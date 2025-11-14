Bắt nguyên Giám đốc ngân hàng chi nhánh Cần Thơ

Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975, cư trú phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, cư trú phường Cái Răng, TP Cần Thơ), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986, cư trú phường Tân An, TP Cần Thơ), nguyên chuyên viên kinh doanh, phòng Kinh doanh khách hàng thuộc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Quốc Trưởng. Ảnh CACT

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Huỳnh Quốc Huy. Ảnh CACT

Cả 3 bị can đều bị khởi tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng.

Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.