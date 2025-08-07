Bệnh viện tư nhân Thái Lan bị phạt vì để rò rỉ hồ sơ bệnh nhân, dùng làm bao gói thực phẩm đường phố



Vào tháng 5/2024, một tài khoản mạng xã hội có tên Doctor Lab Panda đã đăng tải hình ảnh các túi giấy bọc món ăn truyền thống Thái Lan làm từ hồ sơ bệnh án còn in rõ thông tin cá nhân của người bệnh, trong đó có người được chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và khiến dư luận phẫn nộ.

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPC) của Thái Lan sau đó đã vào cuộc điều tra và xác nhận bệnh viện nói trên đã thuê một cơ sở gia đình nhỏ xử lý việc tiêu hủy hồ sơ y tế, nhưng không giám sát chặt chẽ quá trình này. Thay vì tiêu hủy đúng quy định, đơn vị được thuê đã mang giấy tờ về cất trữ tại nhà riêng. Từ đó, giấy tờ này bị tuồn ra ngoài và được sử dụng lại trong mục đích không phù hợp.

Hồ sơ của bệnh nhân được dùng làm giấy gói thực phẩm. SCMP.

Ngày 1/8, PDPC chính thức thông báo mức phạt hành chính đối với bệnh viện là 1,21 triệu baht (tương đương 37.000 USD) vì vi phạm Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Thái Lan. Chủ cơ sở xử lý giấy tờ cũng bị phạt 16.940 baht (khoảng 520 USD) vì hành vi lưu giữ và sử dụng sai mục đích thông tin mật.

Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân năm 2019 của Thái Lan chính thức có hiệu lực đầy đủ từ năm 2022, yêu cầu các tổ chức phải đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Đây là vụ việc vi phạm dữ liệu cá nhân thứ sáu được PDPC xử lý, trong đó mức phạt đầu tiên từng được ban hành vào tháng 7/2024.

Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên dưới bài đăng của Doctor Lab Panda, nhiều người lên án cách quản lý cẩu thả của bệnh viện cũng như việc tái sử dụng tài liệu y tế vào mục đích buôn bán thực phẩm. Nhiều ý kiến cho rằng bệnh viện không chỉ vi phạm quyền riêng tư của bệnh nhân mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Một người bình luận: “Quyền riêng tư của bệnh nhân cần được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Bệnh viện này cần bị rút giấy phép hoạt động".

Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Việc sử dụng giấy tái chế kiểu này trong bán hàng ăn là không thể chấp nhận được. Cho dù virus viêm gan B không dễ lây qua giấy, nhưng không ai có thể đảm bảo những tờ giấy này đã không qua tay người nhiễm bệnh hay bị dính hóa chất độc hại từ mực in".

Không ít người bày tỏ mong muốn cơ quan quản lý thực phẩm của Thái Lan vào cuộc kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm sử dụng vật liệu tái chế không rõ nguồn gốc. Họ cho rằng bên cạnh dữ liệu cá nhân, vấn đề an toàn thực phẩm cũng cần được xem xét nghiêm túc để tránh những nguy cơ sức khỏe tiềm tàng.

