Bão KALMAEGI có gì nguy hiểm mà Trung tâm Khí tượng nâng thành tin bão khẩn cấp, chuyên gia dự báo thời điểm bão đổ bộ?

Tin bão mới nhất: Dự báo chính xác thời điểm bão KALMAEGI - bão số 13 đổ bộ

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 1/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông, miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là KALMAEGI, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h. Chỉ sau đó 2 ngày, đến chiều ngày 3/11, bão KALMAEGI đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h.

Cung cấp thông tin cho báo chí chiều nay, 4/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 4/11 rạng ngày 5/11 bão KALMAEGI vượt qua phía Bắc của đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông, thành cơn bão số 13, cường độ bão có thể đạt trên cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng-Khánh Hòa.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng chiều ngày 6/11, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng từ đêm ngày 6/11/2025, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh. Ảnh: nchmf.

"Sau đó bão số 13 sẽ di chuyển hướng về phía đất liền Việt Nam, trọng tâm là khu vực các tỉnh từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk", ông Khiêm nói.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo khoảng chiều ngày 6/11, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng từ đêm ngày 6/11/2025, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh.

Vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14; mưa lớn từ đêm 06/11/2025 đến 09/11/2025, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị-Đắk Lắk.

"Đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk (đường đi và tác động tương tự với cơn bão số số 12 - Damrey năm 2017 và cơn bão số 9 (Molave) năm 2020; cần tiếp tục theo dõi do các kịch bản về cường độ và hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới", ông Khiêm nói.

Cảnh báo tác động của bão KALMAEGI - bão số 13

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, do tác động của bão KALMAEGI, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của bão KALMAEGI.

Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão cao 6,0-8,0m. Biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Cảnh báo: Từ chiều tối ngày 05/11, khu vực ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối ngày 06/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trong tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi- Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 06/11, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 06-07/11, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên khả năng có xu thế giảm.

Từ ngày 07-08/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.