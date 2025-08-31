Lái xe, bảo vệ, tạp vụ được hưởng chính sách theo Nghị định 178?

Mới đây, có nhiều công chức, viên chức và người lao động hợp đồng làm việc tại cơ quan Nhà nước có câu hỏi gửi tới Bộ Nội vụ về việc, nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ... có hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước có thuộc diện được xem xét, áp dụng chính sách hỗ trợ Nghị định 178 hay không?

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Sở Nội vụ Hải Phòng và các đơn vị về việc hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Liên quan đến đối tượng là hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) thì trường hợp lao động hợp đồng là nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ, kỹ thuật... thuộc đối tượng quy định.

Do đó, các trường hợp này sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại mà được xác định là dôi dư thì thuộc đối tượng xem xét, áp dụng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Trường hợp làm lái xe hoặc tạp vụ vẫn thuộc đối tượng nghỉ việc hưởng chính sách hỗ trợ theo chế độ 176. Ảnh: VOV

Về viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ tại Công văn số 68/CV-BCĐ, trước mắt, giữ ổn định hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa phương.

Đồng thời, chỉ thực hiện sắp xếp khi thực sự cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn, địa phương thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế) để thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đơn vị nào trực tiếp thực hiện phương án hợp nhất, sáp nhập được xác định là đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy để xem xét áp dụng các chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Về trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...), nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, căn cứ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách, chế độ.

Tính đến ngày 19/8, số người đã có quyết định nghỉ việc là 94.402 người, trong đó có 81.995 người đã trình cấp có thẩm quyền duyệt kinh phí và đã được phê duyệt (50.345 người đã nhận tiền).



Theo dự kiến, đến hết tháng 8, số lượng nghỉ theo Nghị định 178 sẽ tăng thêm khoảng 6.000 - 7.000 người, nâng tổng số nghỉ theo chế độ Nghị định 178 lên khoảng 100.000 người.

Sau khi chính quyền cấp xã mới được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đối với trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã khi sức khỏe không bảo đảm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Mục đích nhằm tạo điều kiện thuận lợi bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý còn trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, đáp ứng ngay yêu cầu công việc được giao.

Chấm dứt lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưởng chế độ Nghị định 178 từ 31/8

Trước đó, Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận 183 của Bộ Chính trị, trong đó có nội dung kết thúc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Theo đó, các bộ, ban, ngành và địa phương phải tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) trước ngày 31/8/2025. Thời hạn nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025, sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8/2025 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12/2025 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/8/2025.