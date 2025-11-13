8 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng lĩnh án

Ngày 13/11, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đối với 8 bị cáo.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Long Rin (SN 1990), Ngô Vũ (SN 1990), Trần Hữu Vĩnh Tường (SN 1993), Huỳnh Ngọc Khánh (SN 1989), Phan Hải (SN 1986), Nguyễn Văn Rôn (SN 2001) và Phan Đức Vỹ (SN 1998, cùng trú TP. Huế), Trần Công Mạnh (SN 1980, trú TP. Đà Nẵng).

8 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tang số hàng chục tỷ đồng bị TAND TP. Huế đưa ra xét xử. Ảnh: N.M.

Theo cáo trạng, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/6/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế kiểm tra hành chính tại số nhà 19 Nguyễn Văn Tuyết (phường Thuận An, TP. Huế) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Long Rin đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Rin là người cầm đầu tổ chức đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động qua các ứng dụng mạng xã hội và website cá cược.Khoảng tháng 6/2024, Rin nhận một tài khoản cá độ bóng đá cấp master từ một đối tượng tên “Kỹ Thuật” (chưa rõ lai lịch, liên hệ qua Telegram, sử dụng số điện thoại có mã vùng Campuchia) với hạn mức sử dụng 300.000 USD.

Từ tài khoản này, Rin chia nhỏ, giao lại cho nhiều người khác để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Từ ngày 1/5 đến 28/6/2024, nhóm đối tượng đã sử dụng các thiết bị điện tử, mạng Internet để thực hiện hành vi tổ chức và tham gia cá độ bóng đá với tổng tang số lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Long Rin chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc với tổng tang số hơn 8,83 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,2 triệu đồng. Ngoài ra, Rin còn trực tiếp tham gia đánh bạc với tang số hơn 34,6 tỷ đồng, thua bạc gần 400 triệu đồng.

Trần Công Mạnh tham gia đánh bạc với tang số hơn 40,8 tỷ đồng, thắng bạc hơn 1,3 tỷ đồng và hưởng hoa hồng gần 100 triệu đồng. Huỳnh Ngọc Khánh đánh bạc với tang số hơn 617 triệu đồng, Ngô Vũ hơn 496 triệu đồng, Nguyễn Văn Rôn hơn 256 triệu đồng, Trần Hữu Vĩnh Tường hơn 155 triệu đồng, Phan Đức Vỹ hơn 147 triệu đồng và Phan Hải hơn 29 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây cá độ bóng đá có tổ chức, sử dụng mạng Internet làm phương tiện, số tiền dùng để đánh bạc vượt xa mức cấu thành tội phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Long Rin 6 năm tù về hai tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trần Công Mạnh bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù, Huỳnh Ngọc Khánh 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Văn Rôn 1 năm tù, Ngô Vũ 9 tháng tù về tội về tội “Đánh bạc”. Trần Hữu Vĩnh Tường và Phan Đức Vỹ bị phạt tiền 100 triệu đồng mỗi người, Phan Hải bị phạt tiền 40 triệu đồng cùng về tội danh trên.