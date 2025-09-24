Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 24/09/2025

Bất chấp Hoa Kỳ áp mức thuế 20%, xuất nhập khẩu TP.HCM vẫn phục hồi

Hoàng Hưng Thứ tư, ngày 24/09/2025
Việc Hoa Kỳ áp dụng mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam, cũng gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu…Nhưng 9 tháng qua, con số kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp TP.HCM vẫn ghi nhận tín hiệu phục hồi.
Ngày 24/9, thông tin từ Sở Công Thương TP.HCM cho biết: Hoạt động xuất nhập khẩu của TP.HCM tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi.

Theo Sở Công Thương TP.HCM: Từ ngày 7/8/2025, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế đối ứng mới (mức thuế áp dụng cho Việt Nam là 20%), đã tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Cụ thể: Chỉ phí sản xuất tăng; mức thuế 20% Hoa Kỳ được cộng trực tiếp vào giá trị sản phẩm, khiến giá bán hàng hóa của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ tăng lên.

Điều này làm giảm lợi thế cạnh trạnh về giá của hàng Việt Nam so với các quốc gia không bị áp thuế, hoặc bị áp thuế thấp hơn. Người tiêu dùng Hoa Kỳ chuyển sang mua sản phẩm từ các nước khác, làm giảm thị phần của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ…

Xuất nhập khẩu của TP.HCM trong 9 tháng qua ước đạt 138,36 tỷ USD, bất chấp mức thuế 20% Hoa Kỳ áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh: V.N

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM nói: "Trước tình hình trên, giữa tháng 8/2025, Sở Công Thương đã có văn bản về cung cấp thông tin tình hình sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp; trong bối cảnh mức thuế 20% Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Việt Nam, gửi Bộ Công Thương. Chúng tôi đề xuất, kiển nghị 5 giải pháp, biện pháp, nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp".

Bên cạnh đó, Sở Công Thương TP.HCM cũng có văn bản gửi UBND TP.HCM đánh giá tác động, về việc Hoa Kỳ thay đổi chính sách thuế đối với doanh nghiệp TP.HCM. Qua đó, Sở Công Thương để xuất 6 giải pháp và 8 kiến nghị đối với UBND và Cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu TP.HCM, nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của TP.HCM, trong bối cảnh thuế 20% Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Việt Nam.

Hàng xuất khẩu ra nước ngoài được sản xuất tại Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương (KCN Hiệp Phước, TP.HCM). Ảnh: Đông Anh

Về phía các doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch Hiệp hội da giày – túi xách Việt Nam (Lefaso) cho biết: "Để tránh bị động, các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đã chủ động đảm phán, chia sẻ chi phí với đổi tác để giữ chân khách hàng. Mặt khác, cùng với việc Việt Nam tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ; cùng 70 cơ chế hợp tác song phương. Đó là những lợi thế giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN, giảm phụ thuộc vào thị trường mua lớn nhất".

Tất cả các lý do trên đã góp phần giúp các doanh nghiệp TP.HCM vượt qua khó khăn, bất chấp thuế 20% Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Việt Nam, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch xuất nhập khẩu trong năm 2025. Số liệu từ Sở Công Thương TP.HCM thể hiện: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp TP.HCM qua cảng, cửa khẩu cả nước, trong 9 tháng ước đạt 138,36 tỷ USD, tăng 9,0% so với củng kỳ năm 2024.

Các lô hàng "Made in Vietnam" vẫn được các doanh nghiệp ở TP.HCM xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: Đông Anh

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 66,1 tỷ USD, tăng 8,0% (cùng kỷ tăng 12,5%), kim ngạch nhập khẩu ước đạt 72,2 tỷ USD, tăng 9,8% (cùng kỳ tăng 11,2%).

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, trong thời gian còn lại của năm 2025, Sở Công Thương sẽ nỗ lực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế. Thu hút các nguồn lực, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế TP.HCM.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, gặp gỡ trực tiếp các đối tác, nhà nhập khẩu, người mua hàng tiềm năng với chi phí tiết kiệm. Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu, kết nối giao thương và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu" – ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết thêm.

 

 

 

 

 

51

Cháy lớn tại bãi giữ xe, nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển khu dân cư, chiếc xe du lịch 45 chỗ cháy rụi

Lửa bùng lên tại một bãi giữ xe nằm trên đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông, TP.HCM ngày 27/9, nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển khu dân cư, chiếc xe du lịch 45 chỗ cháy rụi khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện

Chuyển động Sài Gòn
Nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng

Chuyển động Sài Gòn
Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng

Coca-Cola Việt Nam hết hạn thuê đất ở TP.HCM, chuyển nhà máy về tỉnh Tây Ninh

Chuyển động Sài Gòn
Coca-Cola Việt Nam hết hạn thuê đất ở TP.HCM, chuyển nhà máy về tỉnh Tây Ninh

Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng: Gần 50 người trình báo công an, tổng số tiền ban đầu hơn 75 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng: Gần 50 người trình báo công an, tổng số tiền ban đầu hơn 75 tỷ đồng

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi
Gia đình

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi

Gia đình

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hóa ra con mình hoàn toàn đồng cảm với bố mẹ.

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong bức màn lịch sử rộng lớn mênh mông 5000 năm của Trung Hoa, vô số ngôi sao đã được tỏa sáng, nhiều loại Đế Vương cũng đã xuất hiện. Có những vị quân vương yêu thích nghệ thuật, có vị quân vương rèn luyện sức mạnh, cũng có nhiều có sở thích đa dạng. Dưới đây là 3 vị hoàng đế có võ công cao cường trong lịch sử Trung Quốc.

Hậu Triệu Hoàng Đế Thạch Hổ: Vì sao bị gọi là “bạo chúa” Trung Hoa
Đông Tây - Kim Cổ

Hậu Triệu Hoàng Đế Thạch Hổ: Vì sao bị gọi là “bạo chúa” Trung Hoa

Đông Tây - Kim Cổ

Thạch Hổ sẵn sàng giết vợ để thỏa mãn thú tính, rồi đến anh em cũng sẵn sàng chém giết không ghê tay. Thạch Hổ bị đời sau gọi là “bạo chúa” Trung Hoa.

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?
Thể thao

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?

Thể thao

Lý giải nguyên nhân SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM dù đã dẫn trước 2 bàn, HLV Phan Như Thuật cho biết: “Sau khi có 2 bàn thắng, chúng tôi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Khi có bàn thắng rồi thì hệ thống phòng ngự của chúng tôi bộc lộ yếu điểm và một vài sai lầm dẫn tới bàn thua”.

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam lập 'hattrick Huy chương vàng' tại Hội thao chào mừng Đại hội MTTQ
Ảnh

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam lập "hattrick Huy chương vàng" tại Hội thao chào mừng Đại hội MTTQ

Ảnh

Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Hà Nội), đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB.

Ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này, kiên cường, cứng cỏi, không khuất phục khó khăn, hậu vận vinh hoa rực rỡ
Gia đình

Ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này, kiên cường, cứng cỏi, không khuất phục khó khăn, hậu vận vinh hoa rực rỡ

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này thường vững vàng trong những thời khắc khó khăn. Đó là lý do giúp họ thành công trong sự nghiệp.

Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống
Nhà nông

Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống tại các điểm xung yếu ở Đà Nẵng, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ sát dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Mở mặt trận mới - chuyên gia báo động một quốc gia khác đang bị đẩy vào chiến tranh với Nga
Thế giới

Mở mặt trận mới - chuyên gia báo động một quốc gia khác đang bị đẩy vào chiến tranh với Nga

Thế giới

Phương Tây đang đẩy Ba Lan vào một cuộc xung đột với Nga dù điều này hoàn toàn không có lợi ích cho Ba Lan - tờ Steigan của Na Uy đưa tin.

Đà Nẵng: Công an phát hiện, đưa nữ sinh thoát khỏi kịch bản “bắt cóc online” tại nhà nghỉ
Pháp luật

Đà Nẵng: Công an phát hiện, đưa nữ sinh thoát khỏi kịch bản “bắt cóc online” tại nhà nghỉ

Pháp luật

Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) đã kịp thời phát hiện, giải cứu một nữ sinh bị lừa theo kịch bản “bắt cóc online” và ép ở trong nhà nghỉ để uy hiếp tinh thần, yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10, biển neo thuyền, núi chặn sạt lở
Media

Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10, biển neo thuyền, núi chặn sạt lở

Media

Ảnh hưởng bão số 10 khiến Đà Nẵng mưa lớn, ngư dân hối hả đưa tàu thuyền lên bờ, lực lượng chức năng căng mình hỗ trợ, còn miền núi khẩn cấp triển khai biện pháp phòng chống sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân.

Becamex TP.HCM thua 4 trận liên tiếp, HLV Nguyễn Anh Đức buông lời chua chát
Thể thao

Becamex TP.HCM thua 4 trận liên tiếp, HLV Nguyễn Anh Đức buông lời chua chát

Thể thao

HLV Nguyễn Anh Đức tiếc nuối buông những lời buồn bã khi Becamex TP.HCM thất bại trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng, đây là trận thua thứ 4 liên tiếp ở mùa giải năm nay.

Thảm bại trước Brentford, M.U nối dài chuỗi trận đáng thất vọng
Thể thao

Thảm bại trước Brentford, M.U nối dài chuỗi trận đáng thất vọng

Thể thao

Trận thua 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League 2025/26 khiến M.U nối dài chuỗi trận không thắng liên tiếp trên sân khách tại đấu trường danh giá nhất xứ sở sương mù lên con số 8.

Ông Orban tiết lộ cuộc thảo luận riêng với ông Trump về Nga
Thế giới

Ông Orban tiết lộ cuộc thảo luận riêng với ông Trump về Nga

Thế giới

Việc cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow sẽ khiến kinh tế Hungary “quỵ gối”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định.

Giảng viên lọt Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2025: Hành trình 10 năm miệt mài nghiên cứu
Xã hội

Giảng viên lọt Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2025: Hành trình 10 năm miệt mài nghiên cứu

Xã hội

TS. Nguyễn Phi Hùng, giảng viên Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng chính thức góp mặt trong danh sách Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, do Đại học Stanford và Nhà xuất bản Elsevier (Mỹ) công bố.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) đã trên khu vực phía Nam đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 460km về phía Đông. Dự báo từ tối nay đến mai, bão số 10 (bão BUALOI) có khả năng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc
Xã hội

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Xã hội

Chiều nay (27/9), Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Quán Thánh, Hà Nội).

Thua cay đắng trên sân nhà, SLNA nối dài chuỗi trận thất vọng
Thể thao

Thua cay đắng trên sân nhà, SLNA nối dài chuỗi trận thất vọng

Thể thao

Với lợi thế sân nhà các cầu thủ SLNA đã chơi đã thi đấu đầy quyết tâm, đội bóng xứ Nghệ nhanh chóng có được 2 bàn thắng từ sớm. Trong tình thế khó khăn, bản lĩnh của CLB Công an TP Hồ Chí Minh đã được thể hiện. Đội khách ghi liên tiếp 3 bàn thắng để đảo ngược thế trận và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

EVNHCMC tiên phong đào tạo quốc tế về công nghệ ảnh nhiệt trong ngành điện
Doanh nghiệp

EVNHCMC tiên phong đào tạo quốc tế về công nghệ ảnh nhiệt trong ngành điện

Doanh nghiệp

Sáng 24/9, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Mê Kông – đơn vị đại diện chính thức của Học viện Ảnh nhiệt IRT (Canada) tại Việt Nam – đã tổ chức lễ khai giảng Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 và 2 về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện của ngành điện Việt Nam.

Tổng Tư lệnh Syrskyi cảnh báo Nga tung đòn thâm nhập hiểm hóc, Ukraine đối mặt thử thách sống còn
Thế giới

Tổng Tư lệnh Syrskyi cảnh báo Nga tung đòn thâm nhập hiểm hóc, Ukraine đối mặt thử thách sống còn

Thế giới

Đường chiến tuyến tại Ukraine đã mở rộng ra gần 1.250 km, gây sức ép lớn lên hệ thống phòng thủ của Kiev, trong khi phía Nga thay đổi chiến thuật, triển khai các nhóm xung kích nhỏ nhằm thâm nhập và quấy phá hậu phương, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết hôm 26/9.

VAR xé nát trận đấu, Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng
Thể thao

VAR xé nát trận đấu, Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng

Thể thao

Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng khi thua 1-2 ở phút bù giờ trong trận đấu bị xé nát bởi các pha tham khảo VAR của tổ trọng tài.

Điểm tên các sân bay đóng cửa tạm thời do bão số 10
Kinh tế

Điểm tên các sân bay đóng cửa tạm thời do bão số 10

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không chủ động ứng phó với cơn bão số 10 (cơn bão Buloi) và quyết định tạm thời đóng cửa 4 sân bay khu vực miền Trung.

Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10
Kinh tế

Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10

Kinh tế

Trước ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10), Vietnam Airlines chủ động triển khai phương án điều chỉnh lịch bay đối với nhiều chuyến bay trong ngày 28/9, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?
Thể thao

Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

Thể thao

ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?; Thép xanh Nam Định hưởng lợi nhờ án phạt của LĐBĐ Malaysia; Messi nhắn tin chúc mừng Dembele; HLV Potter bị West Ham sa thải; Liverpool trả 14,5 triệu bảng cho gia đình Jota.

Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng
Thể thao

Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại vòng 5 V.League 2025/26, HAGL tiếp tục gây thất vọng khi thi đấu nhạt nhoà và bị tân binh PVF-CAND “cưa điểm” không bàn thắng.

Công an kiểm tra quán bar lớn nhất Phú Quốc, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy
Tin tức

Công an kiểm tra quán bar lớn nhất Phú Quốc, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Tin tức

Công an đặc khu Phú Quốc vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang kiểm tra quán bar trên địa bàn, phát hiện 11 người dương tính với ma túy.

Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng
Kinh tế

Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng

Kinh tế

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, trong đầu tháng 10 sẽ có thêm doanh nghiệp khai thác 2 triệu m3 cát biển tại vùng biển của địa phương. Ngoài ra, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cũng mong muốn có 20 triệu m3 cát biển để làm đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng Hòn Khoai.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, xua tan vận rủi, cuộc sống tràn ngập niềm vui
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, xua tan vận rủi, cuộc sống tràn ngập niềm vui

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp gặp được quý nhân, không chỉ vận rủi được xua tan mà tài lộc và vận may cũng tăng vọt, mang đến niềm vui về sau.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo mô hình 'Đại hội số'
Tin tức

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo mô hình "Đại hội số"

Tin tức

Chiều 27/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Điểm nhấn đặc biệt của Đại hội lần này là tổ chức theo mô hình "Đại hội số", ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong các khâu tổ chức.

Ông Trump giành thắng lợi lớn tại Tòa án Tối cao, 5 tỷ USD viện trợ toàn cầu bị chặn đứng
Thế giới

Ông Trump giành thắng lợi lớn tại Tòa án Tối cao, 5 tỷ USD viện trợ toàn cầu bị chặn đứng

Thế giới

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 26/9 đã gia hạn lệnh cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đóng băng gần 5 tỷ USD viện trợ nước ngoài, mang lại cho ông thêm một thắng lợi trong cuộc tranh chấp về thẩm quyền tổng thống.

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi qua cầu
Tin tức

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi qua cầu

Tin tức

Dây điện được cột nối vào thanh sắt giữa cầu nhưng bị hỏng lớp cách điện, đúng lúc bé gái 10 tuổi ở xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau đi ngang qua, chạm tay vào thanh sắt, bị điện giật tử vong.

