Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Xã hội
Thứ hai, ngày 24/11/2025 12:44 GMT+7

Đà Nẵng: "Khát" bác sĩ, nhiều nơi chưa bố trí đủ 2 bác sĩ/trạm

+ aA -
Diệu Bình Thứ hai, ngày 24/11/2025 12:44 GMT+7
Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngành đang đối mặt tình trạng thiếu bác sĩ tại y tế cơ sở và đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường nhân lực, bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 24/11, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã có phản hồi đối với kiến nghị của cử tri về việc tăng cường bác sĩ và đầu tư trang thiết bị cho y tế cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, cử tri đề nghị các ngành sớm quan tâm hỗ trợ trang thiết bị y tế và bổ sung bác sĩ có chuyên môn về các trạm y tế xã hoặc trung tâm y tế khu vực, nhất là tại các địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.

Về nội dung tăng cường bác sĩ cho tuyến cơ sở, Sở Y tế cho biết, đang ghi nhận đầy đủ kiến nghị của cử tri và thừa nhận tình trạng thiếu bác sĩ đang diễn ra tại hầu hết các đơn vị y tế. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy kéo dài, nhiều năm tạm ngưng tuyển dụng, cùng với việc một số bác sĩ nghỉ việc dẫn đến nguồn nhân lực y tế ngày càng hạn chế, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở.

Sở Y tế cho biết, đã hướng dẫn các đơn vị triển khai tuyển dụng, đồng thời tiếp tục đôn đốc các đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ này. Từ năm 2026, ngành Y tế sẽ triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 và xây dựng Đề án phát triển nhân lực y tế đến năm 2030, trong đó có chính sách đặc thù thu hút bác sĩ, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

“Đối với việc bố trí bác sĩ tại Trạm Y tế, Đề án 2268/ĐA-SYT đã yêu cầu mỗi Trạm Y tế đảm bảo tối thiểu 2 bác sĩ. Tuy nhiên, do hạn chế nguồn lực nên một số trung tâm y tế khu vực vẫn chưa đáp ứng đủ. Sở Y tế đang nghiên cứu thêm giải pháp phù hợp và sẽ triển khai Đề án của Bộ Y tế về đưa 1.000 bác sĩ luân phiên về Trạm Y tế ngay sau khi được ban hành”, Sở Y tế thông tin.

Sở Y tế Đà Nẵng thừa nhận tình trạng thiếu bác sĩ đang diễn ra tại hầu hết các đơn vị y tế. Ảnh: D.B

Về nội dung hỗ trợ trang thiết bị y tế, Sở Y tế khẳng định việc đầu tư trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất tại các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường luôn được chú trọng triển khai hằng năm thông qua nguồn ngân sách sự nghiệp, các dự án đầu tư công, nguồn thành phố, hỗ trợ trung ương và các nguồn hợp pháp khác.

Hiện Sở Y tế đang phối hợp các sở, ngành liên quan để xây dựng dự toán mua sắm trang thiết bị cho năm 2026; đồng thời rà soát nhu cầu thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026–2030, gồm nâng cấp, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị cho các đơn vị Y tế cơ sở.

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án nhằm đảm bảo tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đồng bào miền núi, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp nguồn lực hiện có.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng: Doanh nghiệp đề nghị gia hạn tiến độ, tháo gỡ giải phóng mặt bằng để dự án không 'đóng băng'

Đà Nẵng: Doanh nghiệp đề nghị gia hạn tiến độ, tháo gỡ giải phóng mặt bằng để dự án không "đóng băng"

Phường An Khê (TP Đà Nẵng): Người dân mệt mỏi, chờ lâu vì chỉ có một cán bộ nhận hồ sơ đất đai

Phường An Khê (TP Đà Nẵng): Người dân mệt mỏi, chờ lâu vì chỉ có một cán bộ nhận hồ sơ đất đai

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Nữ nghi phạm người Việt trong vụ đưa súng giúp các phạm nhân tháo chạy tại Campuchia là vợ của một phạm nhân. Nữ nghi phạm này đã bỏ 1.500 USD (tương đương gần 40 triệu đồng) mua súng, lên kế hoạch nhiều ngày để giải cứu chồng.

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Xã hội
Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội
Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

PGS trẻ nhất Việt Nam sinh năm 1992, từng đạt giải Nhì HSG quốc gia, sau 1 năm có thêm số bài báo khoa học "khủng"

Xã hội
PGS trẻ nhất Việt Nam sinh năm 1992, từng đạt giải Nhì HSG quốc gia, sau 1 năm có thêm số bài báo khoa học 'khủng'

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội
Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'

Đọc thêm

Vì sao Trương Cáp có thể ra tay nhưng cuối cùng không hạ thủ với Triệu Vân?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Trương Cáp có thể ra tay nhưng cuối cùng không hạ thủ với Triệu Vân?

Đông Tây - Kim Cổ

Trương Cáp từng có cơ hội rất dễ dàng để hạ gục Triệu Vân, nhưng cuối cùng ông lại quyết định bỏ qua. Sau cùng, Trương Cáp phải chịu cái kết bi thảm thế nào?

Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập
Tin tức

Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

Tin tức

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. UBKT Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

3 dự án khu đô thị gần 1.400 tỷ đồng tại Ninh Bình đang kêu gọi đầu tư
Nhà đất

3 dự án khu đô thị gần 1.400 tỷ đồng tại Ninh Bình đang kêu gọi đầu tư

Nhà đất

Ninh Bình mời gọi đầu tư gần 1.400 tỷ đồng cho 3 dự án đô thị mới, đồng thời công bố thêm 6 dự án bất động sản hơn 3.400 tỷ đồng, tạo quỹ phát triển đô thị quy mô lớn giai đoạn 2025 - 2030.

Học trò của HLV Troussier ở Đông Á Thanh Hóa: Vừa cưới xong, chuẩn bị gia nhập Ninh Bình FC?
Thể thao

Học trò của HLV Troussier ở Đông Á Thanh Hóa: Vừa cưới xong, chuẩn bị gia nhập Ninh Bình FC?

Thể thao

Hoàng Thái Bình - tiền vệ thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa và từng được HLV Troussier triệu tập lên ĐT Việt Nam hồi năm 2023, được cho là sẽ gia nhập Ninh Bình FC vào đầu năm 2026.

Thắng CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức dành lời khen đặc biệt cho ai?
Thể thao

Thắng CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức dành lời khen đặc biệt cho ai?

Thể thao

Sau trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức đã đặc biệt dành lời khen cho cầu thủ trẻ Nguyễn Đức Phú.

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà 'toàn thân thơm nức', bán vỏ cây, bán gà hết veo?
Nhà nông

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà "toàn thân thơm nức", bán vỏ cây, bán gà hết veo?

Nhà nông

Chị Hứa Thị Tiêu, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đã nuôi gà ri lai thành công dưới tán rừng quế. Khai thác vỏ quế bán tốt, mà bán gà ri thả rừng quế, đồi quế cũng đắt hàng, đây là mô hình hay trong kinh tế hộ gia đình.

Từ sản xuất nông nghiệp manh mún đến vùng nông sản hàng hóa tập trung, quy mô lớn, một cách giảm nghèo ở Lai Châu
Giảm nghèo nông thôn

Từ sản xuất nông nghiệp manh mún đến vùng nông sản hàng hóa tập trung, quy mô lớn, một cách giảm nghèo ở Lai Châu

Giảm nghèo nông thôn

Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ, mạnh mún nông nghiệp Lai Châu đã “vươn mình” với những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, góp phần giảm nghèo bền vững.

Mưa lũ miền Trung và sự tinh vi của tin giả thời AI
Kính đa tròng

Mưa lũ miền Trung và sự tinh vi của tin giả thời AI

Kính đa tròng

Mưa lũ ngập miền Trung thì mạng xã hội cũng ngập cả tin thật lẫn giả, người dân không biết tin vào đâu. Nghiêm trọng hơn, nhiều video giả do AI tạo ra để xuyên tạc, kéo người thiếu hiểu biết chỉ trích lực lượng chức năng, những người đang ngày đêm dầm mình lội nước giúp dân.

Bộ Xây dựng: Siết chặt năng lực chủ đầu tư và giám sát chất lượng công trình sau sự cố cầu sông Lô
Tin tức

Bộ Xây dựng: Siết chặt năng lực chủ đầu tư và giám sát chất lượng công trình sau sự cố cầu sông Lô

Tin tức

Sáng 24/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng
Nhà nông

Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng

Nhà nông

Từ chỗ chỉ quanh quẩn với cây ngô, cây sắn hiệu quả thấp, nông dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng chuối hàng hóa. Cây chuối không chỉ "bén rễ" xanh tốt mà còn đang giúp nông dân vùng cao biên giới đổi đời, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Người đàn ông Khmer ở An Giang vừa làm kinh tế giỏi vừa giàu lòng nhân ái, được nhận Huân chương lao động Hạng 3
Nhà nông

Người đàn ông Khmer ở An Giang vừa làm kinh tế giỏi vừa giàu lòng nhân ái, được nhận Huân chương lao động Hạng 3

Nhà nông

Ông Danh Phú, người đàn ông Khmer đến từ An Giang, chủ Doanh nghiệp Tư nhân Hải Nguyên (Khu phố 3 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa là một điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, vừa là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội. Câu chuyện của ông không chỉ gắn liền với hương vị đậm đà của nước mắm truyền thống Phú Quốc, mà còn là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, với tổng số tiền đóng góp an sinh xã hội lên đến hơn 1 tỷ đồng trong 5 năm gần đây.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM
Kinh tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Kinh tế

Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm trưởng đoàn kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tin bão mới nhất: Một áp thấp đang mạnh lên phía Philippines, dự báo ngày 26/11 đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 15
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Một áp thấp đang mạnh lên phía Philippines, dự báo ngày 26/11 đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 15

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, khả năng mạnh lên thành bão tiến vào biển Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo, ngày 26/11, áp thấp sẽ mạnh lên thành bão, tiến vào biển Đông thành cơn bão số 15.

MC xinh đẹp bị căn bệnh tủy sống hiếm gặp, trở thành người dẫn chương trình trên xe lăn đầu tiên
Xã hội

MC xinh đẹp bị căn bệnh tủy sống hiếm gặp, trở thành người dẫn chương trình trên xe lăn đầu tiên

Xã hội

Nữ MC truyền hình Liang Yi đã trở thành “người dẫn chương trình trên xe lăn” đầu tiên của Trung Quốc, sau khi một căn bệnh hiếm gặp cướp đi sức khỏe và tương lai xán lạn của cô.

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc: Vị “kiến trúc sư” vĩ đại của triều Lý và khúc tráng ca vọng về từ ngàn năm
Video

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc: Vị “kiến trúc sư” vĩ đại của triều Lý và khúc tráng ca vọng về từ ngàn năm

Video

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc nổi lên như một dấu mốc không thể phai mờ, người đóng vai trò "gạch nối" quan trọng giữa hai triều đại Tiền Lê và Lý.

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư” thịt ngọt thơm mềm, giàu dinh dưỡng, đem nướng muối tiêu cực ngon
Gia đình

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư” thịt ngọt thơm mềm, giàu dinh dưỡng, đem nướng muối tiêu cực ngon

Gia đình

Đây là một loại cá biển với hương vị thơm ngon, béo ngậy và giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều gia đình yêu thích.

Các nhà tiên phong của kỷ nguyên AI chia sẻ tại Tọa đàm Đạo đức và An toàn AI VinFuture
Tin tức

Các nhà tiên phong của kỷ nguyên AI chia sẻ tại Tọa đàm Đạo đức và An toàn AI VinFuture

Tin tức

Có cần phải kìm hãm tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) hay không khi sức mạnh xử lý dữ liệu khổng lồ đang đặt ra hàng loạt câu hỏi về rủi ro, đạo đức và những giới hạn mới của công nghệ? Câu hỏi lớn của toàn nhân loại này sẽ được thảo luận tại tọa đàm với chủ đề: “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới”, diễn ra vào 02/12/2025.

Chuyên gia Mỹ giải mã việc Đặc phái viên Tổng thống Mỹ dồn ông Zelensky vào chân tường
Thế giới

Chuyên gia Mỹ giải mã việc Đặc phái viên Tổng thống Mỹ dồn ông Zelensky vào chân tường

Thế giới

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã dồn Tổng thống Ukraine Zelensky vào chân tường với đơn từ chức sắp tới - Cựu chuyên gia phân tích CIA ông Ray McGovern đánh giá.

Giải cứu 5 người trong gia đình thoát khỏi đám cháy ở Hà Nội
Tin tức

Giải cứu 5 người trong gia đình thoát khỏi đám cháy ở Hà Nội

Tin tức

Rạng sáng 24/11, hỏa hoạn bùng lên tại ngôi nhà 5 tầng ở phường Thanh Liệt, Hà Nội,, khiến 5 người trong gia đình mắc kẹt. Lực lượng cứu hỏa đã dùng xe thang đưa họ thoát ra an toàn sau hơn 40 phút chữa cháy.

Thấy vàng nguyên liệu ở Trung Quốc rẻ, nhóm đối tượng buôn lậu hơn 546kg về Việt Nam
Pháp đình

Thấy vàng nguyên liệu ở Trung Quốc rẻ, nhóm đối tượng buôn lậu hơn 546kg về Việt Nam

Pháp đình

Viện kiểm sát cho rằng các bị can lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn để buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai hơn 546kg vàng trị giá khoảng 1.208 tỷ đồng.

Mưa lũ tàn phá nông nghiệp miền Trung, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn nông dân khôi phục sản xuất
Nhà nông

Mưa lũ tàn phá nông nghiệp miền Trung, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn nông dân khôi phục sản xuất

Nhà nông

Từ ngày 19/11-23/11, các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, trong đó, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại rất lớn, trước tình hình đó, để nhanh phục hồi sản xuất, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có văn bản hướng dẫn các địa phương.

Một đại gia đóng cửa, trả hàng loạt mặt bằng đắc địa tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Một đại gia đóng cửa, trả hàng loạt mặt bằng đắc địa tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Chuỗi cà phê đình đám Thái Lan - Café Amazon đã trả hàng loạt mặt bằng đắc địa tại TP.HCM. “Ông lớn” cà phê chuỗi này đã quyết định rút khỏi Việt Nam sau 5 năm chinh chiến.

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Nụ cười mùa thu nơi rẻo cao Tây Bắc
Ảnh

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Nụ cười mùa thu nơi rẻo cao Tây Bắc

Ảnh

Giữa sắc thu dịu vàng ngọt, những nụ cười hạnh phúc được ghi lại qua ống kính các tác giả đã làm nên không gian cảm xúc đặc biệt của Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”.

LĐBĐ Indonesia 'chấm' xong người thay HLV Patrick Kluivert
Thể thao

LĐBĐ Indonesia "chấm" xong người thay HLV Patrick Kluivert

Thể thao

Theo một số nguồn tin, LĐBĐ Indonesia (PSSI) gần như chắc chắn sẽ bổ nhiệm HLV Timur Kapadze vào vị trí HLV trưởng ĐT Indonesia.

Toàn cảnh miền Trung hơn một tháng quay cuồng trong lũ dữ
Tin tức

Toàn cảnh miền Trung hơn một tháng quay cuồng trong lũ dữ

Tin tức

Miền Trung những ngày cuối năm 2025, lũ lụt, núi lở, đường sạt, chuỗi thiên tai dồn dập đổ xuống hàng vạn đôi vai gầy. Ngày qua ngày, miền Trung bị đặt trong một thử thách khắc nghiệt ít ai tưởng tượng nổi.

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Mô tô 'xé nước' trên hồ Thác Bà
Ảnh

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mô tô "xé nước" trên hồ Thác Bà

Ảnh

Bức ảnh những tay lái mô tô tạo dấu ấn mạnh mẽ khi “xé nước” trên hồ Thác Bà, cùng nhiều tác phẩm cảm xúc khác mang đến loạt khoảnh khắc vừa lạ mắt vừa giàu cảm xúc tại Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”.

Khó thở, ho nhiều sau một đợt mắc cúm A, bác sĩ khuyến cáo không chủ quan
Xã hội

Khó thở, ho nhiều sau một đợt mắc cúm A, bác sĩ khuyến cáo không chủ quan

Xã hội

Không ít bệnh nhân sau mắc cúm A lại bị viêm phổi, một biến chứng nặng nhiều người chủ quan vì cứ nghĩ hết cúm là khỏi bệnh.

Ngoại binh Brazil trị giá 900.000 euro chia tay Hà Nội FC vì... không hợp khí hậu?
Thể thao

Ngoại binh Brazil trị giá 900.000 euro chia tay Hà Nội FC vì... không hợp khí hậu?

Thể thao

Trang fanpage chính thức của Hà Nội FC vừa phát đi thông báo chia tay tiền vệ người Brazil Willian Maranhao. Theo một số nguồn tin, Willian Maranhão quyết định rời Việt Nam vì cảm thấy không hợp với khí hậu.

Danh tính được tiết lộ từ hình xăm trên thi thể bị trói, bỏ vào túi, thả trôi sông
Pháp luật

Danh tính được tiết lộ từ hình xăm trên thi thể bị trói, bỏ vào túi, thả trôi sông

Pháp luật

Qua những hình xăm trên thi thể, đặc biệt là dãy số 10-12-2006, anh N ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An nhận định đây có thể là con gái mình đã mất tích nhiều ngày trước.

Tin đọc nhiều

1

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

2

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

3

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

5

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa