Bắt nhanh đối tượng trộm 1,8 tỷ đồng trong cốp xe máy của nhân viên ngân hàng

Ngày 11/11, Công an xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai thông tin đã bắt giữ Nguyễn Hải (SN 1976, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), người đã thực hiện vụ trộm 1,8 tỷ đồng trong cốp xe máy của 1 nam nhân viên ngân hàng.

Nguyễn Hải làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Khoảng 17h55 ngày 10/11, Công an xã Định Quán nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước văn phòng công chứng Huỳnh Đức Khải, thuộc ấp Hiệp Quyết.

Theo trình báo, trước đó, anh Nguyễn Bá Nam (SN 1993, ngụ xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai) là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn xã Định Quán, có để 1,8 tỷ đồng trong cốp xe máy.

Đến 17h15 cùng ngày, khi anh Nam ra lấy tiền thì phát hiện toàn bộ số tiền đã bị mất nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an xã Định Quán đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập thông tin, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định Hải là người thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành truy bắt. Đến rạng sáng 11/11, Công an xã Định Quán đã bắt được Hải, thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.

Tại công an, Hải khai nhận chiều 10/11, khi đang ngồi uống nước gần ngân hàng thì thấy có người đưa cho anh Nam một túi nylon chứa nhiều tiền.

Khi anh Nam bỏ túi tiền vào cốp xe máy rồi đi vào ngân hàng, Hải đã lợi dụng sơ hở, dắt xe của anh Nam ra ngoài, nhờ người mở cốp lấy toàn bộ số tiền rồi mang về cất giấu trong ô tô của mình.

Sau đó, Hải quay lại để xe máy của anh Nam về vị trí cũ nhằm tránh bị phát hiện rồi đem toàn bộ số tiền về nhà cất giấu.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Định Quán tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.