Cảnh sát đưa hàng trăm thùng tài liệu ra khỏi thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

Tối 13/11, sau gần 10 giờ làm việc liên tục tại thẩm mỹ viện Mailisa ở số 6 Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), lực lượng chức năng đã đưa nhiều thùng carton ra khỏi tòa nhà 8 tầng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm thùng chứa tài liệu, hồ sơ và thiết bị máy móc được cảnh sát chuyển từ các tầng xuống tập kết tại tầng một.

Nhiều thùng carton được cảnh sát cho vận chuyển ra ngoài. Ảnh: Xuân Huy.

Sau đó, cảnh sát cơ động cùng nhân viên thẩm mỹ viện bốc xếp số thùng này lên nhiều xe tải lớn. Mỗi xe được chất đầy tài liệu và thiết bị, rời đi trong buổi tối cùng ngày.

Sáng cùng ngày, cảnh sát bắt đầu làm việc tại đây từ khoảng hơn 9h. Một số khách hàng đến thẩm mỹ viện định vào trong. Tuy nhiên, họ đều bị cảnh sát ngăn lại, yêu cầu rời đi với lý do lực lượng chức năng đang làm việc.

Toàn bộ số thùng carton được vận chuyển lên xe tải. Ảnh: Xuân Huy.

Một nữ khách hàng đến làm đẹp tại Mailisa cho biết hôm qua chị liên hệ với thẩm mỹ viện thì họ thông báo vẫn làm việc bình thường.

Tuy nhiên, sáng nay chị đến thì cảnh sát cho biết đang làm việc nên không được vào trong.