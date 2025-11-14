Bắt nguyên Giám đốc ngân hàng chi nhánh Cần Thơ

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975, cư trú phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, cư trú phường Cái Răng, TP Cần Thơ), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986, cư trú phường Tân An, TP Cần Thơ), nguyên chuyên viên kinh doanh, phòng Kinh doanh khách hàng thuộc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Cả 3 bị can đều bị khởi tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng.
Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Cựu Phó chánh án cùng Trưởng phòng, Phó phòng khai từng nhiều lần, đưa tổng số hàng tỷ đồng từ việc hối lộ cho “người có thẩm quyền” ở VKSND hoặc TAND cấp cao tại Đà Nẵng khi "chạy án", cơ quan điều tra tách hồ sơ để làm rõ, xử lý sau.