Đà Nẵng: "Khát" bác sĩ, nhiều nơi chưa bố trí đủ 2 bác sĩ/trạm

Ngày 24/11, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã có phản hồi đối với kiến nghị của cử tri về việc tăng cường bác sĩ và đầu tư trang thiết bị cho y tế cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, cử tri đề nghị các ngành sớm quan tâm hỗ trợ trang thiết bị y tế và bổ sung bác sĩ có chuyên môn về các trạm y tế xã hoặc trung tâm y tế khu vực, nhất là tại các địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.

Về nội dung tăng cường bác sĩ cho tuyến cơ sở, Sở Y tế cho biết, đang ghi nhận đầy đủ kiến nghị của cử tri và thừa nhận tình trạng thiếu bác sĩ đang diễn ra tại hầu hết các đơn vị y tế. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy kéo dài, nhiều năm tạm ngưng tuyển dụng, cùng với việc một số bác sĩ nghỉ việc dẫn đến nguồn nhân lực y tế ngày càng hạn chế, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở.

Sở Y tế cho biết, đã hướng dẫn các đơn vị triển khai tuyển dụng, đồng thời tiếp tục đôn đốc các đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ này. Từ năm 2026, ngành Y tế sẽ triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 và xây dựng Đề án phát triển nhân lực y tế đến năm 2030, trong đó có chính sách đặc thù thu hút bác sĩ, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

“Đối với việc bố trí bác sĩ tại Trạm Y tế, Đề án 2268/ĐA-SYT đã yêu cầu mỗi Trạm Y tế đảm bảo tối thiểu 2 bác sĩ. Tuy nhiên, do hạn chế nguồn lực nên một số trung tâm y tế khu vực vẫn chưa đáp ứng đủ. Sở Y tế đang nghiên cứu thêm giải pháp phù hợp và sẽ triển khai Đề án của Bộ Y tế về đưa 1.000 bác sĩ luân phiên về Trạm Y tế ngay sau khi được ban hành”, Sở Y tế thông tin.

Sở Y tế Đà Nẵng thừa nhận tình trạng thiếu bác sĩ đang diễn ra tại hầu hết các đơn vị y tế. Ảnh: D.B

Về nội dung hỗ trợ trang thiết bị y tế, Sở Y tế khẳng định việc đầu tư trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất tại các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường luôn được chú trọng triển khai hằng năm thông qua nguồn ngân sách sự nghiệp, các dự án đầu tư công, nguồn thành phố, hỗ trợ trung ương và các nguồn hợp pháp khác.

Hiện Sở Y tế đang phối hợp các sở, ngành liên quan để xây dựng dự toán mua sắm trang thiết bị cho năm 2026; đồng thời rà soát nhu cầu thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026–2030, gồm nâng cấp, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị cho các đơn vị Y tế cơ sở.

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án nhằm đảm bảo tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đồng bào miền núi, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp nguồn lực hiện có.