Bão số 10 gây gió mạnh, mưa lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện thứ ba chỉ đạo ứng phó

P.V Thứ hai, ngày 29/09/2025 05:55 GMT+7
Ứng phó bão số 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có công điện thứ 3 yêu cầu các bộ ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Công điện gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia nêu rõ:

Bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10-13, nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28 tháng 9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa. Bão, mưa lũ đã làm ít nhất 5 người chết và mất tích, trong đó đã có o2 trường hợp bị nước cuốn trôi, nhiều ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, hư hại nặng do dông lốc.

Mắt bão số 10 qua ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm nay và sáng sớm mai, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh tại các tỉnh ven biển, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2025 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai,… nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2025 và số 174/CĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Triệt để sơ tán dân cư tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên:

Chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn; căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa có thể đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đưa người dân đi sơ tán tránh bão số 10. Ảnh: Lê Tập.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và an toàn hồ đập:

Triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối; bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo...

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Phân công lãnh đạo trực 24/24 giờ và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất.

Chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu, không để bị động bất ngờ.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu có nguy cơ bị chia cắt (đến từng thôn, bản) để kịp thời tiếp cận, triển khai cứu hộ cứu nạn ngay khi có tình huống xấu…

Kiểm tra hồ đập thường xuyên để điều tiết lượng nước kịp thời, không để xảy ra sự cố vỡ đập, tràn hồ chứa và gây hậu quả nghiêm trọng. Khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, trong đó tập trung: Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão. Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục ngay, khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Khôi phục sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp sau bão để sớm ổn định đời sống cho người dân.

Bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố sau bão, mưa lũ

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, nhất là các đề nghị của địa phương.

Khắc phục sự cố tại tuyến kè xã Cẩm Nhượng (cũ), tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Lê Tập.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố sau bão, mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến mưa lũ; phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đưa tin về diễn biến mưa lũ, chỉ đạo của cơ quan chức năng; hướng dẫn kỹ năng ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiệt hại.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tình hình, kịp thời chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền theo quy định.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó mưa lũ và khắc phục hậu quả bão số 10, nhất là việc hoàn lưu bão.

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày cho Thủ tướng Chính phủ trước 15h00 qua Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tình hình và kết quả xử lý; đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

