam gia nhập CLB TP.HCM

Thể thao

CLB TP.HCM (tiền thân là CLB Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đạt được thoả thuận chiêu mộ cựu tiền vệ U19 Việt Nam Đoàn Hải Quân. Mùa trước, Đoàn Hải Quân khoác áo CLB TP.HCM (giờ đổi tên thành CLB Công an TP.HCM).

Ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ mô hình nuôi cá lồng, trồng chè
Giảm nghèo nông thôn

Ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ mô hình nuôi cá lồng, trồng chè

Giảm nghèo nông thôn

Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu mảnh đất từng là căn cứ địa cách mạng hào hùng, nay đã hóa thân thành vùng kinh tế sôi động, với các mô hình nông nghiệp hay, như nuôi cá lồng to bự, trồng chè mang lại cuộc sống ấm no, sung túc cho hàng trăm hộ dân.

Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng
Nhà nông

Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng

Nhà nông

Anh Nguyễn Thanh Tuấn - chủ trang trại sản xuất lúa hữu cơ Tuấn Linh, ngụ ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền(tỉnh An Giang) tận dụng diện tích đất trống dọc bờ bao xung quanh đồng ruộng để trồng cây nhàu. Cách làm này không chỉ giúp tăng khả năng chắn gió, giữ đất mà còn mang lại thu nhập khá từ việc bán trái nhàu cho các đơn vị sản xuất dược liệu.

Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đặt một cái máy, người dân đến làm thủ tục, có điều gì chưa hài lòng “bấm nút” là được xử lý
Nhà nông

Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đặt một cái máy, người dân đến làm thủ tục, có điều gì chưa hài lòng “bấm nút” là được xử lý

Nhà nông

Xã Hòa Phú là địa phương đầu tiên ở Đắk Lắk lắp đặt máy chấm sự hài lòng, cho phép người dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ chỉ bằng một nút bấm. Thông tin phản hồi được gửi trực tiếp đến lãnh đạo để kịp thời chấn chỉnh, xử lý ngay những vấn đề phát sinh.

Hưng Yên: Đau lòng khi phát hiện thi thể cháu nhỏ dưới ao, qua kiểm tra lại thấy 1 bé khác tử vong trong phòng trọ
Pháp luật

Hưng Yên: Đau lòng khi phát hiện thi thể cháu nhỏ dưới ao, qua kiểm tra lại thấy 1 bé khác tử vong trong phòng trọ

Pháp luật

Công an tỉnh Hưng Yên đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phát hiện 2 cháu nhỏ tử vong trên địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Huyền thoại xe tiếp đạn tên lửa trong chiến dịch 12 ngày đêm
Đông Tây - Kim Cổ

Huyền thoại xe tiếp đạn tên lửa trong chiến dịch 12 ngày đêm

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa mưa bom B-52, chiếc xe TZM dài gần 15 mét vẫn lao lên trận địa để tiếp đạn cho tên lửa SAM-2. Trên cabin, người lính trẻ Lê Quý Họa ngày ấy hiểu rằng mỗi vòng quay vô lăng là một lần thách thức cái chết. Ông và đồng đội – những “cảm tử quân tiếp đạn” – đã góp phần làm nên chiến thắng huyền thoại trong 12 ngày đêm Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương và thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương và thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập

Tin tức

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập.”

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước
Thế giới

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước

Thế giới

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Manuel Diaz Canel một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển của mỗi nước.

Giới trẻ Việt 'tung bay' cờ đỏ sao vàng, làm điều đặc biệt này đón 2/9
Xã hội

Giới trẻ Việt "tung bay" cờ đỏ sao vàng, làm điều đặc biệt này đón 2/9

Xã hội

Từ biển xanh nắng vàng, núi rừng mây phủ đến những cánh đồng bạt ngàn, giới trẻ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt bên biểu tượng thiêng liêng, biến mỗi hành trình thành trải nghiệm tràn đầy cảm xúc.

Xã mới này ở TP.HCM cho phép xây công trình phụ trên đất nông nghiệp, giải quyết thủ tục không quá 10 ngày
Chuyển động Sài Gòn

Xã mới này ở TP.HCM cho phép xây công trình phụ trên đất nông nghiệp, giải quyết thủ tục không quá 10 ngày

Chuyển động Sài Gòn

Xã Bình Chánh, TP.HCM vừa chính thức cho phép người dân xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp. Thủ tục xin phép được giải quyết trong vòng 10 ngày.

Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine
Thế giới

Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine

Thế giới

Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga sẽ phát huy lợi thế và tiếp tục tấn công vào quân đội Ukraine.

