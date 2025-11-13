Bắt nghi phạm đâm chết người ở Tây Ninh

Tối 13/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Tây Ninh, trong vòng 24 giờ lực lượng chức năng tập trung điều tra truy xét, đồng thời phối hợp cùng gia đình vận động, đối tượng đã ra công an đầu thú thú nhận hành vi gây án.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 thanh niên bị đâm chết ở xã Đức Hòa (Tây Ninh). Ảnh: Thiên Long

Nghi phạm tên Mang Văn Trung (35 tuổi, ngụ khu phố 5, xã Đức Hòa, Tây Ninh) trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Nạn nhân được xác định tên Huỳnh Quốc H (22 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh) bị đối tượng đâm nhiều vết ở cơ thể và đùi dẫn đến tử vong.

Công an Tây Ninh bước đầu làm rõ nguyên nhân là do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quá trình làm công nhân xây dựng. Cụ thể tranh cãi liên quan đến khoản tiền công 2 triệu đồng, chính mâu thuẫn nhỏ dẫn đến hẹn nhau sử dụng hung khí giải quyết nên xảy ra án mạng.

Dân Việt đã đưa tin “Truy xét hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở Tây Ninh, 1 nạn nhân bị đâm tử vong” phản ánh, khoảng 17 giờ ngày 12/11, nhiều người dân đi đường phát hiện đầu lộ đường tỉnh 823D, cách ngã ba Tua 1 thuộc xã Đức Hòa gần 500 mét có nhiều thanh niên trẻ tuổi đi máy đậu ven lộ lao vào đánh nhau.

Chưa bao lâu, một nhóm lên xe máy bỏ chạy, tại hiện trường còn thanh niên nằm bất động trên người dính đầy máu. Sau đó nhóm thanh niên còn lại cũng lập tức rời khỏi hiện trường.

Dân địa phương cùng công an nhanh chóng đưa nạn nhân Huỳnh Quốc H. (22 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh) đi bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa cấp cứu, nhưng do nhiều vết thương quá nặng đã tử vong. Cơ quan chức năng thu giữ một số hung khí nghi liên quan vụ án mạng.

Công an tập trung truy xét xác định một số đối tượng tham gia đưa về trụ sở phục vụ điều tra. Riêng nghi phạm hiện ngụ khu phố 5, xã Đức Hòa được cho là trực tiếp chém chết nạn nhân bỏ trốn khỏi địa phương, lực lượng chức năng vận động gia đình kêu gọi về đầu thú.