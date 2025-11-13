Cần Thơ: Nhiều người góp vốn mua nền tại Cồn Khương nhưng không nhận được đất, một giám đốc công ty bị bắt

Chiều 13/11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô (gọi tắt là Công ty Tây Đô) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, ông Xuân đã chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại Dự án khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Ông Xuân đưa ra thông tin công ty của ông đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long - chủ đầu tư Dự án khu nhà vườn Cồn Khương. Sau khi hoàn thành công trình, Công ty Tây Đô sẽ được quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.

Tin lời ông Xuân, nhiều người ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển tiền hơn 10 tỷ đồng cho Công ty Tây Đô thông qua ông Xuân, tuy nhiên không nhận được đất như cam kết.

Qua xác minh từ cơ quan công an, Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết với Công ty TNHH Nam Long. Do vậy, Công ty Tây Đô không có cơ sở pháp lý nào để được quy đổi nền như cam kết.

Cơ quan TP Cần Thơ nhận định, mặc dù biết rõ việc này nhưng ông Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện rõ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Công an TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân đã giao dịch, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền cho ông Trịnh Thanh Xuân hoặc Công ty Tây Đô liên quan đến Dự án khu nhà vườn Cồn Khương liên hệ với công an địa phương để trình báo và phối hợp giải quyết.

Ở một diễn biến khác, Công an TP Cần Thơ đã ban hành quyết định truy tìm Lê Hoàng Anh (SN 1967, ngụ đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), bởi Anh có liên quan trong vụ án nhưng chưa xác định được đang ở đâu.