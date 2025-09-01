Bắt đối tượng trộm 128 cọc sắt trang trí lễ Quốc khánh ở Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/8, Công an phường Quy Nhơn tiếp nhận phản ánh từ Phòng Văn hóa - Thông tin về việc mất hàng loạt cọc sắt trang trí cổ động trực quan trên tuyến đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn. Các cọc này được lắp đặt để phục vụ chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng Đặng Trường Phi.

Trước sự việc trên, Công an phường Quy Nhơn đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra mật phục từ 0h đến 4h sáng hàng ngày trên tuyến đường Xuân Diệu, đồng thời vận động người dân cung cấp thông tin, đặc biệt là những người có mặt tại khu vực biển vào sáng sớm.

Đến khoảng 9h15 ngày 31/8, lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Đặng Trường Phi (SN 1981, trú tại số 77 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Quy Nhơn Nam). Phi được mời về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến 31/8, Phi đã thực hiện 4 vụ trộm, lấy đi tổng cộng 128 cọc sắt, mang bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an phường Quy Nhơn đã thu hồi tang vật, lập hồ sơ vụ việc và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.