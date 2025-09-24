Ngày 24/9, thông tin từ Sở Công Thương TP.HCM cho biết: Hoạt động xuất nhập khẩu của TP.HCM tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi.

Theo Sở Công Thương TP.HCM: Từ ngày 7/8/2025, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế đối ứng mới (mức thuế áp dụng cho Việt Nam là 20%), đã tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Cụ thể: Chỉ phí sản xuất tăng; mức thuế 20% Hoa Kỳ được cộng trực tiếp vào giá trị sản phẩm, khiến giá bán hàng hóa của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ tăng lên.

Điều này làm giảm lợi thế cạnh trạnh về giá của hàng Việt Nam so với các quốc gia không bị áp thuế, hoặc bị áp thuế thấp hơn. Người tiêu dùng Hoa Kỳ chuyển sang mua sản phẩm từ các nước khác, làm giảm thị phần của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ…

Xuất nhập khẩu của TP.HCM trong 9 tháng qua ước đạt 138,36 tỷ USD, bất chấp mức thuế 20% Hoa Kỳ áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh: V.N

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM nói: "Trước tình hình trên, giữa tháng 8/2025, Sở Công Thương đã có văn bản về cung cấp thông tin tình hình sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp; trong bối cảnh mức thuế 20% Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Việt Nam, gửi Bộ Công Thương. Chúng tôi đề xuất, kiển nghị 5 giải pháp, biện pháp, nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp".

Bên cạnh đó, Sở Công Thương TP.HCM cũng có văn bản gửi UBND TP.HCM đánh giá tác động, về việc Hoa Kỳ thay đổi chính sách thuế đối với doanh nghiệp TP.HCM. Qua đó, Sở Công Thương để xuất 6 giải pháp và 8 kiến nghị đối với UBND và Cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu TP.HCM, nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của TP.HCM, trong bối cảnh thuế 20% Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Việt Nam.

Hàng xuất khẩu ra nước ngoài được sản xuất tại Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương (KCN Hiệp Phước, TP.HCM). Ảnh: Đông Anh

Về phía các doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch Hiệp hội da giày – túi xách Việt Nam (Lefaso) cho biết: "Để tránh bị động, các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đã chủ động đảm phán, chia sẻ chi phí với đổi tác để giữ chân khách hàng. Mặt khác, cùng với việc Việt Nam tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ; cùng 70 cơ chế hợp tác song phương. Đó là những lợi thế giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN, giảm phụ thuộc vào thị trường mua lớn nhất".

Tất cả các lý do trên đã góp phần giúp các doanh nghiệp TP.HCM vượt qua khó khăn, bất chấp thuế 20% Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Việt Nam, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch xuất nhập khẩu trong năm 2025. Số liệu từ Sở Công Thương TP.HCM thể hiện: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp TP.HCM qua cảng, cửa khẩu cả nước, trong 9 tháng ước đạt 138,36 tỷ USD, tăng 9,0% so với củng kỳ năm 2024.

Các lô hàng "Made in Vietnam" vẫn được các doanh nghiệp ở TP.HCM xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: Đông Anh

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 66,1 tỷ USD, tăng 8,0% (cùng kỷ tăng 12,5%), kim ngạch nhập khẩu ước đạt 72,2 tỷ USD, tăng 9,8% (cùng kỳ tăng 11,2%).

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, trong thời gian còn lại của năm 2025, Sở Công Thương sẽ nỗ lực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế. Thu hút các nguồn lực, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế TP.HCM.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, gặp gỡ trực tiếp các đối tác, nhà nhập khẩu, người mua hàng tiềm năng với chi phí tiết kiệm. Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu, kết nối giao thương và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu" – ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết thêm.