Mở rộng vòng tay nhân ái

Điểm nhấn về hoạt động từ thiện tháng của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trong tháng 5 là lễ khánh thành “Điểm trường mơ ước” cho cô trò Trường Mầm non Nga My, (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Ngày 22/5, công trình 2 phòng học mới, kiên cố chính thức được bàn giao cho cô trò nhà trường vùng cao miền Tây xứ Nghệ.

Lễ khánh thành “Điểm trường mơ ước” cho cô trò Trường Mầm non Nga My, (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) diễn ra trong niềm vui, hân hoan của giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Đồng thời, nhân dịp này, Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 5.000 con gà giống, hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương xã Nga My. Tổng giá trị chương trình lên tới 700 triệu đồng.

Chương trình trao sinh kế - tặng 5.000 con gà giống mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân xã Nga My.

Nối tiếp hành trình nhân ái, trong tháng 5, liên tiếp 3 Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” (số 99, 100, 101) được tổ chức, trao tặng 4.200 suất ăn miễn phí cùng khẩu trang, nước lọc... cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn và học viên của Trung tâm đào tạo Phục hồi chức năng cho người mù. Tổng trị giá chương trình lên tới 135.000.000 đồng.

Những bữa cơm 0 đồng tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân, người nhà "chiến đấu" với bệnh tật

Đặc biệt, các Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” ghi dấu ấn với sự tham gia của NSƯT Đức Lưu (vai Thị Nở), tuyển thủ đấu kiếm Nguyễn Hoài Thu, cùng hàng trăm sinh viên, học sinh từ các trường trên địa bàn Hà Nội như: Đại học Y Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường THCS Trương Công Giai.... Sự đồng hành của các cá nhân và tập thể đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ, mang lại nguồn động viên tinh thần lớn lao cho những người đang đối mặt với bệnh tật.

Chương trình tiếp tục



Cũng trong tháng 5, Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục hướng về biển đảo quê hương với khoản hỗ trợ 30.000.000 đồng dành cho quân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Bên cạnh đó, từ những bài viết được đăng tải trên Báo Dân Việt, thông qua sự đóng góp của bạn đọc, báo đã chuyển 172.562.000 đồng tới 22 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước.

Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt, những hoàn cảnh khó khăn đã nhận được khoản hỗ trợ kịp thời, tiếp thêm nghị lực cho các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đó là hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Nguyện (tỉnh Ninh Bình) nhận 110.000.000 đồng thông qua số tài khoản của gia đình và các nhà hảo tâm đến thăm hỏi trực tiếp; gia đình anh Võ Quốc Cường (Long An): 31.600.000 đồng; gia đình anh Bùi Văn Luyện (Ninh Bình) nhận 12.000.000 đồng, gia đình anh Trần Văn Sáng (Hà Nam) nhận 10.000.000 đồng,…. Những khoản hỗ trợ kịp thời đã tiếp thêm nghị lực cho các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lan tỏa yêu thương đến hoàn cảnh khó khăn

Trong tháng 5, Báo Dân Việt tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh, cùng họ vượt qua nghịch cảnh để vươn tới ánh sáng hy vọng.

Đó là hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Thị Nhiền (SN 1982, ở Thái Bình). Sau khi chồng qua đời vì bệnh viêm não vào năm 2020, chị Nhiền một mình nuôi ba con nhỏ. Gần đây, con gái lớn của chị, cháu Nguyễn Thị Trang (SN 2008), được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu và tụt tiểu cầu nghiêm trọng. Cháu Trang còn bị gãy chân do tai nạn giao thông, khiến sức khỏe càng suy yếu và phải nghỉ học trong thời gian dài. Chị Nhiền làm nhiều công việc để kiếm sống, nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt và điều trị bệnh cho con. Đến nay, gia đình chị đã vay nợ hơn 140 triệu đồng để chữa bệnh cho chồng và con gái.

Những hoàn cảnh khó khăn vẫn đang mong chờ sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Cùng chung cảnh ngộ, gia cảnh chị của chị Huỳnh Thị Phương (28 tuổi) ở thành phố Huế. Trước đây, vợ chồng chị Phương làm lụng chăm chỉ, cuộc sống tuy không dư dả nhưng đủ trang trải. Tuy nhiên, đầu năm 2023, biến cố ập đến khi con trai lớn Hà Anh Phi được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh, đã di căn đến tủy xương và phổi.

Từ đó đến nay, cháu Phi đã trải qua 11 đợt hóa trị, 20 lần xạ trị và một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở tuyến thượng thận. Chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Chị Phương phải nghỉ việc để chăm con, trong khi thu nhập của chồng không đủ để trang trải viện phí và sinh hoạt hàng ngày. Gia đình đã phải vay mượn khắp nơi, nhưng vẫn không đủ chi phí điều trị cho con.

Ở giữa lòng Thủ đô, hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Lê Văn Quyên (59 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hương (48 tuổi, hiện sinh sống tại số 29 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) cũng đang phải chạy ăn từng bữa. Gia đình có hai con mắc chứng khuyết tật trí tuệ. Do chi phí điều trị bệnh cho hai con quá lớn, năm 2016, họ buộc phải bán nhà để có tiền chạy chữa. Kể từ đó, gia đình phải thuê nhà ở nhiều nơi và hiện đang sống trong một căn nhà thuê chật hẹp tại Khâm Thiên.

Anh Quyên làm nghề xe ôm, nhưng do phải chăm sóc con gái lớn mắc chứng thiểu năng trí tuệ, anh thường xuyên phải đưa cháu theo khi đi làm. Điều này khiến công việc của anh gặp nhiều khó khăn. Chị Hương làm nghề may mặc tại nhà để kiếm thêm thu nhập, nhưng thu nhập không ổn định. Hiện tại, gia đình đang rơi vào cảnh kiệt quệ về kinh tế, không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Họ rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ròng rã gần 15 năm qua, chị Lê Thị Kim Linh (SN 1984, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) vẫn đang nỗ lực cứu sống con trai 8 tuổi mắc mắc bệnh tim bẩm sinh, rách động mạch chủ, hở van ba lá. Từ ngày con bị bệnh, chị phải ở nhà chăm con. Kinh tế của gia đình phụ thuộc vào chuyến xe chở hàng của chồng. Nguồn thu nhập ít ỏi, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt và điều trị bệnh cho con. Hiện tại, chị đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền để chi trả cho ca phẫu thuật của con trai.

Hoàn cảnh của cậu bé Lò Văn Lâm (ở Sơn La) khiến mọi người xót xa. Mới 17 tuổi nhưng em đã phải bươn chải kiếm sống dù đang mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh. Để duy trì sự sống mỗi tháng Lâm phải nằm viện từ 7 - 10 ngày. Đáng thương hơn khi em còn kiên cường mưu sinh phụ giúp chữa bệnh cho em gái Diệu Linh. Gia đình em thuộc diện cận nghèo, thiếu thốn bủa vây. Anh em Lâm vẫn đang chờ đợi lòng hảo tâm tiếp thêm nghị lực.

Thành công của các chương trình từ thiện tháng 5/2025 là kết quả của sự chung tay từ bạn đọc, nhà hảo tâm và các đơn vị đồng hành cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt. Mỗi suất ăn, mỗi con giống, mỗi viên gạch xây trường đều là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những tấm lòng vàng đã góp phần làm nên những chương trình ý nghĩa trong tháng 5/2025.

Mong rằng, trên hành trình thực hiện sứ mệnh kết nối cộng đồng, mang yêu thương đến những mảnh đời, vùng đất khó khăn, Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các nhà hảo tâm và bạn đọc trên cả nước.