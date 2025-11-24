Bất ngờ phát hiện túi vàng trong bao đồ từ thiện và cái kết ấm lòng

Ba con cá trắm đen kích thước "khổng lồ", cân nặng "vô đối" từng bị bắt tại hồ chứa 20.000 ha ở Yên Bái, nay là Lào Cai
Người ta từng đánh lưới được nhiều các to, cá lớn, cá có kích thước khổng lồ ở hồ Thác Bà. Hồ Thác Bà (hồ thủy điện Thác Bà) là hồ nhân tạo lớn thứ ba ở Việt Nam. Có ít nhất 3 "quái ngư, thủy quái" kích thước khủng từng bị dân chài lưới bắt được. Hồ chứa này có diện tích 23.400ha, cách Hà Nội khoảng 140km, nằm trên địa phận tỉnh Yên Bái trước đây, nay là tỉnh Lào Cai sau sáp nhập.