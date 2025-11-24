Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ hai, ngày 24/11/2025 18:28 GMT+7

Bất ngờ phát hiện túi vàng trong bao đồ từ thiện và cái kết ấm lòng

Diệu Bình Thứ hai, ngày 24/11/2025 18:28 GMT+7
Chiều 24/11, khi phát hiện túi vàng rơi trong bao quần áo quyên góp gửi vùng lũ, một phụ nữ ở Đà Nẵng đã nhanh chóng tìm và trao trả lại cho đúng chủ nhân.
Chiều 24/11, chị Phan Thị Mỹ Liên (trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) cho biết, đã tìm được chủ nhân của túi vàng rơi ra từ bao áo quần cũ mà chị chuẩn bị gửi hỗ trợ vùng lũ Đắk Lắk.

Chị Liên kể, từ ngày 22/11 chị bắt đầu gom và phân loại quần áo để chuyển đi cứu trợ. Sáng 24/11, khi đang sắp xếp từng bao đồ, một túi nhỏ bất ngờ rơi xuống. Kiểm tra bên trong, chị phát hiện nhẫn cưới, bông tai và vàng thẻ.

Nhẫn cưới và vàng bị chủ nhân bỏ quên trong bao đồ cũ gửi đi quyên góp. Ảnh: N.V

Bất ngờ và lo lắng, chị lập tức quay video đăng lên mạng xã hội để thông báo, chỉ công khai hình ảnh đôi nhẫn cưới và yêu cầu người đến nhận phải mô tả chính xác số vàng còn lại.

Bài đăng nhanh chóng lan rộng. Khoảng một giờ sau, chị C. (trú cùng phường Hòa Xuân) liên hệ và trình bày đã đánh rơi số vàng khi gom đồ quyên góp. Người này cung cấp hình ảnh và mô tả khớp với trang sức trong túi, được mọi người kiểm tra và xác nhận đúng tài sản.

Số vàng sau đó được trả cho chủ nhân. Ảnh: N.V

“Chị ấy mừng phát khóc khi nhận lại. Ai cũng nhẹ nhõm vì số vàng đã trở về đúng chủ”, chị Liên nói và cho biết có thể số vàng đã bị bỏ quên trong lúc vội thu gom đồ gửi bà con vùng lũ.

Chị Liên cho hay, tối hôm trước có một nhóm thiện nguyện xin thêm đồ từ nhà chị để chuyển vào vùng thiên tai. Sáng nay chị tách bớt đồ để gửi đi và may mắn túi quần áo có vàng chưa được mang theo.

“Nếu bao đồ đó đã chuyển đi xa, lẫn với nhiều nguồn áo quần khác thì việc tìm lại chủ nhân sẽ rất khó”, chị chia sẻ.

