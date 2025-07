Bệnh viện E bị “tố”: Phòng hơn 20m² kê tới 5 giường dịch vụ, vượt quy định

Thời gian qua, nhiều người dân đến khám, chữa bệnh tại Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E phản ánh khoa này sử dụng giường bệnh dịch vụ tràn lan để thu tiền của người bệnh.

Theo phản ánh của các bệnh nhân, một số phòng điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học có diện tích nhỏ, nhưng lãnh đạo bệnh viện vẫn cho phép kê tới 50% số giường dịch vụ, vượt quá quy định của Bộ Y tế.

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 8 Thông tư 13/2023/TT-BYT, số giường bệnh thực hiện dịch vụ theo yêu cầu tại một thời điểm không được vượt quá 20% so với tổng số giường bệnh bình quân của năm trước liền kề.

Thực tế, có thời điểm một phòng dịch vụ rộng khoảng hơn 20m² tại khoa này được bố trí tới 5 giường dịch vụ, các giường chỉ cách nhau một lối đi nhỏ.

“Đầu năm 2025, tôi điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E. Tôi có đăng ký nằm giường dịch vụ tại đây. Điều khiến tôi khá thất vọng là dù phải trả tiền để sử dụng giường dịch vụ, nhưng chất lượng không khác gì phòng thông thường. Trong căn phòng rộng khoảng hơn 20m², bệnh viện bố trí tới 5 giường dịch vụ…”, một bệnh nhân (xin được giấu tên) chia sẻ.

Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) có thời điểm bố trí tới 50% số giường bệnh là giường dịch vụ, vượt quá tỷ lệ quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Nam.

“Dù biết Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E bố trí giường dịch vụ sai quy định, nhưng tôi không dám lên tiếng. Bởi bản thân đang điều trị bệnh, chỉ sợ làm phật lòng bác sĩ tại khoa…”, một bệnh nhân khác cho biết.

Giám đốc Bệnh viện E xác nhận: Có phòng kê tới 6 giường dịch vụ

Liên quan đến phản ánh Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E có thời điểm sử dụng tới 50% số giường bệnh là giường dịch vụ, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E xác nhận: Đúng là có thời điểm bệnh nhân đông, khoa đã bố trí tới 50% số giường dịch vụ. Thậm chí, có lúc còn kê tới 6 giường bệnh trong một phòng dịch vụ.

Một bệnh nhân được bố trí giường ngoài hành lang tại Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học do số lượng bệnh nhân quá đông. Ảnh: Thành Nam.

Theo ông Nguyễn Công Hựu, việc bố trí giường bệnh dịch vụ như phản ánh là hành vi tự phát, thiếu tính nhân văn của lãnh đạo Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học.

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 8 Thông tư 13/2023/TT-BYT, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập có trách nhiệm:

“Bảo đảm số giường bệnh để thực hiện dịch vụ theo yêu cầu tại một thời điểm không quá 20% so với tổng số giường bệnh thực hiện bình quân của năm trước liền kề (trừ số giường bệnh theo yêu cầu do đơn vị vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, đầu tư theo phương thức đối tác công tư – PPP để đầu tư khu vực khám, chữa bệnh theo yêu cầu độc lập với khu vực khám, chữa bệnh thông thường).”

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông Hựu đã trực tiếp xuống kiểm tra thực tế và yêu cầu khoa này chấm dứt ngay việc bố trí giường dịch vụ vượt quy định.

“Tôi cũng nhận được phản ánh về việc bố trí tới 50% số giường dịch vụ và đã kiểm tra thực tế. Không thể làm dịch vụ như vậy được. Thứ nhất, không xứng đáng là phòng dịch vụ vì phòng dịch vụ chỉ khoảng 2 giường/phòng, phải được đầu tư xứng đáng. Tôi đã yêu cầu kiểm tra đồng bộ... Giường dịch vụ chỉ nên có 2 giường một phòng, việc kê tới 5 giường là không đúng tính chất dịch vụ”, ông Hựu nói.

Ông Hựu cho biết thêm, theo quy định, giường dịch vụ phải được đầu tư, trang bị đầy đủ các tiện nghi tương xứng. Không thể để phòng bệnh nhỏ, không đủ tiêu chuẩn mà vẫn thu tiền theo giá dịch vụ. Thời gian tới, Bệnh viện E sẽ trực tiếp đầu tư toàn bộ hệ thống phòng dịch vụ và chịu trách nhiệm quản lý, không để các khoa tự triển khai như trước.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đến thời điểm hiện tại, tình trạng bố trí giường dịch vụ vượt quá quy định tại Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học đã được chấm dứt. Tuy nhiên, Bệnh viện E vẫn chưa đưa ra phản hồi về việc xử lý số tiền đã thu từ các giường dịch vụ sai quy định.

Liên quan đến nội dung trên, Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đề nghị làm rõ dấu hiệu lạm thu tại Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E. Được biết, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã giao đơn vị chuyên môn tham mưu và có văn bản trả lời Báo điện tử Dân Việt trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 17/4, Báo điện tử Dân Việt có bài viết: “Bệnh viện E dừng chuyển công tác viên chức: Giữ người tài hay ‘ngăn sông cấm chợ’?”, phản ánh việc ông Nguyễn Công Hựu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện E, đã ký thông báo Nghị quyết họp Đảng ủy của bệnh viện, trong đó nêu rõ: Kể từ quý II/2025, không cho viên chức chuyển sang đơn vị khác ngoài Bệnh viện E.

Ngày 18/4, trả lời phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Công Hựu khẳng định: Đây không phải là văn bản cấm viên chức chuyển công tác. “Đó chỉ là thông báo mang tính tạm thời, nhằm yêu cầu dừng việc luân chuyển trong thời điểm hiện tại. Sau khi Bệnh viện E hoàn tất quy hoạch cán bộ, chúng tôi sẽ cân nhắc việc rút lại hoặc hủy bỏ văn bản này”, ông Hựu cho biết.